Livepriset för xMoney idag är 0.0397 USD.XMN börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för XMN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för xMoney idag är 0.0397 USD.XMN börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för XMN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för xMoney (XMN) idag är $ 0.0397, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XMN till USD är$ 0.0397 per XMN.
xMoney rankas för närvarande nr.3741 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 XMN. Under de senaste 24 timmarna handlades XMN mellan $ 0.03967 (lägsta) och $ 0.04972 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.11390037525327498, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.019550382433716446.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XMN med -2.46% under den senaste timmen och -20.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 160.97K.
xMoney (XMN) Marknadsinformation
No.3741
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 160.97K
$ 160.97K$ 160.97K
$ 397.00M
$ 397.00M$ 397.00M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
SUI
Det aktuella börsvärdet för xMoney är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 160.97K. Det cirkulerande utbudet av XMN är 0.00, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 397.00M.
xMoney Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03967
$ 0.03967$ 0.03967
lägsta under 24-timmar
$ 0.04972
$ 0.04972$ 0.04972
högsta under 24-timmar
$ 0.03967
$ 0.03967$ 0.03967
$ 0.04972
$ 0.04972$ 0.04972
$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498
$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446
-2.46%
-3.42%
-20.81%
-20.81%
xMoney (XMN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för xMoney idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0014094
-3.42%
30 dagar
$ -0.0132
-24.96%
60 dagar
$ +0.0347
+694.00%
90 dagar
$ +0.0347
+694.00%
xMoney Prisförändring idag
Idag registrerade XMN en förändring med $ -0.0014094 (-3.42%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
xMoney 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0132 (-24.96%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
xMoney 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XMN med $ +0.0347(+694.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
xMoney 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0347 (+694.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för xMoney (XMN)?
AI-drivna insikter som analyserar xMoney senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar xMoneys priser?
Several key factors influence xMoney (XMN) prices:
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability.
Varför vill folk veta xMoneys pris idag?
People want to know xMoney (XMN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Prisförutsägelse för xMoney
xMoney (XMN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XMN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
xMoney (XMN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på xMoney potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som xMoney kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XMN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på xMoney Price Prediction.
Om xMoney
Motion (XMN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to provide a secure, private, and untraceable payment system for users. The XMN blockchain utilizes the Proof of Work (PoW) consensus mechanism and the CryptoNight hashing algorithm, which is known for its ASIC resistance and suitability for CPU and GPU mining. Motion's primary use case is to facilitate peer-to-peer transactions, offering users an alternative to traditional financial systems by promoting anonymity and financial freedom. The total supply of XMN is capped at 21 million coins, with block rewards decreasing over time to control issuance.
Motion (XMN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to provide a secure, private, and untraceable payment system for users. The XMN blockchain utilizes the Proof of Work (PoW) consensus mechanism and the CryptoNight hashing algorithm, which is known for its ASIC resistance and suitability for CPU and GPU mining. Motion's primary use case is to facilitate peer-to-peer transactions, offering users an alternative to traditional financial systems by promoting anonymity and financial freedom. The total supply of XMN is capped at 21 million coins, with block rewards decreasing over time to control issuance.
Hur man köper och investerar xMoney
Är du redo att komma igång med xMoney? Att köpa XMN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper xMoney. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din xMoney (XMN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och xMoney krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med xMoney
Genom att äga xMoney kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa xMoney (XMN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation.
XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity.
xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance.
Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.
xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation.
XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity.
xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance.
Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.
xMoney Resurs
För en mer djupgående förståelse av xMoney kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om xMoney skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella xMoney-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar xMoney idag?
Priset för xMoney är idag $ 0.0397. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är xMoney fortfarande en bra investering?
xMoney förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XMN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för xMoney?
xMoney till ett värde av $ 160.97K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på xMoney?
Livepriset för XMN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för xMoney i den valuta du föredrar, besök XMN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för xMoney?
Priset på XMN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,640.16
-0.07%
ETH
3,373.87
-0.08%
SOL
155.97
-0.45%
UCN
1,496.63
-0.02%
USDC
1.0002
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XMN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XMN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om xMoneys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer xMoney-priset att stiga i år?
xMoney priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för xMoney (XMN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:51:32 (UTC+8)
xMoney (XMN) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.