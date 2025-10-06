BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för iShares 20 Year ETF idag är 89.36 USD.TLTON börsvärdet är 20,179,512.8921436784 USD. Följ prisuppdateringar för TLTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för iShares 20 Year ETF idag är 89.36 USD.TLTON börsvärdet är 20,179,512.8921436784 USD. Följ prisuppdateringar för TLTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TLTON

TLTON prisinformation

Vad är TLTON

TLTON officiell webbplats

TLTON tokenomics

TLTON Prisförutsägelse

TLTON historik

TLTON Köpguide

TLTON-till-fiat valutaomvandlare

TLTON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

iShares 20 Year ETF Logotyp

iShares 20 Year ETF-kurs(TLTON)

1 TLTON-till-USD pris i realtid:

$89.36
$89.36$89.36
-0.78%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:50 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF Pris idag

Livepriset för iShares 20 Year ETF (TLTON) idag är $ 89.36, med en förändring på 0.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TLTON till USD är$ 89.36 per TLTON.

iShares 20 Year ETF rankas för närvarande nr.804 enligt marknadsvärde på $ 20.18M, med ett cirkulerande utbud på 225.82K TLTON. Under de senaste 24 timmarna handlades TLTON mellan $ 87.06 (lägsta) och $ 92 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 95.25413241837782, medan det lägsta priset någonsin var $ 86.39533703543214.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TLTON med +0.05% under den senaste timmen och -4.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 85.91K.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Marknadsinformation

No.804

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

$ 85.91K
$ 85.91K$ 85.91K

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

225.82K
225.82K 225.82K

225,822.65993894
225,822.65993894 225,822.65993894

ETH

Det aktuella börsvärdet för iShares 20 Year ETF är $ 20.18M, med en 24h-handelsvolym på $ 85.91K. Det cirkulerande utbudet av TLTON är 225.82K, med ett totalt utbud på 225822.65993894. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.18M.

iShares 20 Year ETF Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 87.06
$ 87.06$ 87.06
lägsta under 24-timmar
$ 92
$ 92$ 92
högsta under 24-timmar

$ 87.06
$ 87.06$ 87.06

$ 92
$ 92$ 92

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

+0.05%

-0.77%

-4.91%

-4.91%

iShares 20 Year ETF (TLTON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för iShares 20 Year ETF idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.7025-0.77%
30 dagar$ -0.82-0.91%
60 dagar$ +29.36+48.93%
90 dagar$ +29.36+48.93%
iShares 20 Year ETF Prisförändring idag

Idag registrerade TLTON en förändring med $ -0.7025 (-0.77%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

iShares 20 Year ETF 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.82 (-0.91%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

iShares 20 Year ETF 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TLTON med $ +29.36(+48.93%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

iShares 20 Year ETF 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +29.36 (+48.93%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Kolla in sidan iShares 20 Year ETF Prishistorik nu.

AI-analys för iShares 20 Year ETF

AI-drivna insikter som analyserar iShares 20 Year ETF senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar iShares 20 Year ETFs priser?

Several key factors influence iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) prices:

1. Interest rates - Rising rates decrease bond prices, falling rates increase them
2. Federal Reserve policy - Rate decisions and quantitative easing programs
3. Inflation expectations - Higher inflation erodes bond value
4. Economic growth - Strong economy may reduce demand for safe-haven bonds
5. Credit risk perception - Flight to quality during uncertainty boosts demand
6. Duration risk - Long-term bonds are more sensitive to rate changes

Varför vill folk veta iShares 20 Year ETFs pris idag?

People want to know iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) price today for several key reasons:

Investment decisions: Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions in long-term government bonds.

Portfolio management: TLT serves as a hedge against stock market volatility and economic uncertainty.

Interest rate speculation: The ETF's price inversely correlates with interest rates, making it valuable for rate predictions.

Risk assessment: Long-term bond prices help gauge market sentiment about inflation and Federal Reserve policy.

Diversification strategy: Many use TLT to balance equity-heavy portfolios with fixed-income exposure.

Economic indicators: Bond prices reflect broader economic health and future expectations.

Real-time trading: Active traders need up-to-the-minute pricing for technical analysis and timing decisions.

Prisförutsägelse för iShares 20 Year ETF

iShares 20 Year ETF (TLTON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TLTON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
iShares 20 Year ETF (TLTON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på iShares 20 Year ETF potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som iShares 20 Year ETF kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TLTON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på iShares 20 Year ETF Price Prediction.

Om iShares 20 Year ETF

TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.

Hur man köper och investerar iShares 20 Year ETF

Är du redo att komma igång med iShares 20 Year ETF? Att köpa TLTON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper iShares 20 Year ETF. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din iShares 20 Year ETF (TLTON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 225.82K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och iShares 20 Year ETF krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper iShares 20 Year ETF (TLTON) Guide

Vad kan du göra med iShares 20 Year ETF

Genom att äga iShares 20 Year ETF kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa iShares 20 Year ETF (TLTON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

iShares 20 Year ETF Resurs

För en mer djupgående förståelse av iShares 20 Year ETF kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell iShares 20 Year ETF webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om iShares 20 Year ETF

Hur mycket kommer 1 iShares 20 Year ETF att vara värd år 2030?
Om iShares 20 Year ETF skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella iShares 20 Year ETF-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:50 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om iShares 20 Year ETF

TLTON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TLTON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TLTON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla iShares 20 Year ETF (TLTON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se iShares 20 Year ETF-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TLTON/USDT
$89.36
$89.36$89.36
-0.80%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2998
$0.2998$0.2998

+49.90%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1640
$0.1640$0.1640

+228.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021547
$0.0021547$0.0021547

+207.81%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015091
$0.000015091$0.000015091

+201.82%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003223
$0.00003223$0.00003223

+63.60%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001869
$0.000000001869$0.000000001869

+68.22%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för TLTON-till-USD

Belopp

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 89.36 USD