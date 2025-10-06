Livepriset för TRWA idag är 0.002795 USD.TRWA börsvärdet är 19,572,018.190169297125 USD. Följ prisuppdateringar för TRWA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TRWA idag är 0.002795 USD.TRWA börsvärdet är 19,572,018.190169297125 USD. Följ prisuppdateringar för TRWA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för TRWA (TRWA) idag är $ 0.002795, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRWA till USD är$ 0.002795 per TRWA.
TRWA rankas för närvarande nr.790 enligt marknadsvärde på $ 19.57M, med ett cirkulerande utbud på 7.00B TRWA. Under de senaste 24 timmarna handlades TRWA mellan $ 0.002747 (lägsta) och $ 0.003236 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.020769324352142213, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000074877740838432.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TRWA med -0.57% under den senaste timmen och -18.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.01K.
TRWA (TRWA) Marknadsinformation
No.790
$ 19.57M
$ 19.57M$ 19.57M
$ 119.01K
$ 119.01K$ 119.01K
$ 27.95M
$ 27.95M$ 27.95M
7.00B
7.00B 7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
70.02%
ETH
Det aktuella börsvärdet för TRWA är $ 19.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 119.01K. Det cirkulerande utbudet av TRWA är 7.00B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 27.95M.
TRWA Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002747
$ 0.002747$ 0.002747
lägsta under 24-timmar
$ 0.003236
$ 0.003236$ 0.003236
högsta under 24-timmar
$ 0.002747
$ 0.002747$ 0.002747
$ 0.003236
$ 0.003236$ 0.003236
$ 0.020769324352142213
$ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213
$ 0.000074877740838432
$ 0.000074877740838432$ 0.000074877740838432
-0.57%
+0.97%
-18.38%
-18.38%
TRWA (TRWA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för TRWA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00002692
+0.97%
30 dagar
$ -0.004676
-62.59%
60 dagar
$ -0.006411
-69.64%
90 dagar
$ -0.005896
-67.85%
TRWA Prisförändring idag
Idag registrerade TRWA en förändring med $ +0.00002692 (+0.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
TRWA 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004676 (-62.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
TRWA 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TRWA med $ -0.006411(-69.64%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
TRWA 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.005896 (-67.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TRWA (TRWA)?
AI-drivna insikter som analyserar TRWA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar TRWAs priser?
TRWA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact TRWA pricing.
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.
Project Development: Platform updates, partnerships, and technological improvements can drive price changes.
Regulatory Environment: Government policies and regulations regarding cryptocurrencies influence investor sentiment and adoption.
Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative investment options affect TRWA's market position.
Economic Factors: Inflation rates, interest rates, and global economic conditions impact crypto investments.
Community Engagement: Active user base, social media presence, and community support contribute to price stability and growth potential.
Varför vill folk veta TRWAs pris idag?
People want to know TRWA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing risk. Real-time price data helps investors capitalize on opportunities, minimize losses, and stay updated on market trends affecting their investments.
Prisförutsägelse för TRWA
TRWA (TRWA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TRWA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TRWA (TRWA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på TRWA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som TRWA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TRWA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TRWA Price Prediction.
Om TRWA
TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.
TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.
Hur man köper och investerar TRWA
Är du redo att komma igång med TRWA? Att köpa TRWA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TRWA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TRWA (TRWA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 7.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TRWA krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med TRWA
Genom att äga TRWA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa TRWA (TRWA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om TRWA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TRWA-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar TRWA idag?
Priset för TRWA är idag $ 0.002795. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är TRWA fortfarande en bra investering?
TRWA förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TRWA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för TRWA?
TRWA till ett värde av $ 119.01K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på TRWA?
Livepriset för TRWA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för TRWA i den valuta du föredrar, besök TRWA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för TRWA?
Priset på TRWA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,411.3
+0.68%
ETH
3,409.81
+0.98%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
604.94
+18.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TRWA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TRWA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om TRWAs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer TRWA-priset att stiga i år?
TRWA priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för TRWA (TRWA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:56:53 (UTC+8)
TRWA (TRWA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.