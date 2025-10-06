Livepriset för iShares 20 Year ETF idag är 89.36 USD.TLTON börsvärdet är 20,179,512.8921436784 USD. Följ prisuppdateringar för TLTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för iShares 20 Year ETF idag är 89.36 USD.TLTON börsvärdet är 20,179,512.8921436784 USD. Följ prisuppdateringar för TLTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för iShares 20 Year ETF (TLTON) idag är $ 89.36, med en förändring på 0.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TLTON till USD är$ 89.36 per TLTON.
iShares 20 Year ETF rankas för närvarande nr.804 enligt marknadsvärde på $ 20.18M, med ett cirkulerande utbud på 225.82K TLTON. Under de senaste 24 timmarna handlades TLTON mellan $ 87.06 (lägsta) och $ 92 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 95.25413241837782, medan det lägsta priset någonsin var $ 86.39533703543214.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TLTON med +0.05% under den senaste timmen och -4.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 85.91K.
iShares 20 Year ETF (TLTON) Marknadsinformation
No.804
$ 20.18M
$ 85.91K
$ 20.18M
225.82K
225,822.65993894
ETH
Det aktuella börsvärdet för iShares 20 Year ETF är $ 20.18M, med en 24h-handelsvolym på $ 85.91K. Det cirkulerande utbudet av TLTON är 225.82K, med ett totalt utbud på 225822.65993894. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.18M.
iShares 20 Year ETF Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 87.06
lägsta under 24-timmar
$ 92
högsta under 24-timmar
$ 87.06
$ 92
$ 95.25413241837782
$ 86.39533703543214
+0.05%
-0.77%
-4.91%
-4.91%
iShares 20 Year ETF (TLTON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för iShares 20 Year ETF idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.7025
-0.77%
30 dagar
$ -0.82
-0.91%
60 dagar
$ +29.36
+48.93%
90 dagar
$ +29.36
+48.93%
iShares 20 Year ETF Prisförändring idag
Idag registrerade TLTON en förändring med $ -0.7025 (-0.77%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
iShares 20 Year ETF 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.82 (-0.91%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
iShares 20 Year ETF 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TLTON med $ +29.36(+48.93%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
iShares 20 Year ETF 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +29.36 (+48.93%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för iShares 20 Year ETF (TLTON)?
AI-drivna insikter som analyserar iShares 20 Year ETF senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar iShares 20 Year ETFs priser?
Several key factors influence iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) prices:
1. Interest rates - Rising rates decrease bond prices, falling rates increase them 2. Federal Reserve policy - Rate decisions and quantitative easing programs 3. Inflation expectations - Higher inflation erodes bond value 4. Economic growth - Strong economy may reduce demand for safe-haven bonds 5. Credit risk perception - Flight to quality during uncertainty boosts demand 6. Duration risk - Long-term bonds are more sensitive to rate changes
Varför vill folk veta iShares 20 Year ETFs pris idag?
People want to know iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) price today for several key reasons:
Investment decisions: Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions in long-term government bonds.
Portfolio management: TLT serves as a hedge against stock market volatility and economic uncertainty.
Interest rate speculation: The ETF's price inversely correlates with interest rates, making it valuable for rate predictions.
Risk assessment: Long-term bond prices help gauge market sentiment about inflation and Federal Reserve policy.
Diversification strategy: Many use TLT to balance equity-heavy portfolios with fixed-income exposure.
Economic indicators: Bond prices reflect broader economic health and future expectations.
Real-time trading: Active traders need up-to-the-minute pricing for technical analysis and timing decisions.
Prisförutsägelse för iShares 20 Year ETF
iShares 20 Year ETF (TLTON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TLTON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
iShares 20 Year ETF (TLTON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på iShares 20 Year ETF potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som iShares 20 Year ETF kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TLTON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på iShares 20 Year ETF Price Prediction.
Om iShares 20 Year ETF
TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.
Hur man köper och investerar iShares 20 Year ETF
Är du redo att komma igång med iShares 20 Year ETF? Att köpa TLTON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper iShares 20 Year ETF. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din iShares 20 Year ETF (TLTON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 225.82K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och iShares 20 Year ETF krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med iShares 20 Year ETF
Genom att äga iShares 20 Year ETF kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa iShares 20 Year ETF (TLTON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
iShares 20 Year ETF Resurs
För en mer djupgående förståelse av iShares 20 Year ETF kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om iShares 20 Year ETF
Hur mycket kommer 1 iShares 20 Year ETF att vara värd år 2030?
Om iShares 20 Year ETF skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella iShares 20 Year ETF-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar iShares 20 Year ETF idag?
Priset för iShares 20 Year ETF är idag $ 89.36. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är iShares 20 Year ETF fortfarande en bra investering?
iShares 20 Year ETF förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TLTON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för iShares 20 Year ETF?
iShares 20 Year ETF till ett värde av $ 85.91K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på iShares 20 Year ETF?
Livepriset för TLTON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för iShares 20 Year ETF i den valuta du föredrar, besök TLTON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för iShares 20 Year ETF?
Priset på TLTON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,387.81
+0.66%
ETH
3,409.6
+0.97%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
603.76
+17.77%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TLTON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TLTON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om iShares 20 Year ETFs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer iShares 20 Year ETF-priset att stiga i år?
iShares 20 Year ETF priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för iShares 20 Year ETF (TLTON) för en mer djupgående analys.
iShares 20 Year ETF (TLTON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.