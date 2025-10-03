Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Wrapped BTC(WBTC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:30:38 (UTC+8)
Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wrapped BTC(WBTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 15.29B
Totalt utbud:
$ 127.20K
Cirkulerande utbud
$ 127.20K
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 15.29B
Högsta någonsin:
$ 124,176.19
Lägsta någonsin:
$ 3,330.11634888
Aktuellt pris:
$ 120,173.07
Wrapped BTC (WBTC) Information

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Officiell webbplats:
https://wbtc.network
Whitepaper:
https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Wrapped BTC (WBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WBTC-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WBTC:s tokenomics, utforska WBTC-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

