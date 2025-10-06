X Empire Pris idag

Livepriset för X Empire (XEMPIRE) idag är $ 0.00003174, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XEMPIRE till USD är$ 0.00003174 per XEMPIRE.

X Empire rankas för närvarande nr.777 enligt marknadsvärde på $ 21.90M, med ett cirkulerande utbud på 690.00B XEMPIRE. Under de senaste 24 timmarna handlades XEMPIRE mellan $ 0.00003049 (lägsta) och $ 0.00003253 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000579987908814942, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000026116313720794.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XEMPIRE med +1.30% under den senaste timmen och -3.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.06K.

X Empire (XEMPIRE) Marknadsinformation

Rank No.777 Marknadsvärde $ 21.90M$ 21.90M $ 21.90M Volym (24H) $ 59.06K$ 59.06K $ 59.06K Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.90M$ 21.90M $ 21.90M Cirkulationsutbud 690.00B 690.00B 690.00B Maxutbud 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Totalt utbud 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för X Empire är $ 21.90M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.06K. Det cirkulerande utbudet av XEMPIRE är 690.00B, med ett totalt utbud på 690000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.90M.