Livepriset för ZKWASM idag är 0.02953 USD.ZKWASM börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ZKWASM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

ZKWASM-kurs(ZKWASM)

1 ZKWASM-till-USD pris i realtid:

-0.93%1D
USD
ZKWASM (ZKWASM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:35 (UTC+8)

ZKWASM Pris idag

Livepriset för ZKWASM (ZKWASM) idag är $ 0.02953, med en förändring på 0.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZKWASM till USD är$ 0.02953 per ZKWASM.

ZKWASM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ZKWASM. Under de senaste 24 timmarna handlades ZKWASM mellan $ 0.02932 (lägsta) och $ 0.03034 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZKWASM med 0.00% under den senaste timmen och -31.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.99K.

ZKWASM (ZKWASM) Marknadsinformation

$ 62.99K
$ 62.99K$ 62.99K

$ 29.53M
$ 29.53M$ 29.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för ZKWASM är --, med en 24h-handelsvolym på $ 62.99K. Det cirkulerande utbudet av ZKWASM är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.53M.

ZKWASM Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

0.00%

-0.92%

-31.31%

-31.31%

ZKWASM (ZKWASM) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ZKWASM idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0002771-0.92%
30 dagar$ -0.01774-37.53%
60 dagar$ -0.02949-49.97%
90 dagar$ -0.00225-7.08%
ZKWASM Prisförändring idag

Idag registrerade ZKWASM en förändring med $ -0.0002771 (-0.92%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ZKWASM 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01774 (-37.53%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ZKWASM 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ZKWASM med $ -0.02949(-49.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ZKWASM 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00225 (-7.08%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ZKWASM (ZKWASM)?

Kolla in sidan ZKWASM Prishistorik nu.

AI-analys för ZKWASM

AI-drivna insikter som analyserar ZKWASM senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ZKWASMs priser?

ZKWASM price is influenced by several key factors:

Technology adoption: Integration and usage of zero-knowledge proof technology in web applications drives demand.

Market sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Development progress: Updates, partnerships, and technical milestones affect investor perception.

Competition: Performance relative to other ZK-proof and Layer 2 solutions influences market position.

Regulatory environment: Government policies on privacy-focused cryptocurrencies can impact trading.

Trading volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Varför vill folk veta ZKWASMs pris idag?

People want to know ZKWASM price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a cryptocurrency, ZKWASM's price fluctuates constantly, so real-time pricing helps investors buy/sell at optimal times, assess profits/losses, and make informed financial choices based on current market conditions.

Prisförutsägelse för ZKWASM

ZKWASM (ZKWASM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZKWASM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ZKWASM (ZKWASM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ZKWASM potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om ZKWASM

ZKWASM is a crypto asset designed to facilitate and enhance the functionality of decentralized applications (dApps). It operates on the basis of zero-knowledge proofs, a cryptographic principle that allows for the verification of transactions without revealing any other information about them. This ensures a high level of privacy and security for users. The asset's primary role is to serve as the computational fuel for executing smart contracts within its ecosystem, similar to how gas works in the Ethereum network. ZKWASM's issuance model is not widely known, but it's typically used within its own ecosystem and in other platforms that support dApps and require secure, private transactions.

Hur man köper och investerar ZKWASM

Är du redo att komma igång med ZKWASM? Att köpa ZKWASM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ZKWASM. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ZKWASM (ZKWASM) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ZKWASM krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper ZKWASM (ZKWASM) Guide

Vad kan du göra med ZKWASM

Genom att äga ZKWASM kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM Resurs

För en mer djupgående förståelse av ZKWASM kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell ZKWASM webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ZKWASM

Hur mycket kommer 1 ZKWASM att vara värd år 2030?
Om ZKWASM skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ZKWASM-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:35 (UTC+8)

ZKWASM (ZKWASM) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

