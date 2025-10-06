BörsDEX+
Livepriset för yieldbasis idag är 0.5378 USD.YB börsvärdet är 47,281,583.5126 USD. Följ prisuppdateringar för YB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om YB

YB prisinformation

Vad är YB

YB whitepaper

YB officiell webbplats

YB tokenomics

YB Prisförutsägelse

YB historik

YB Köpguide

YB-till-fiat valutaomvandlare

YB spot

YB USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

yieldbasis Logotyp

yieldbasis-kurs(YB)

1 YB-till-USD pris i realtid:

$0.5374
$0.5374
-2.83%1D
USD
yieldbasis (YB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:51:46 (UTC+8)

yieldbasis Pris idag

Livepriset för yieldbasis (YB) idag är $ 0.5378, med en förändring på 2.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YB till USD är$ 0.5378 per YB.

yieldbasis rankas för närvarande nr.492 enligt marknadsvärde på $ 47.28M, med ett cirkulerande utbud på 87.92M YB. Under de senaste 24 timmarna handlades YB mellan $ 0.5265 (lägsta) och $ 0.5929 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9394352030918264, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.35919482061601.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YB med +0.03% under den senaste timmen och -10.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 956.86K.

yieldbasis (YB) Marknadsinformation

No.492

$ 47.28M
$ 47.28M

$ 956.86K
$ 956.86K

$ 537.80M
$ 537.80M

87.92M
87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000

700,000,000
700,000,000

8.79%

ETH

Det aktuella börsvärdet för yieldbasis är $ 47.28M, med en 24h-handelsvolym på $ 956.86K. Det cirkulerande utbudet av YB är 87.92M, med ett totalt utbud på 700000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 537.80M.

yieldbasis Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.5265
$ 0.5265$ 0.5265
lägsta under 24-timmar
$ 0.5929
$ 0.5929
högsta under 24-timmar

$ 0.5265
$ 0.5265

$ 0.5929
$ 0.5929

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601

+0.03%

-2.83%

-10.39%

-10.39%

yieldbasis (YB) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för yieldbasis idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.015651-2.83%
30 dagar$ +0.1378+34.45%
60 dagar$ +0.1378+34.45%
90 dagar$ +0.1378+34.45%
yieldbasis Prisförändring idag

Idag registrerade YB en förändring med $ -0.015651 (-2.83%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

yieldbasis 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.1378 (+34.45%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

yieldbasis 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades YB med $ +0.1378(+34.45%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

yieldbasis 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.1378 (+34.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för yieldbasis (YB)?

Kolla in sidan yieldbasis Prishistorik nu.

AI-analys för yieldbasis

AI-drivna insikter som analyserar yieldbasis senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar yieldbasiss priser?

Yield basis (YB) prices are influenced by several key factors:

1. Interest rates: Changes in benchmark rates directly impact yield calculations and bond valuations.

2. Credit risk: The issuer's creditworthiness affects the risk premium demanded by investors.

3. Market liquidity: Higher liquidity typically reduces yield spreads.

4. Maturity: Longer-term bonds generally carry higher yields due to duration risk.

5. Inflation expectations: Rising inflation erodes real returns, pushing yields higher.

6. Supply and demand: Market sentiment and investor appetite affect pricing dynamics.

7. Economic conditions: GDP growth, employment data, and monetary policy influence overall yield environment.

Varför vill folk veta yieldbasiss pris idag?

People want to know YieldBasis (YB) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Current price helps determine if it's a good time to buy, sell, or hold YB tokens

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses

3. Trading opportunities - Day traders and swing traders need real-time prices to execute profitable trades

4. Market analysis - Understanding price trends helps predict future movements

5. DeFi participation - YB price affects yield farming and staking reward calculations

6. Risk management - Price monitoring helps set stop-losses and manage exposure

Prisförutsägelse för yieldbasis

yieldbasis (YB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
yieldbasis (YB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på yieldbasis potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som yieldbasis kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på yieldbasis Price Prediction.

Hur man köper och investerar yieldbasis

Är du redo att komma igång med yieldbasis? Att köpa YB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper yieldbasis. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din yieldbasis (YB) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 87.92M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och yieldbasis krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper yieldbasis (YB) Guide

Vad kan du göra med yieldbasis

Genom att äga yieldbasis kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa yieldbasis (YB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis Resurs

För en mer djupgående förståelse av yieldbasis kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell yieldbasis webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om yieldbasis

Hur mycket kommer 1 yieldbasis att vara värd år 2030?
Om yieldbasis skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella yieldbasis-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:51:46 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om yieldbasis

YB USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på YB med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av YB med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla yieldbasis (YB) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se yieldbasis-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
YB/USDT
$0.5374
$0.5374
-2.94%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2915

$0.0900

$0.0022704

$0.00004612

$0.0000017763

$0.000000001946

$0.0900

