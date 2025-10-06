ZKWASM Pris idag

Livepriset för ZKWASM (ZKWASM) idag är $ 0.02953, med en förändring på 0.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZKWASM till USD är$ 0.02953 per ZKWASM.

ZKWASM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ZKWASM. Under de senaste 24 timmarna handlades ZKWASM mellan $ 0.02932 (lägsta) och $ 0.03034 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZKWASM med 0.00% under den senaste timmen och -31.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.99K.

ZKWASM (ZKWASM) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K Marknadsvärde efter full utspädning $ 29.53M$ 29.53M $ 29.53M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

