Xeleb Protocol Pris idag

Livepriset för Xeleb Protocol (XCX) idag är $ 0.02102, med en förändring på 5.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XCX till USD är$ 0.02102 per XCX.

Xeleb Protocol rankas för närvarande nr.1748 enligt marknadsvärde på $ 2.28M, med ett cirkulerande utbud på 108.30M XCX. Under de senaste 24 timmarna handlades XCX mellan $ 0.01975 (lägsta) och $ 0.02414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09145411179261065, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.018251984968057314.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XCX med -0.05% under den senaste timmen och -7.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 152.11K.

Xeleb Protocol (XCX) Marknadsinformation

Rank No.1748 Marknadsvärde $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Volym (24H) $ 152.11K$ 152.11K $ 152.11K Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.02M$ 21.02M $ 21.02M Cirkulationsutbud 108.30M 108.30M 108.30M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 999,836,584.5605052 999,836,584.5605052 999,836,584.5605052 Cirkulationshastighet 10.83% Offentlig blockkedja BSC

