Livepriset för Xeleb Protocol idag är 0.02102 USD.XCX börsvärdet är 2,276,466 USD. Följ prisuppdateringar för XCX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Xeleb Protocol (XCX) idag är $ 0.02102, med en förändring på 5.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XCX till USD är$ 0.02102 per XCX.
Xeleb Protocol rankas för närvarande nr.1748 enligt marknadsvärde på $ 2.28M, med ett cirkulerande utbud på 108.30M XCX. Under de senaste 24 timmarna handlades XCX mellan $ 0.01975 (lägsta) och $ 0.02414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09145411179261065, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.018251984968057314.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XCX med -0.05% under den senaste timmen och -7.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 152.11K.
Xeleb Protocol (XCX) Marknadsinformation
No.1748
$ 2.28M
$ 152.11K
$ 21.02M
108.30M
1,000,000,000
999,836,584.5605052
10.83%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Xeleb Protocol är $ 2.28M, med en 24h-handelsvolym på $ 152.11K. Det cirkulerande utbudet av XCX är 108.30M, med ett totalt utbud på 999836584.5605052. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.02M.
Xeleb Protocol Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01975
lägsta under 24-timmar
$ 0.02414
högsta under 24-timmar
$ 0.01975
$ 0.02414
$ 0.09145411179261065
$ 0.018251984968057314
-0.05%
+5.04%
-7.24%
-7.24%
Xeleb Protocol (XCX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Xeleb Protocol idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0010086
+5.04%
30 dagar
$ -0.03508
-62.54%
60 dagar
$ -0.01459
-40.98%
90 dagar
$ +0.00102
+5.10%
Xeleb Protocol Prisförändring idag
Idag registrerade XCX en förändring med $ +0.0010086 (+5.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Xeleb Protocol 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03508 (-62.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Xeleb Protocol 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XCX med $ -0.01459(-40.98%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Xeleb Protocol 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00102 (+5.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Xeleb Protocol (XCX)?
AI-drivna insikter som analyserar Xeleb Protocol senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Xeleb Protocols priser?
Several key factors influence Xeleb Protocol (XCX) prices:
Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand and price appreciation.
Technology Development: Protocol upgrades, new features, and technical improvements affect investor perception.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.
Regulatory Environment: Government policies and regulatory clarity in key markets influence institutional and retail investment.
Competition: Performance relative to similar DeFi protocols and blockchain projects affects market positioning.
Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value proposition.
Varför vill folk veta Xeleb Protocols pris idag?
People want to know Xeleb Protocol (XCX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Prisförutsägelse för Xeleb Protocol
Xeleb Protocol (XCX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XCX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Xeleb Protocol (XCX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Xeleb Protocol potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Xeleb Protocol kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XCX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Xeleb Protocol Price Prediction.
Om Xeleb Protocol
XCX is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate transactions and transfers of value in a secure and efficient manner. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. XCX's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, a process where new XCX coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain and secure the network.
Hur man köper och investerar Xeleb Protocol
Är du redo att komma igång med Xeleb Protocol? Att köpa XCX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Xeleb Protocol. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Xeleb Protocol (XCX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 108.30M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Xeleb Protocol krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Xeleb Protocol
Genom att äga Xeleb Protocol kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Xeleb Protocol (XCX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.
Xeleb Protocol Resurs
För en mer djupgående förståelse av Xeleb Protocol kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Xeleb Protocol att vara värd år 2030?
Om Xeleb Protocol skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Xeleb Protocol-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Xeleb Protocol idag?
Priset för Xeleb Protocol är idag $ 0.02102. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Xeleb Protocol fortfarande en bra investering?
Xeleb Protocol förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XCX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Xeleb Protocol?
Xeleb Protocol till ett värde av $ 152.11K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Xeleb Protocol?
Livepriset för XCX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Xeleb Protocol i den valuta du föredrar, besök XCX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Xeleb Protocol?
Priset på XCX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XCX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XCX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Xeleb Protocols kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Xeleb Protocol-priset att stiga i år?
Xeleb Protocol priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Xeleb Protocol (XCX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:57:33 (UTC+8)
Xeleb Protocol (XCX) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.