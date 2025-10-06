yieldbasis Pris idag

Livepriset för yieldbasis (YB) idag är $ 0.5378, med en förändring på 2.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YB till USD är$ 0.5378 per YB.

yieldbasis rankas för närvarande nr.492 enligt marknadsvärde på $ 47.28M, med ett cirkulerande utbud på 87.92M YB. Under de senaste 24 timmarna handlades YB mellan $ 0.5265 (lägsta) och $ 0.5929 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.9394352030918264, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.35919482061601.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YB med +0.03% under den senaste timmen och -10.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 956.86K.

yieldbasis (YB) Marknadsinformation

Rank No.492 Marknadsvärde $ 47.28M$ 47.28M $ 47.28M Volym (24H) $ 956.86K$ 956.86K $ 956.86K Marknadsvärde efter full utspädning $ 537.80M$ 537.80M $ 537.80M Cirkulationsutbud 87.92M 87.92M 87.92M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Cirkulationshastighet 8.79% Offentlig blockkedja ETH

