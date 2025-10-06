TRWA Pris idag

Livepriset för TRWA (TRWA) idag är $ 0.002795, med en förändring på 0.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRWA till USD är$ 0.002795 per TRWA.

TRWA rankas för närvarande nr.790 enligt marknadsvärde på $ 19.57M, med ett cirkulerande utbud på 7.00B TRWA. Under de senaste 24 timmarna handlades TRWA mellan $ 0.002747 (lägsta) och $ 0.003236 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.020769324352142213, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000074877740838432.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRWA med -0.57% under den senaste timmen och -18.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.01K.

TRWA (TRWA) Marknadsinformation

Rank No.790 Marknadsvärde $ 19.57M$ 19.57M $ 19.57M Volym (24H) $ 119.01K$ 119.01K $ 119.01K Marknadsvärde efter full utspädning $ 27.95M$ 27.95M $ 27.95M Cirkulationsutbud 7.00B 7.00B 7.00B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 70.02% Offentlig blockkedja ETH

