Livepriset för YALA idag är 0.05625 USD.YALA börsvärdet är 14,246,564.172797745 USD. Följ prisuppdateringar för YALA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för YALA (YALA) idag är $ 0.05625, med en förändring på 7.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YALA till USD är$ 0.05625 per YALA.
YALA rankas för närvarande nr.966 enligt marknadsvärde på $ 14.25M, med ett cirkulerande utbud på 253.27M YALA. Under de senaste 24 timmarna handlades YALA mellan $ 0.05104 (lägsta) och $ 0.0591 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.45623373838083625, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05056940162003657.
I kortsiktigt resultat, rörde sig YALA med +0.53% under den senaste timmen och -38.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 70.68K.
YALA (YALA) Marknadsinformation
No.966
$ 14.25M
$ 70.68K
$ 56.25M
253.27M
1,000,000,000
990,955,368.240656
25.32%
BSC
Det aktuella börsvärdet för YALA är $ 14.25M, med en 24h-handelsvolym på $ 70.68K. Det cirkulerande utbudet av YALA är 253.27M, med ett totalt utbud på 990955368.240656. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 56.25M.
YALA Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05104
lägsta under 24-timmar
$ 0.0591
högsta under 24-timmar
$ 0.05104
$ 0.0591
$ 0.45623373838083625
$ 0.05056940162003657
+0.53%
+7.10%
-38.37%
-38.37%
YALA (YALA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för YALA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.003729
+7.10%
30 dagar
$ -0.05629
-50.02%
60 dagar
$ -0.09277
-62.26%
90 dagar
$ -0.28631
-83.58%
YALA Prisförändring idag
Idag registrerade YALA en förändring med $ +0.003729 (+7.10%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
YALA 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.05629 (-50.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
YALA 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades YALA med $ -0.09277(-62.26%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
YALA 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.28631 (-83.58%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för YALA (YALA)?
AI-drivna insikter som analyserar YALA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar YALAs priser?
YALA token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.
Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements to the YALA ecosystem affect investor perception.
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly influence price dynamics.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes can create volatility across all digital assets including YALA.
Varför vill folk veta YALAs pris idag?
People want to know YALA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for investment strategies.
Prisförutsägelse för YALA
YALA (YALA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YALA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
YALA (YALA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på YALA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som YALA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YALA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på YALA Price Prediction.
Om YALA
Yalla Group Limited (YALA) is a digital asset associated with the Yalla Group, a leading voice-centric social networking and entertainment platform in the Middle East and North Africa (MENA). The platform provides users with real-time voice chat and entertainment functionalities, including music streaming, game playing, and celebrity interactions. The YALA token is used within the platform's ecosystem for various transactions and services, enhancing user engagement and contributing to the platform's monetization. The issuance of YALA tokens is based on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The token plays a significant role in the platform's strategy to build a more interactive and engaging social networking environment.
Hur man köper och investerar YALA
Är du redo att komma igång med YALA? Att köpa YALA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper YALA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din YALA (YALA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 253.27M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och YALA krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med YALA
Genom att äga YALA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa YALA (YALA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.
YALA Resurs
För en mer djupgående förståelse av YALA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om YALA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella YALA-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar YALA idag?
Priset för YALA är idag $ 0.05625. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är YALA fortfarande en bra investering?
YALA förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i YALA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för YALA?
YALA till ett värde av $ 70.68K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på YALA?
Livepriset för YALA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för YALA i den valuta du föredrar, besök YALA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för YALA?
Priset på YALA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för YALA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret YALA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om YALAs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer YALA-priset att stiga i år?
YALA priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för YALA (YALA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:58:55 (UTC+8)
YALA (YALA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.