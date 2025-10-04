A Gently Used Couch ($COUCH) Tokenomics
A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign.
A Gently Used Couch ($COUCH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i A Gently Used Couch ($COUCH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet $COUCH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många $COUCH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår $COUCH:s tokenomics, utforska $COUCH-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för $COUCH
Vill du veta vart $COUCH kan vara på väg? På $COUCH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
