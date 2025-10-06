Livepriset för X Empire idag är 0.00003174 USD.XEMPIRE börsvärdet är 21,900,600 USD. Följ prisuppdateringar för XEMPIRE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för X Empire idag är 0.00003174 USD.XEMPIRE börsvärdet är 21,900,600 USD. Följ prisuppdateringar för XEMPIRE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för X Empire (XEMPIRE) idag är $ 0.00003174, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XEMPIRE till USD är$ 0.00003174 per XEMPIRE.
X Empire rankas för närvarande nr.777 enligt marknadsvärde på $ 21.90M, med ett cirkulerande utbud på 690.00B XEMPIRE. Under de senaste 24 timmarna handlades XEMPIRE mellan $ 0.00003049 (lägsta) och $ 0.00003253 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000579987908814942, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000026116313720794.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XEMPIRE med +1.30% under den senaste timmen och -3.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.06K.
X Empire (XEMPIRE) Marknadsinformation
No.777
$ 21.90M
$ 59.06K
$ 21.90M
690.00B
690,000,000,000
690,000,000,000
100.00%
TONCOIN
Det aktuella börsvärdet för X Empire är $ 21.90M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.06K. Det cirkulerande utbudet av XEMPIRE är 690.00B, med ett totalt utbud på 690000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.90M.
X Empire Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00003049
lägsta under 24-timmar
$ 0.00003253
högsta under 24-timmar
$ 0.00003049
$ 0.00003253
$ 0.000579987908814942
$ 0.000026116313720794
+1.30%
+0.22%
-3.18%
-3.18%
X Empire (XEMPIRE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för X Empire idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000000697
+0.22%
30 dagar
$ -0.00000875
-21.62%
60 dagar
$ -0.00002144
-40.32%
90 dagar
$ -0.00002539
-44.45%
X Empire Prisförändring idag
Idag registrerade XEMPIRE en förändring med $ +0.0000000697 (+0.22%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
X Empire 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000875 (-21.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
X Empire 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XEMPIRE med $ -0.00002144(-40.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
X Empire 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00002539 (-44.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för X Empire (XEMPIRE)?
AI-drivna insikter som analyserar X Empire senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar X Empires priser?
Several key factors influence X Empire (XEMPIRE) token prices:
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token visibility and adoption.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes create price volatility.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and metaverse projects.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence.
Varför vill folk veta X Empires pris idag?
People want to know X Empire (XEMPIRE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, determine entry/exit points, and evaluate investment performance against market movements.
Prisförutsägelse för X Empire
X Empire (XEMPIRE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XEMPIRE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
X Empire (XEMPIRE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på X Empire potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som X Empire kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XEMPIRE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på X Empire Price Prediction.
Om X Empire
XEMPIRE is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions within the XEMPIRE ecosystem, which is a decentralized platform that allows users to create, trade, and manage virtual assets. The platform utilizes smart contracts to automate transactions and provide transparency, making it a popular choice for virtual asset management. XEMPIRE's consensus mechanism is based on the Ethereum network's proof-of-stake model. The supply of XEMPIRE tokens is determined by the platform's governance model, which allows users to participate in decision-making processes. The primary use of XEMPIRE tokens is to facilitate transactions within the platform, but they can also be used for staking and governance purposes.
Hur man köper och investerar X Empire
Är du redo att komma igång med X Empire? Att köpa XEMPIRE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper X Empire. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din X Empire (XEMPIRE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 690.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och X Empire krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med X Empire
Genom att äga X Empire kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa X Empire (XEMPIRE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 X Empire att vara värd år 2030?
Om X Empire skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella X Empire-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar X Empire idag?
Priset för X Empire är idag $ 0.00003174. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är X Empire fortfarande en bra investering?
X Empire förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XEMPIRE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för X Empire?
X Empire till ett värde av $ 59.06K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på X Empire?
Livepriset för XEMPIRE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för X Empire i den valuta du föredrar, besök XEMPIRE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för X Empire?
Priset på XEMPIRE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,399.01
+0.67%
ETH
3,408.62
+0.94%
SOL
158.04
+0.86%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
606.1
+18.23%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XEMPIRE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XEMPIRE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om X Empires kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer X Empire-priset att stiga i år?
X Empire priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för X Empire (XEMPIRE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:27 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.