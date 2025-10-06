Frankencoin Pris idag

Livepriset för Frankencoin (ZCHF) idag är $ 1.2374, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZCHF till USD är$ 1.2374 per ZCHF.

Frankencoin rankas för närvarande nr.3915 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 ZCHF. Under de senaste 24 timmarna handlades ZCHF mellan $ 1.2373 (lägsta) och $ 1.2463 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.4867555171082332, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.0691543241973427.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZCHF med 0.00% under den senaste timmen och -0.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 20.94.

Frankencoin (ZCHF) Marknadsinformation

Rank No.3915 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 20.94$ 20.94 $ 20.94 Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.84M$ 11.84M $ 11.84M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Totalt utbud 9,569,702 9,569,702 9,569,702 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Frankencoin är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 20.94. Det cirkulerande utbudet av ZCHF är 0.00, med ett totalt utbud på 9569702. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.84M.