AIMX Pris (AIMX)
Livepriset för AIMX (AIMX) idag är --, med en förändring på 6.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIMX till USD är-- per AIMX.
AIMX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 204,407, med ett cirkulerande utbud på 394.67M AIMX. Under de senaste 24 timmarna handlades AIMX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02766477, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig AIMX med +0.46% under den senaste timmen och +31.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för AIMX är $ 204.41K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIMX är 394.67M, med ett totalt utbud på 588000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 304.54K.
Under dagen var prisförändringen på AIMX till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på AIMX till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på AIMX till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på AIMX till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+6.47%
|30 dagar
|$ 0
|+25.34%
|60 dagar
|$ 0
|-6.39%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på AIMX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.
The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
