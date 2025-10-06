BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Taiwan Semiconductor idag är 294.69 USD.TSMON börsvärdet är 1,318,716.502615248 USD. Följ prisuppdateringar för TSMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Taiwan Semiconductor idag är 294.69 USD.TSMON börsvärdet är 1,318,716.502615248 USD. Följ prisuppdateringar för TSMON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TSMON

TSMON prisinformation

Vad är TSMON

TSMON officiell webbplats

TSMON tokenomics

TSMON Prisförutsägelse

TSMON historik

TSMON Köpguide

TSMON-till-fiat valutaomvandlare

TSMON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Taiwan Semiconductor Logotyp

Taiwan Semiconductor-kurs(TSMON)

1 TSMON-till-USD pris i realtid:

$294.69
$294.69$294.69
+1.37%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:53:20 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor Pris idag

Livepriset för Taiwan Semiconductor (TSMON) idag är $ 294.69, med en förändring på 1.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TSMON till USD är$ 294.69 per TSMON.

Taiwan Semiconductor rankas för närvarande nr.2010 enligt marknadsvärde på $ 1.32M, med ett cirkulerande utbud på 4.47K TSMON. Under de senaste 24 timmarna handlades TSMON mellan $ 279.63 (lägsta) och $ 300.59 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 315.98059769287, medan det lägsta priset någonsin var $ 228.88466810009672.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TSMON med -0.04% under den senaste timmen och -1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.26K.

Taiwan Semiconductor (TSMON) Marknadsinformation

No.2010

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 62.26K
$ 62.26K$ 62.26K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

4.47K
4.47K 4.47K

4,474.9278992
4,474.9278992 4,474.9278992

ETH

Det aktuella börsvärdet för Taiwan Semiconductor är $ 1.32M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.26K. Det cirkulerande utbudet av TSMON är 4.47K, med ett totalt utbud på 4474.9278992. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.32M.

Taiwan Semiconductor Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 279.63
$ 279.63$ 279.63
lägsta under 24-timmar
$ 300.59
$ 300.59$ 300.59
högsta under 24-timmar

$ 279.63
$ 279.63$ 279.63

$ 300.59
$ 300.59$ 300.59

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

-0.04%

+1.37%

-1.67%

-1.67%

Taiwan Semiconductor (TSMON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Taiwan Semiconductor idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +3.9827+1.37%
30 dagar$ -8.1-2.68%
60 dagar$ +94.69+47.34%
90 dagar$ +94.69+47.34%
Taiwan Semiconductor Prisförändring idag

Idag registrerade TSMON en förändring med $ +3.9827 (+1.37%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Taiwan Semiconductor 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -8.1 (-2.68%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Taiwan Semiconductor 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TSMON med $ +94.69(+47.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Taiwan Semiconductor 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +94.69 (+47.34%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Kolla in sidan Taiwan Semiconductor Prishistorik nu.

AI-analys för Taiwan Semiconductor

AI-drivna insikter som analyserar Taiwan Semiconductor senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Taiwan Semiconductors priser?

TSMON appears to be a misnamed token. For Taiwan Semiconductor (TSM), key price factors include:

1. Semiconductor demand cycles
2. AI and chip technology trends
3. Apple and major client orders
4. China-Taiwan geopolitical tensions
5. Global supply chain disruptions
6. Manufacturing capacity expansion
7. Competition from Samsung, Intel
8. Tech sector sentiment
9. Currency fluctuations (TWD/USD)
10. Government chip subsidies and policies

Varför vill folk veta Taiwan Semiconductors pris idag?

People want to know Taiwan Semiconductor (TSM) price today because it's a critical tech stock that impacts global markets. As the world's largest contract chip manufacturer, TSMC supplies semiconductors to major companies like Apple and NVIDIA. Its stock price reflects tech sector health, AI demand, and geopolitical tensions affecting Taiwan. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.

Prisförutsägelse för Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor (TSMON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TSMON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Taiwan Semiconductor (TSMON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Taiwan Semiconductor potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Taiwan Semiconductor kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TSMON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Taiwan Semiconductor Price Prediction.

Om Taiwan Semiconductor

TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.

Hur man köper och investerar Taiwan Semiconductor

Är du redo att komma igång med Taiwan Semiconductor? Att köpa TSMON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Taiwan Semiconductor. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Taiwan Semiconductor (TSMON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 4.47K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Taiwan Semiconductor krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Taiwan Semiconductor (TSMON) Guide

Vad kan du göra med Taiwan Semiconductor

Genom att äga Taiwan Semiconductor kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Taiwan Semiconductor (TSMON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Taiwan Semiconductor Resurs

För en mer djupgående förståelse av Taiwan Semiconductor kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Taiwan Semiconductor webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Taiwan Semiconductor

Hur mycket kommer 1 Taiwan Semiconductor att vara värd år 2030?
Om Taiwan Semiconductor skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Taiwan Semiconductor-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:53:20 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor (TSMON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Taiwan Semiconductor

TSMON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TSMON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TSMON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Taiwan Semiconductor (TSMON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Taiwan Semiconductor-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TSMON/USDT
$294.69
$294.69$294.69
+1.34%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2982
$0.2982$0.2982

+49.10%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014720
$0.000014720$0.000014720

+194.40%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019541
$0.0019541$0.0019541

+179.15%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1012
$0.1012$0.1012

+102.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003518
$0.00003518$0.00003518

+78.57%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001863
$0.000000001863$0.000000001863

+67.68%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för TSMON-till-USD

Belopp

TSMON
TSMON
USD
USD

1 TSMON = 294.69 USD