Livepriset för Taiwan Semiconductor idag är 294.69 USD.TSMON börsvärdet är 1,318,716.502615248 USD. Följ prisuppdateringar för TSMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Taiwan Semiconductor (TSMON) idag är $ 294.69, med en förändring på 1.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TSMON till USD är$ 294.69 per TSMON.
Taiwan Semiconductor rankas för närvarande nr.2010 enligt marknadsvärde på $ 1.32M, med ett cirkulerande utbud på 4.47K TSMON. Under de senaste 24 timmarna handlades TSMON mellan $ 279.63 (lägsta) och $ 300.59 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 315.98059769287, medan det lägsta priset någonsin var $ 228.88466810009672.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TSMON med -0.04% under den senaste timmen och -1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.26K.
Taiwan Semiconductor (TSMON) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för Taiwan Semiconductor är $ 1.32M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.26K. Det cirkulerande utbudet av TSMON är 4.47K, med ett totalt utbud på 4474.9278992. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.32M.
Taiwan Semiconductor Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
Taiwan Semiconductor (TSMON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Taiwan Semiconductor idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +3.9827
+1.37%
30 dagar
$ -8.1
-2.68%
60 dagar
$ +94.69
+47.34%
90 dagar
$ +94.69
+47.34%
Taiwan Semiconductor Prisförändring idag
Idag registrerade TSMON en förändring med $ +3.9827 (+1.37%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Taiwan Semiconductor 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -8.1 (-2.68%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Taiwan Semiconductor 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TSMON med $ +94.69(+47.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Taiwan Semiconductor 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +94.69 (+47.34%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Taiwan Semiconductor (TSMON)?
AI-drivna insikter som analyserar Taiwan Semiconductor senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Taiwan Semiconductors priser?
TSMON appears to be a misnamed token. For Taiwan Semiconductor (TSM), key price factors include:
1. Semiconductor demand cycles 2. AI and chip technology trends 3. Apple and major client orders 4. China-Taiwan geopolitical tensions 5. Global supply chain disruptions 6. Manufacturing capacity expansion 7. Competition from Samsung, Intel 8. Tech sector sentiment 9. Currency fluctuations (TWD/USD) 10. Government chip subsidies and policies
Varför vill folk veta Taiwan Semiconductors pris idag?
People want to know Taiwan Semiconductor (TSM) price today because it's a critical tech stock that impacts global markets. As the world's largest contract chip manufacturer, TSMC supplies semiconductors to major companies like Apple and NVIDIA. Its stock price reflects tech sector health, AI demand, and geopolitical tensions affecting Taiwan. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.
Prisförutsägelse för Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor (TSMON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TSMON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Taiwan Semiconductor (TSMON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Taiwan Semiconductor potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Taiwan Semiconductor kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TSMON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Taiwan Semiconductor Price Prediction.
Om Taiwan Semiconductor
TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.
TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.
Hur man köper och investerar Taiwan Semiconductor
Är du redo att komma igång med Taiwan Semiconductor? Att köpa TSMON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Taiwan Semiconductor. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Taiwan Semiconductor (TSMON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 4.47K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Taiwan Semiconductor krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor Resurs
För en mer djupgående förståelse av Taiwan Semiconductor kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Taiwan Semiconductor
Hur mycket kommer 1 Taiwan Semiconductor att vara värd år 2030?
Om Taiwan Semiconductor skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Taiwan Semiconductor-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Taiwan Semiconductor idag?
Priset för Taiwan Semiconductor är idag $ 294.69. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Taiwan Semiconductor fortfarande en bra investering?
Taiwan Semiconductor förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TSMON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Taiwan Semiconductor?
Taiwan Semiconductor till ett värde av $ 62.26K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Taiwan Semiconductor?
Livepriset för TSMON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Taiwan Semiconductor i den valuta du föredrar, besök TSMON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Taiwan Semiconductor?
Priset på TSMON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TSMON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TSMON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Taiwan Semiconductors kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Taiwan Semiconductor-priset att stiga i år?
Taiwan Semiconductor priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Taiwan Semiconductor (TSMON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:53:20 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.