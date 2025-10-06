Livepriset för TOWER Ecosystem idag är 0.0007541 USD.TOWER börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TOWER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TOWER Ecosystem idag är 0.0007541 USD.TOWER börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TOWER till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för TOWER Ecosystem (TOWER) idag är $ 0.0007541, med en förändring på 1.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOWER till USD är$ 0.0007541 per TOWER.
TOWER Ecosystem rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TOWER. Under de senaste 24 timmarna handlades TOWER mellan $ 0.0007378 (lägsta) och $ 0.0007626 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TOWER med +0.01% under den senaste timmen och -11.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.11K.
TOWER Ecosystem (TOWER) Marknadsinformation
--
----
$ 66.11K
$ 66.11K
$ 7.54M
$ 7.54M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för TOWER Ecosystem är --, med en 24h-handelsvolym på $ 66.11K. Det cirkulerande utbudet av TOWER är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.54M.
TOWER Ecosystem Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0007378
$ 0.0007378
lägsta under 24-timmar
$ 0.0007626
$ 0.0007626
högsta under 24-timmar
$ 0.0007378
$ 0.0007378
$ 0.0007626
$ 0.0007626
--
----
--
----
+0.01%
+1.61%
-11.79%
-11.79%
TOWER Ecosystem (TOWER) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för TOWER Ecosystem idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000011947
+1.61%
30 dagar
$ -0.000304
-28.74%
60 dagar
$ -0.0007108
-48.53%
90 dagar
$ -0.0004981
-39.78%
TOWER Ecosystem Prisförändring idag
Idag registrerade TOWER en förändring med $ +0.000011947 (+1.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
TOWER Ecosystem 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000304 (-28.74%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
TOWER Ecosystem 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TOWER med $ -0.0007108(-48.53%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
TOWER Ecosystem 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0004981 (-39.78%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TOWER Ecosystem (TOWER)?
AI-drivna insikter som analyserar TOWER Ecosystem senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar TOWER Ecosystems priser?
Several key factors influence TOWER Ecosystem (TOWER) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive fundamental value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect short-term price movements.
Partnerships and Development: Strategic alliances, technical updates, and roadmap progress influence long-term valuation.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements can impact accessibility and investor confidence.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects and DeFi platforms affects competitive positioning.
Liquidity: Trading volume and exchange listings determine price stability and accessibility for investors.
Varför vill folk veta TOWER Ecosystems pris idag?
People want to know TOWER Ecosystem price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, tracking market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile crypto market.
Prisförutsägelse för TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem (TOWER) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TOWER $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TOWER Ecosystem (TOWER) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på TOWER Ecosystem potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som TOWER Ecosystem kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TOWER prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TOWER Ecosystem Price Prediction.
Om TOWER Ecosystem
TOWER (TOWER) is a cryptocurrency token that operates within the Crazy Defense Heroes and Crazy Kings gaming ecosystems. It is designed to be used as an in-game currency, allowing players to earn rewards through gameplay, participate in governance decisions, and access exclusive content. TOWER is an ERC-20 token, meaning it operates on the Ethereum blockchain, a widely-accepted blockchain design that uses a proof-of-stake consensus model. The token's issuance model is based on gameplay achievements and participation, providing a unique integration of blockchain technology into the gaming industry. Overall, TOWER aims to enhance the gaming experience by offering players a stake in the game's economy and decision-making processes.
Hur man köper och investerar TOWER Ecosystem
Är du redo att komma igång med TOWER Ecosystem? Att köpa TOWER går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TOWER Ecosystem. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TOWER Ecosystem (TOWER) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TOWER Ecosystem krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med TOWER Ecosystem
Genom att äga TOWER Ecosystem kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa TOWER Ecosystem (TOWER) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
TOWER Ecosystem Resurs
För en mer djupgående förståelse av TOWER Ecosystem kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om TOWER Ecosystem
Hur mycket kommer 1 TOWER Ecosystem att vara värd år 2030?
Om TOWER Ecosystem skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TOWER Ecosystem-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar TOWER Ecosystem idag?
Priset för TOWER Ecosystem är idag $ 0.0007541. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är TOWER Ecosystem fortfarande en bra investering?
TOWER Ecosystem förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TOWER, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för TOWER Ecosystem?
TOWER Ecosystem till ett värde av $ 66.11K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på TOWER Ecosystem?
Livepriset för TOWER uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för TOWER Ecosystem i den valuta du föredrar, besök TOWER Pris för mer information.
Vad påverkar priset för TOWER Ecosystem?
Priset på TOWER påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TOWER på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TOWER/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om TOWER Ecosystems kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer TOWER Ecosystem-priset att stiga i år?
TOWER Ecosystem priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för TOWER Ecosystem (TOWER) för en mer djupgående analys.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.