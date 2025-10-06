Taiwan Semiconductor Pris idag

Livepriset för Taiwan Semiconductor (TSMON) idag är $ 294.69, med en förändring på 1.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TSMON till USD är$ 294.69 per TSMON.

Taiwan Semiconductor rankas för närvarande nr.2010 enligt marknadsvärde på $ 1.32M, med ett cirkulerande utbud på 4.47K TSMON. Under de senaste 24 timmarna handlades TSMON mellan $ 279.63 (lägsta) och $ 300.59 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 315.98059769287, medan det lägsta priset någonsin var $ 228.88466810009672.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TSMON med -0.04% under den senaste timmen och -1.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.26K.

Taiwan Semiconductor (TSMON) Marknadsinformation

Rank No.2010 Marknadsvärde $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volym (24H) $ 62.26K$ 62.26K $ 62.26K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Cirkulationsutbud 4.47K 4.47K 4.47K Totalt utbud 4,474.9278992 4,474.9278992 4,474.9278992 Offentlig blockkedja ETH

