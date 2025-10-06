BörsDEX+
Livepriset för TRWA idag är 0.002795 USD.TRWA börsvärdet är 19,572,018.190169297125 USD. Följ prisuppdateringar för TRWA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TRWA idag är 0.002795 USD.TRWA börsvärdet är 19,572,018.190169297125 USD. Följ prisuppdateringar för TRWA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

TRWA-kurs(TRWA)

1 TRWA-till-USD pris i realtid:

$0.002802
+0.97%1D
USD
TRWA (TRWA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:53 (UTC+8)

TRWA Pris idag

Livepriset för TRWA (TRWA) idag är $ 0.002795, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRWA till USD är$ 0.002795 per TRWA.

TRWA rankas för närvarande nr.790 enligt marknadsvärde på $ 19.57M, med ett cirkulerande utbud på 7.00B TRWA. Under de senaste 24 timmarna handlades TRWA mellan $ 0.002747 (lägsta) och $ 0.003236 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.020769324352142213, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000074877740838432.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRWA med -0.57% under den senaste timmen och -18.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.01K.

TRWA (TRWA) Marknadsinformation

No.790

$ 19.57M
$ 119.01K
$ 27.95M
7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
70.02%

ETH

Det aktuella börsvärdet för TRWA är $ 19.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 119.01K. Det cirkulerande utbudet av TRWA är 7.00B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.95M.

TRWA Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.57%

+0.97%

-18.38%

-18.38%

TRWA (TRWA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för TRWA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00002692+0.97%
30 dagar$ -0.004676-62.59%
60 dagar$ -0.006411-69.64%
90 dagar$ -0.005896-67.85%
TRWA Prisförändring idag

Idag registrerade TRWA en förändring med $ +0.00002692 (+0.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

TRWA 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004676 (-62.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

TRWA 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TRWA med $ -0.006411(-69.64%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

TRWA 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.005896 (-67.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TRWA (TRWA)?

Kolla in sidan TRWA Prishistorik nu.

AI-analys för TRWA

AI-drivna insikter som analyserar TRWA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar TRWAs priser?

TRWA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact TRWA pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Project Development: Platform updates, partnerships, and technological improvements can drive price changes.

Regulatory Environment: Government policies and regulations regarding cryptocurrencies influence investor sentiment and adoption.

Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative investment options affect TRWA's market position.

Economic Factors: Inflation rates, interest rates, and global economic conditions impact crypto investments.

Community Engagement: Active user base, social media presence, and community support contribute to price stability and growth potential.

Varför vill folk veta TRWAs pris idag?

People want to know TRWA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing risk. Real-time price data helps investors capitalize on opportunities, minimize losses, and stay updated on market trends affecting their investments.

Prisförutsägelse för TRWA

TRWA (TRWA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TRWA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TRWA (TRWA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på TRWA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som TRWA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TRWA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TRWA Price Prediction.

Om TRWA

TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.

Hur man köper och investerar TRWA

Är du redo att komma igång med TRWA? Att köpa TRWA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TRWA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TRWA (TRWA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 7.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TRWA krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper TRWA (TRWA) Guide

Vad kan du göra med TRWA

Genom att äga TRWA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är TRWA (TRWA)

TRWA är ett tokenprojekt på Ethereum-kedjan. Dess namn kan komma från en akronym som representerar en strategisk plan eller kärnvision.

TRWA Resurs

För en mer djupgående förståelse av TRWA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell TRWA webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om TRWA

Hur mycket kommer 1 TRWA att vara värd år 2030?
Om TRWA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TRWA-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:53 (UTC+8)

TRWA (TRWA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

