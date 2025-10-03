XYRO (XYRO) Tokenomics

XYRO (XYRO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om XYRO(XYRO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 13:41:33 (UTC+8)
USD

XYRO (XYRO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för XYRO(XYRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 311.16K
$ 311.16K$ 311.16K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 330.95M
$ 330.95M$ 330.95M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 940.20K
$ 940.20K$ 940.20K
Högsta någonsin:
$ 0.093
$ 0.093$ 0.093
Lägsta någonsin:
$ 0.000615131918749103
$ 0.000615131918749103$ 0.000615131918749103
Aktuellt pris:
$ 0.0009402
$ 0.0009402$ 0.0009402

XYRO (XYRO) Information

XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging.

Officiell webbplats:
https://xyro.io
Whitepaper:
https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/

XYRO (XYRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i XYRO (XYRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet XYRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många XYRO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår XYRO:s tokenomics, utforska XYRO-tokens pris i realtid!

Hur man köper XYRO

Är du intresserad av att lägga till XYRO(XYRO) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa XYRO, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

XYRO (XYRO) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för XYRO hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för XYRO

Vill du veta vart XYRO kan vara på väg? På XYRO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn