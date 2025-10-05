Livepriset för TICS idag är 0.02615 USD. Följ kursuppdateringar för TICS-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska TICS prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för TICS idag är 0.02615 USD. Följ kursuppdateringar för TICS-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska TICS prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

1 TICS-till-USD pris i realtid:

$0.02615
$0.02615$0.02615
-0.07%1D
USD
TICS (TICS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:42:19 (UTC+8)

TICS (TICS) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252
lägsta under 24-timmar
$ 0.02849
$ 0.02849$ 0.02849
högsta under 24-timmar

$ 0.0252
$ 0.0252$ 0.0252

$ 0.02849
$ 0.02849$ 0.02849

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

-0.54%

-0.06%

-11.48%

-11.48%

TICS (TICS) priset i realtid är $ 0.02615. Under de senaste 24 timmarna har TICS handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.0252 och en högsta nivå på $ 0.02849, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. TICSs högsta pris genom tiderna är $ 2.5719853250516347, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.030720054210987374.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har TICS förändrats med -0.54% under den senaste timmen, -0.06% under 24 timmar och -11.48% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

TICS (TICS) Marknadsinformation

No.3921

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 150.79K
$ 150.79K$ 150.79K

$ 35.61M
$ 35.61M$ 35.61M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

Det aktuella börsvärdet för TICS är $ 2.15M, med en 24h-handelsvolym på $ 150.79K. Det cirkulerande utbudet av TICS är 82.26M, med ett totalt utbud på 1361867964. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.61M.

TICS (TICS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för TICS idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000183-0.06%
30 dagar$ -0.00905-25.72%
60 dagar$ -0.03255-55.46%
90 dagar$ -1.69295-98.48%
TICS Prisförändring idag

Idag registrerade TICS en förändring med $ -0.0000183 (-0.06%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

TICS 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00905 (-25.72%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

TICS 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TICS med $ -0.03255(-55.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

TICS 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -1.69295 (-98.48%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TICS (TICS)?

Kolla in sidan TICS Prishistorik nu.

Vad är TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS är tillgänglig på MEXC, vilket ger dig bekvämligheten att köpa, behålla, överföra och staking token direkt på vår plattform. Oavsett om du är en erfaren investerare eller en nykomling i kryptovalutornas värld, erbjuder MEXC ett användarvänligt gränssnitt och en mängd olika verktyg för att hantera dina TICS investeringar effektivt. För mer detaljerad information om denna token, inbjuder vi dig att besöka vår introduktionssida för digitala tillgångar.

Dessutom kan du:
- Kontrollera TICS tillgängligheten för insatser för att se hur du kan tjäna belöningar på dina innehav.
- Läs recensioner och analyser om TICS på vår blogg för att hålla dig informerad om de senaste marknadstrenderna och expertinsikter.

Våra omfattande resurser är utformade för att göra din TICS köpupplevelse smidig och uppdaterad, vilket säkerställer att du har alla verktyg och kunskap som behövs för att investera tryggt.

TICS Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer TICS (TICS) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina TICS (TICS) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för TICS.

Kontrollera TICS prisprognosen nu!

TICS (TICS) Tokenomics

Förståelsen för TICS(TICS):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om TICS-tokens omfattande tokenomiknu!

Hur man köper TICS (TICS)

Letar du efter hur man köper TICS? Processen är enkel och problemfri! Du kan enkelt köpa TICS på MEXC genom att följa vår steg-för-steg köpguide. Vi förser dig med detaljerade instruktioner och videoguider, som visar hur du registrerar dig på MEXC och använder de olika praktiska betalningsalternativ som finns.

TICS till lokala valutor

TICS Resurs

För en mer djupgående förståelse av TICS kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell TICS webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om TICS

Hur mycket är TICS (TICS) värd idag?
Livepriset för TICS i USD är 0.02615 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella TICS-till-USD-priset?
Det aktuella priset för TICS till USD är $ 0.02615. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för TICS?
Börsvärdet för TICS är $ 2.15M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av TICS?
Det cirkulerande utbudet av TICS är 82.26M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för TICS?
TICS uppnådde ett ATH-pris på 2.5719853250516347 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för TICS
TICS såg ett lägstapris på 0.030720054210987374 USD.
Vad är handelsvolymen för TICS?
Live 24-timmars handelsvolym för TICS är $ 150.79K USD.
Kommer TICS att gå högre i år?
TICS kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in TICS prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:42:19 (UTC+8)

Friskrivning

