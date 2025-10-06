BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för X Empire idag är 0.00003174 USD.XEMPIRE börsvärdet är 21,900,600 USD. Följ prisuppdateringar för XEMPIRE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för X Empire idag är 0.00003174 USD.XEMPIRE börsvärdet är 21,900,600 USD. Följ prisuppdateringar för XEMPIRE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om XEMPIRE

XEMPIRE prisinformation

Vad är XEMPIRE

XEMPIRE whitepaper

XEMPIRE officiell webbplats

XEMPIRE tokenomics

XEMPIRE Prisförutsägelse

XEMPIRE historik

XEMPIRE Köpguide

XEMPIRE-till-fiat valutaomvandlare

XEMPIRE spot

XEMPIRE USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

X Empire Logotyp

X Empire-kurs(XEMPIRE)

1 XEMPIRE-till-USD pris i realtid:

$0.00003174
$0.00003174$0.00003174
+0.22%1D
USD
X Empire (XEMPIRE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:27 (UTC+8)

X Empire Pris idag

Livepriset för X Empire (XEMPIRE) idag är $ 0.00003174, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XEMPIRE till USD är$ 0.00003174 per XEMPIRE.

X Empire rankas för närvarande nr.777 enligt marknadsvärde på $ 21.90M, med ett cirkulerande utbud på 690.00B XEMPIRE. Under de senaste 24 timmarna handlades XEMPIRE mellan $ 0.00003049 (lägsta) och $ 0.00003253 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000579987908814942, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000026116313720794.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XEMPIRE med +1.30% under den senaste timmen och -3.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.06K.

X Empire (XEMPIRE) Marknadsinformation

No.777

$ 21.90M
$ 21.90M$ 21.90M

$ 59.06K
$ 59.06K$ 59.06K

$ 21.90M
$ 21.90M$ 21.90M

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

100.00%

TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för X Empire är $ 21.90M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.06K. Det cirkulerande utbudet av XEMPIRE är 690.00B, med ett totalt utbud på 690000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.90M.

X Empire Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00003049
$ 0.00003049$ 0.00003049
lägsta under 24-timmar
$ 0.00003253
$ 0.00003253$ 0.00003253
högsta under 24-timmar

$ 0.00003049
$ 0.00003049$ 0.00003049

$ 0.00003253
$ 0.00003253$ 0.00003253

$ 0.000579987908814942
$ 0.000579987908814942$ 0.000579987908814942

$ 0.000026116313720794
$ 0.000026116313720794$ 0.000026116313720794

+1.30%

+0.22%

-3.18%

-3.18%

X Empire (XEMPIRE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för X Empire idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000000697+0.22%
30 dagar$ -0.00000875-21.62%
60 dagar$ -0.00002144-40.32%
90 dagar$ -0.00002539-44.45%
X Empire Prisförändring idag

Idag registrerade XEMPIRE en förändring med $ +0.0000000697 (+0.22%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

X Empire 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000875 (-21.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

X Empire 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XEMPIRE med $ -0.00002144(-40.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

X Empire 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00002539 (-44.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för X Empire (XEMPIRE)?

Kolla in sidan X Empire Prishistorik nu.

AI-analys för X Empire

AI-drivna insikter som analyserar X Empire senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar X Empires priser?

Several key factors influence X Empire (XEMPIRE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XEMPIRE pricing.

Game Adoption: User growth, active players, and engagement levels in the X Empire ecosystem drive demand.

Token Utility: In-game use cases, staking rewards, and governance features affect token value.

Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and vesting schedules influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token visibility and adoption.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes create price volatility.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and metaverse projects.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence.

Varför vill folk veta X Empires pris idag?

People want to know X Empire (XEMPIRE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, determine entry/exit points, and evaluate investment performance against market movements.

Prisförutsägelse för X Empire

X Empire (XEMPIRE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XEMPIRE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
X Empire (XEMPIRE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på X Empire potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som X Empire kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XEMPIRE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på X Empire Price Prediction.

Om X Empire

XEMPIRE is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions within the XEMPIRE ecosystem, which is a decentralized platform that allows users to create, trade, and manage virtual assets. The platform utilizes smart contracts to automate transactions and provide transparency, making it a popular choice for virtual asset management. XEMPIRE's consensus mechanism is based on the Ethereum network's proof-of-stake model. The supply of XEMPIRE tokens is determined by the platform's governance model, which allows users to participate in decision-making processes. The primary use of XEMPIRE tokens is to facilitate transactions within the platform, but they can also be used for staking and governance purposes.

Hur man köper och investerar X Empire

Är du redo att komma igång med X Empire? Att köpa XEMPIRE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper X Empire. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din X Empire (XEMPIRE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 690.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och X Empire krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper X Empire (XEMPIRE) Guide

Vad kan du göra med X Empire

Genom att äga X Empire kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa X Empire (XEMPIRE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är X Empire (XEMPIRE)

$X is a token based on the TON blockchain, designed to power the X Empire. X Empire combines AI, NFTs, and Web-3 technologies

X Empire Resurs

För en mer djupgående förståelse av X Empire kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell X Empire webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om X Empire

Hur mycket kommer 1 X Empire att vara värd år 2030?
Om X Empire skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella X Empire-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:27 (UTC+8)

X Empire (XEMPIRE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om X Empire

XEMPIRE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på XEMPIRE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av XEMPIRE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla X Empire (XEMPIRE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se X Empire-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
XEMPIRE/USDT
$0.00003174
$0.00003174$0.00003174
+0.28%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2989
$0.2989$0.2989

+49.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1840
$0.1840$0.1840

+268.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021703
$0.0021703$0.0021703

+210.04%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014000
$0.000014000$0.000014000

+180.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001954
$0.000000001954$0.000000001954

+75.87%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003306
$0.00003306$0.00003306

+67.81%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för XEMPIRE-till-USD

Belopp

XEMPIRE
XEMPIRE
USD
USD

1 XEMPIRE = 0.00003173 USD