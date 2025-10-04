Utforska APES(APES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska APES(APES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

APES (APES) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för APES(APES), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 49.24K
Totalt utbud: $ 995.15M
Cirkulerande utbud $ 995.13M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 49.24K
Högsta någonsin: $ 0.04117938
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

APES (APES) Information

Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn't just a meme coin; it's a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens!

Officiell webbplats: https://apesgang.io/

APES (APES) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i APES (APES) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet APES-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många APES-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.