Livepriset för WIKI CAT (WKC) idag är $ 0.00000009449, med en förändring på 0.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WKC till USD är$ 0.00000009449 per WKC.
WIKI CAT rankas för närvarande nr.480 enligt marknadsvärde på $ 51.58M, med ett cirkulerande utbud på 545.84T WKC. Under de senaste 24 timmarna handlades WKC mellan $ 0.00000009075 (lägsta) och $ 0.00000010023 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000472824771637, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000057105301.
I kortsiktigt resultat, rörde sig WKC med -0.80% under den senaste timmen och -5.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.46K.
WIKI CAT (WKC) Marknadsinformation
$ 51.58M
$ 69.46K
$ 80.39M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%
BSC
Det aktuella börsvärdet för WIKI CAT är $ 51.58M, med en 24h-handelsvolym på $ 69.46K. Det cirkulerande utbudet av WKC är 545.84T, med ett totalt utbud på 853278579305012. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 80.39M.
WIKI CAT Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
-0.80%
-0.89%
-5.47%
-5.47%
WIKI CAT (WKC) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för WIKI CAT idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000000008581
-0.89%
30 dagar
$ -0.00000005737
-37.78%
60 dagar
$ -0.00000011174
-54.19%
90 dagar
$ +0.00000007449
+372.45%
WIKI CAT Prisförändring idag
Idag registrerade WKC en förändring med $ -0.0000000008581 (-0.89%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
WIKI CAT 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000005737 (-37.78%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
WIKI CAT 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WKC med $ -0.00000011174(-54.19%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
WIKI CAT 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00000007449 (+372.45%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för WIKI CAT (WKC)?
AI-drivna insikter som analyserar WIKI CAT senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar WIKI CATs priser?
Several key factors influence WIKI CAT (WKC) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive value.
Community Growth: Active community participation, social media presence, and developer involvement.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms or projects.
Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations in key markets.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap execution.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pair availability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.
Competition: Performance relative to similar meme coins and cat-themed tokens.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of smaller market cap cryptocurrencies.
Varför vill folk veta WIKI CATs pris idag?
People want to know WIKI CAT (WKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för WIKI CAT
WIKI CAT (WKC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WKC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
WIKI CAT (WKC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på WIKI CAT potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som WIKI CAT kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WKC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på WIKI CAT Price Prediction.
Om WIKI CAT
WorkCoin (WKC) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as a decentralized platform for freelancers and employers, facilitating secure and transparent transactions between parties. WKC tokens are used within the platform for payments and rewards, with the aim of creating a self-sustaining ecosystem. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. WorkCoin's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants through a variety of methods including work completion, referrals, and participation in the platform's governance.
Hur man köper och investerar WIKI CAT
Är du redo att komma igång med WIKI CAT? Att köpa WKC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper WIKI CAT. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din WIKI CAT (WKC) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 545.84T tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och WIKI CAT krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med WIKI CAT
Genom att äga WIKI CAT kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa WIKI CAT (WKC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 WIKI CAT att vara värd år 2030?
Om WIKI CAT skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella WIKI CAT-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar WIKI CAT idag?
Priset för WIKI CAT är idag $ 0.00000009449. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är WIKI CAT fortfarande en bra investering?
WIKI CAT förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i WKC, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för WIKI CAT?
WIKI CAT till ett värde av $ 69.46K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på WIKI CAT?
Livepriset för WKC uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för WIKI CAT i den valuta du föredrar, besök WKC Pris för mer information.
Vad påverkar priset för WIKI CAT?
Priset på WKC påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.63
+0.58%
ETH
3,401.2
+0.72%
SOL
158.06
+0.88%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
603.84
+17.79%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för WKC på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret WKC/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om WIKI CATs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer WIKI CAT-priset att stiga i år?
WIKI CAT priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för WIKI CAT (WKC) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:56:59 (UTC+8)
WIKI CAT (WKC) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.