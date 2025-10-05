Livepriset för Timeworx.io idag är 0.00411 USD. Följ kursuppdateringar för TIX-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska TIX prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Timeworx.io idag är 0.00411 USD. Följ kursuppdateringar för TIX-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska TIX prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Timeworx.io-kurs(TIX)

$0.004109
+0.41%1D
Timeworx.io (TIX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:33:47 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004063
lägsta under 24-timmar
$ 0.004119
högsta under 24-timmar

+0.02%

+0.41%

+0.39%

+0.39%

Timeworx.io (TIX) priset i realtid är $ 0.00411. Under de senaste 24 timmarna har TIX handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.004063 och en högsta nivå på $ 0.004119, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. TIXs högsta pris genom tiderna är --, medan det lägsta priset genom tiderna är --.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har TIX förändrats med +0.02% under den senaste timmen, +0.41% under 24 timmar och +0.39% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Timeworx.io (TIX) Marknadsinformation

$ 21.35K
$ 2.06M
500,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Timeworx.io är --, med en 24h-handelsvolym på $ 21.35K. Det cirkulerande utbudet av TIX är --, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.06M.

Timeworx.io (TIX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Timeworx.io idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00001678+0.41%
30 dagar$ -0.000349-7.83%
60 dagar$ +0.000049+1.20%
90 dagar$ -0.003541-46.29%
Timeworx.io Prisförändring idag

Idag registrerade TIX en förändring med $ +0.00001678 (+0.41%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Timeworx.io 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000349 (-7.83%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Timeworx.io 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TIX med $ +0.000049(+1.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Timeworx.io 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.003541 (-46.29%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Timeworx.io (TIX)?

Kolla in sidan Timeworx.io Prishistorik nu.

Vad är Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina Timeworx.io investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera TIX tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om Timeworx.io på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din Timeworx.io köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

Timeworx.io Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Timeworx.io (TIX) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Timeworx.io (TIX) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Timeworx.io.

Kontrollera Timeworx.io prisprognosen nu!

Timeworx.io (TIX) Tokenomics

Förståelsen för Timeworx.io(TIX):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om TIX-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper Timeworx.io (TIX)

Letar du efter hur man köper Timeworx.io? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa Timeworx.io på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

TIX till lokala valutor

För en mer djupgående förståelse av Timeworx.io kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Timeworx.io webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Timeworx.io

Hur mycket är Timeworx.io (TIX) värd idag?
Livepriset för TIX i USD är 0.00411 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella TIX-till-USD-priset?
Det aktuella priset för TIX till USD är $ 0.00411. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Timeworx.io?
Börsvärdet för TIX är -- USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av TIX?
Det cirkulerande utbudet av TIX är -- USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för TIX?
TIX uppnådde ett ATH-pris på -- USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för TIX
TIX såg ett lägstapris på -- USD.
Vad är handelsvolymen för TIX?
Live 24-timmars handelsvolym för TIX är $ 21.35K USD.
Kommer TIX att gå högre i år?
TIX kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in TIX prisprognosen för en mer djupgående analys.
Timeworx.io (TIX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
10-05 21:29:00Branschuppdateringar
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Branschuppdateringar
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Data på kedjan
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Branschuppdateringar
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Branschuppdateringar
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Branschuppdateringar
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025

Anmärkningsvärda projekt som snart lanserar tokens & airdrops i Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin når $125K! Zcash (ZEC) leder integritetsmyntens uppsving i den senaste kryptovaluta-boomen

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

