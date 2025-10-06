BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Frankencoin idag är 1.2374 USD.ZCHF börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för ZCHF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Frankencoin idag är 1.2374 USD.ZCHF börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för ZCHF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ZCHF

ZCHF prisinformation

Vad är ZCHF

ZCHF whitepaper

ZCHF officiell webbplats

ZCHF tokenomics

ZCHF Prisförutsägelse

ZCHF historik

ZCHF Köpguide

ZCHF-till-fiat valutaomvandlare

ZCHF spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Frankencoin Logotyp

Frankencoin-kurs(ZCHF)

1 ZCHF-till-USD pris i realtid:

$1.2374
$1.2374$1.2374
0.00%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:25 (UTC+8)

Frankencoin Pris idag

Livepriset för Frankencoin (ZCHF) idag är $ 1.2374, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZCHF till USD är$ 1.2374 per ZCHF.

Frankencoin rankas för närvarande nr.3915 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 ZCHF. Under de senaste 24 timmarna handlades ZCHF mellan $ 1.2373 (lägsta) och $ 1.2463 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.4867555171082332, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.0691543241973427.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZCHF med 0.00% under den senaste timmen och -0.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.94.

Frankencoin (ZCHF) Marknadsinformation

No.3915

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.94
$ 20.94$ 20.94

$ 11.84M
$ 11.84M$ 11.84M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Det aktuella börsvärdet för Frankencoin är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 20.94. Det cirkulerande utbudet av ZCHF är 0.00, med ett totalt utbud på 9569702. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.84M.

Frankencoin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.2373
$ 1.2373$ 1.2373
lägsta under 24-timmar
$ 1.2463
$ 1.2463$ 1.2463
högsta under 24-timmar

$ 1.2373
$ 1.2373$ 1.2373

$ 1.2463
$ 1.2463$ 1.2463

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

0.00%

-0.08%

-0.08%

Frankencoin (ZCHF) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Frankencoin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ -0.0042-0.34%
60 dagar$ -0.0156-1.25%
90 dagar$ +0.6374+106.23%
Frankencoin Prisförändring idag

Idag registrerade ZCHF en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Frankencoin 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0042 (-0.34%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Frankencoin 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ZCHF med $ -0.0156(-1.25%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Frankencoin 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.6374 (+106.23%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Frankencoin (ZCHF)?

Kolla in sidan Frankencoin Prishistorik nu.

AI-analys för Frankencoin

AI-drivna insikter som analyserar Frankencoin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Frankencoins priser?

Frankencoin (ZCHF) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics - Market participation and trading volume directly impact price movements.

Collateral backing - As a collateralized stablecoin, the value and quality of underlying assets affect stability.

Peg maintenance - Mechanisms to maintain the Swiss Franc peg influence price stability.

Market sentiment - Overall crypto market conditions and investor confidence.

Regulatory developments - Swiss financial regulations and broader crypto policy changes.

Adoption rate - Usage in DeFi protocols and real-world applications.

Liquidity - Available trading pairs and market depth on exchanges.

Varför vill folk veta Frankencoins pris idag?

People want to know Frankencoin (ZCHF) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a Swiss franc-pegged stablecoin, ZCHF price movements help traders assess arbitrage opportunities and stability mechanisms.

Prisförutsägelse för Frankencoin

Frankencoin (ZCHF) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZCHF $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Frankencoin (ZCHF) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Frankencoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Frankencoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ZCHF prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Frankencoin Price Prediction.

Om Frankencoin

ZCHF is a stablecoin cryptocurrency that is pegged to the Swiss Franc. It is designed to provide the stability of a traditional fiat currency while maintaining the benefits of a digital asset. The primary purpose of ZCHF is to offer a stable medium of exchange in the volatile cryptocurrency market, allowing users to hedge against price swings and providing a stable store of value. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which ensures interoperability with a wide range of digital wallets and platforms. ZCHF is typically used in transactions, trading, and smart contracts where the volatility of other cryptocurrencies would be undesirable.

Hur man köper och investerar Frankencoin

Är du redo att komma igång med Frankencoin? Att köpa ZCHF går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Frankencoin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Frankencoin (ZCHF) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Frankencoin krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Frankencoin (ZCHF) Guide

Vad kan du göra med Frankencoin

Genom att äga Frankencoin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Frankencoin (ZCHF) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin Resurs

För en mer djupgående förståelse av Frankencoin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Frankencoin webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Frankencoin

Hur mycket kommer 1 Frankencoin att vara värd år 2030?
Om Frankencoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Frankencoin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:59:25 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Frankencoin

ZCHF USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ZCHF med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ZCHF med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Frankencoin (ZCHF) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Frankencoin-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ZCHF/USDT
$1.2374
$1.2374$1.2374
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2975
$0.2975$0.2975

+48.75%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019259
$0.0019259$0.0019259

+175.12%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+120.00%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1013
$0.1013$0.1013

+102.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003682
$0.00003682$0.00003682

+86.90%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03950
$0.03950$0.03950

+68.73%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för ZCHF-till-USD

Belopp

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2374 USD