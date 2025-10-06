Vision Pris idag

Livepriset för Vision (VSN) idag är $ 0.09905, med en förändring på 1.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VSN till USD är$ 0.09905 per VSN.

Vision rankas för närvarande nr.213 enligt marknadsvärde på $ 333.63M, med ett cirkulerande utbud på 3.37B VSN. Under de senaste 24 timmarna handlades VSN mellan $ 0.0978 (lägsta) och $ 0.10226 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.22489627050756025, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.09140693879776117.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VSN med -1.06% under den senaste timmen och -8.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.69K.

Vision (VSN) Marknadsinformation

Rank No.213 Marknadsvärde $ 333.63M$ 333.63M $ 333.63M Volym (24H) $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K Marknadsvärde efter full utspädning $ 416.01M$ 416.01M $ 416.01M Cirkulationsutbud 3.37B 3.37B 3.37B Maxutbud 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 Totalt utbud 4,205,723,879.4520683 4,205,723,879.4520683 4,205,723,879.4520683 Cirkulationshastighet 80.19% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Vision är $ 333.63M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.69K. Det cirkulerande utbudet av VSN är 3.37B, med ett totalt utbud på 4205723879.4520683. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 416.01M.