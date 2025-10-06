WIKI CAT Pris idag

Livepriset för WIKI CAT (WKC) idag är $ 0.00000009449, med en förändring på 0.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WKC till USD är$ 0.00000009449 per WKC.

WIKI CAT rankas för närvarande nr.480 enligt marknadsvärde på $ 51.58M, med ett cirkulerande utbud på 545.84T WKC. Under de senaste 24 timmarna handlades WKC mellan $ 0.00000009075 (lägsta) och $ 0.00000010023 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000472824771637, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000000057105301.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WKC med -0.80% under den senaste timmen och -5.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.46K.

WIKI CAT (WKC) Marknadsinformation

Rank No.480 Marknadsvärde $ 51.58M$ 51.58M $ 51.58M Volym (24H) $ 69.46K$ 69.46K $ 69.46K Marknadsvärde efter full utspädning $ 80.39M$ 80.39M $ 80.39M Cirkulationsutbud 545.84T 545.84T 545.84T Maxutbud 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 Totalt utbud 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 Cirkulationshastighet 64.15% Offentlig blockkedja BSC

