BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Vision idag är 0.09905 USD.VSN börsvärdet är 333,626,791.981440211835 USD. Följ prisuppdateringar för VSN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Vision idag är 0.09905 USD.VSN börsvärdet är 333,626,791.981440211835 USD. Följ prisuppdateringar för VSN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VSN

VSN prisinformation

Vad är VSN

VSN whitepaper

VSN officiell webbplats

VSN tokenomics

VSN Prisförutsägelse

VSN historik

VSN Köpguide

VSN-till-fiat valutaomvandlare

VSN spot

VSN USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Vision Logotyp

Vision-kurs(VSN)

1 VSN-till-USD pris i realtid:

$0.09905
$0.09905$0.09905
+1.13%1D
USD
Vision (VSN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:42 (UTC+8)

Vision Pris idag

Livepriset för Vision (VSN) idag är $ 0.09905, med en förändring på 1.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VSN till USD är$ 0.09905 per VSN.

Vision rankas för närvarande nr.213 enligt marknadsvärde på $ 333.63M, med ett cirkulerande utbud på 3.37B VSN. Under de senaste 24 timmarna handlades VSN mellan $ 0.0978 (lägsta) och $ 0.10226 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.22489627050756025, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.09140693879776117.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VSN med -1.06% under den senaste timmen och -8.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.69K.

Vision (VSN) Marknadsinformation

No.213

$ 333.63M
$ 333.63M$ 333.63M

$ 59.69K
$ 59.69K$ 59.69K

$ 416.01M
$ 416.01M$ 416.01M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,205,723,879.4520683
4,205,723,879.4520683 4,205,723,879.4520683

80.19%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Vision är $ 333.63M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.69K. Det cirkulerande utbudet av VSN är 3.37B, med ett totalt utbud på 4205723879.4520683. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 416.01M.

Vision Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0978
$ 0.0978$ 0.0978
lägsta under 24-timmar
$ 0.10226
$ 0.10226$ 0.10226
högsta under 24-timmar

$ 0.0978
$ 0.0978$ 0.0978

$ 0.10226
$ 0.10226$ 0.10226

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.09140693879776117
$ 0.09140693879776117$ 0.09140693879776117

-1.06%

+1.13%

-8.38%

-8.38%

Vision (VSN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Vision idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0011068+1.13%
30 dagar$ -0.01905-16.14%
60 dagar$ -0.05475-35.60%
90 dagar$ -0.09995-50.23%
Vision Prisförändring idag

Idag registrerade VSN en förändring med $ +0.0011068 (+1.13%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Vision 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01905 (-16.14%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Vision 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VSN med $ -0.05475(-35.60%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Vision 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.09995 (-50.23%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Vision (VSN)?

Kolla in sidan Vision Prishistorik nu.

AI-analys för Vision

AI-drivna insikter som analyserar Vision senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Visions priser?

Vision (VSN) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact VSN pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor perception.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can drive positive price movement.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Competition: Performance of similar blockchain projects affects relative positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements impact price stability.

Community Growth: Active user base and ecosystem adoption contribute to long-term value.

Varför vill folk veta Visions pris idag?

People want to know Vision (VSN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Vision

Vision (VSN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VSN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Vision (VSN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Vision potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Vision kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VSN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Vision Price Prediction.

Om Vision

Vision Network (VSN) is a decentralized blockchain project that aims to build a global distributed cloud computing network. It is designed to provide a more efficient, cost-effective solution for businesses and individuals who require cloud computing resources. VSN operates using a Proof of Contribution consensus mechanism, which rewards users for contributing their idle computing resources to the network. The network's native token, VSN, is used to facilitate transactions within the ecosystem, including payment for cloud computing services. Vision Network's broader goal is to democratize access to cloud computing, making it more accessible and affordable for users worldwide.

Hur man köper och investerar Vision

Är du redo att komma igång med Vision? Att köpa VSN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Vision. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Vision (VSN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 3.37B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Vision krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Vision (VSN) Guide

Vad kan du göra med Vision

Genom att äga Vision kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Vision (VSN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision Resurs

För en mer djupgående förståelse av Vision kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Vision webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Vision

Hur mycket kommer 1 Vision att vara värd år 2030?
Om Vision skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Vision-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:42 (UTC+8)

Vision (VSN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Vision

VSN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på VSN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av VSN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Vision (VSN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Vision-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
VSN/USDT
$0.09905
$0.09905$0.09905
+1.09%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2984
$0.2984$0.2984

+49.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021703
$0.0021703$0.0021703

+210.04%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1910
$0.1910$0.1910

+282.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014600
$0.000014600$0.000014600

+192.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003256
$0.00003256$0.00003256

+65.27%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001954
$0.000000001954$0.000000001954

+75.87%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för VSN-till-USD

Belopp

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.09905 USD