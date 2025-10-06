YALA Pris idag

Livepriset för YALA (YALA) idag är $ 0.05625, med en förändring på 7.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YALA till USD är$ 0.05625 per YALA.

YALA rankas för närvarande nr.966 enligt marknadsvärde på $ 14.25M, med ett cirkulerande utbud på 253.27M YALA. Under de senaste 24 timmarna handlades YALA mellan $ 0.05104 (lägsta) och $ 0.0591 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.45623373838083625, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05056940162003657.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YALA med +0.53% under den senaste timmen och -38.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.68K.

YALA (YALA) Marknadsinformation

Rank No.966 Marknadsvärde $ 14.25M$ 14.25M $ 14.25M Volym (24H) $ 70.68K$ 70.68K $ 70.68K Marknadsvärde efter full utspädning $ 56.25M$ 56.25M $ 56.25M Cirkulationsutbud 253.27M 253.27M 253.27M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 990,955,368.240656 990,955,368.240656 990,955,368.240656 Cirkulationshastighet 25.32% Offentlig blockkedja BSC

