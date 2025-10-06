iShares 20 Year ETF Pris idag

Livepriset för iShares 20 Year ETF (TLTON) idag är $ 89.36, med en förändring på 0.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TLTON till USD är$ 89.36 per TLTON.

iShares 20 Year ETF rankas för närvarande nr.804 enligt marknadsvärde på $ 20.18M, med ett cirkulerande utbud på 225.82K TLTON. Under de senaste 24 timmarna handlades TLTON mellan $ 87.06 (lägsta) och $ 92 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 95.25413241837782, medan det lägsta priset någonsin var $ 86.39533703543214.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TLTON med +0.05% under den senaste timmen och -4.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 85.91K.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Marknadsinformation

Rank No.804 Marknadsvärde $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M Volym (24H) $ 85.91K$ 85.91K $ 85.91K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M Cirkulationsutbud 225.82K 225.82K 225.82K Totalt utbud 225,822.65993894 225,822.65993894 225,822.65993894 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för iShares 20 Year ETF är $ 20.18M, med en 24h-handelsvolym på $ 85.91K. Det cirkulerande utbudet av TLTON är 225.82K, med ett totalt utbud på 225822.65993894. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.18M.