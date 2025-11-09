bapcat Pris idag

Livepriset för bapcat (BAP) idag är --, med en förändring på 3.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAP till USD är-- per BAP.

bapcat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 22,789, med ett cirkulerande utbud på 419.91M BAP. Under de senaste 24 timmarna handlades BAP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01325672, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAP med -1.05% under den senaste timmen och -10.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

bapcat (BAP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Cirkulationsutbud 419.91M 419.91M 419.91M Totalt utbud 419,905,716.174038 419,905,716.174038 419,905,716.174038

Det aktuella börsvärdet för bapcat är $ 22.79K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BAP är 419.91M, med ett totalt utbud på 419905716.174038. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 22.79K.