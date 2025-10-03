Utforska ARMOR(ARMOR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ARMOR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ARMOR(ARMOR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ARMOR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ARMOR (ARMOR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ARMOR(ARMOR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 118.67K Totalt utbud: $ 750.00M Cirkulerande utbud $ 237.39M FDV (värdering efter full utspädning): $ 374.92K Högsta någonsin: $ 1.95 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00049989 ARMOR (ARMOR) Information Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure's founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. Officiell webbplats: https://armor.fi ARMOR (ARMOR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ARMOR (ARMOR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ARMOR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ARMOR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.