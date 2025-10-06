TOWER Ecosystem Pris idag

Livepriset för TOWER Ecosystem (TOWER) idag är $ 0.0007541, med en förändring på 1.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOWER till USD är$ 0.0007541 per TOWER.

TOWER Ecosystem rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TOWER. Under de senaste 24 timmarna handlades TOWER mellan $ 0.0007378 (lägsta) och $ 0.0007626 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOWER med +0.01% under den senaste timmen och -11.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 66.11K.

TOWER Ecosystem (TOWER) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 66.11K$ 66.11K $ 66.11K Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för TOWER Ecosystem är --, med en 24h-handelsvolym på $ 66.11K. Det cirkulerande utbudet av TOWER är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.54M.