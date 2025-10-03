Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Bit Game Verse Token(BGVT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 18:33:15 (UTC+8)
USD

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bit Game Verse Token(BGVT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.97M
Totalt utbud:
$ 55.71B
Cirkulerande utbud
$ 55.21B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.99M
Högsta någonsin:
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
Bit Game Verse Token (BGVT) Information

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing

https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing

Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

Officiell webbplats:
https://bgverse.io/

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Bit Game Verse Token (BGVT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BGVT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BGVT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BGVT:s tokenomics, utforska BGVT-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BGVT

Vill du veta vart BGVT kan vara på väg? På BGVT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

