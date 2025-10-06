xMoney Pris idag

Livepriset för xMoney (XMN) idag är $ 0.0397, med en förändring på 3.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XMN till USD är$ 0.0397 per XMN.

xMoney rankas för närvarande nr.3741 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 XMN. Under de senaste 24 timmarna handlades XMN mellan $ 0.03967 (lägsta) och $ 0.04972 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.11390037525327498, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.019550382433716446.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XMN med -2.46% under den senaste timmen och -20.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 160.97K.

xMoney (XMN) Marknadsinformation

Rank No.3741 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 160.97K$ 160.97K $ 160.97K Marknadsvärde efter full utspädning $ 397.00M$ 397.00M $ 397.00M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja SUI

Det aktuella börsvärdet för xMoney är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 160.97K. Det cirkulerande utbudet av XMN är 0.00, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 397.00M.