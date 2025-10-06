BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för TCOM Global idag är 0.05678 USD.TCOM börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TCOM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TCOM Global idag är 0.05678 USD.TCOM börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TCOM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TCOM

TCOM prisinformation

Vad är TCOM

TCOM officiell webbplats

TCOM tokenomics

TCOM Prisförutsägelse

TCOM historik

TCOM Köpguide

TCOM-till-fiat valutaomvandlare

TCOM spot

TCOM USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

TCOM Global Logotyp

TCOM Global-kurs(TCOM)

1 TCOM-till-USD pris i realtid:

$0.05678
$0.05678$0.05678
-1.28%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:50:29 (UTC+8)

TCOM Global Pris idag

Livepriset för TCOM Global (TCOM) idag är $ 0.05678, med en förändring på 1.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TCOM till USD är$ 0.05678 per TCOM.

TCOM Global rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TCOM. Under de senaste 24 timmarna handlades TCOM mellan $ 0.05272 (lägsta) och $ 0.0608 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TCOM med -0.15% under den senaste timmen och +17.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 124.29K.

TCOM Global (TCOM) Marknadsinformation

--
----

$ 124.29K
$ 124.29K$ 124.29K

$ 56.78M
$ 56.78M$ 56.78M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för TCOM Global är --, med en 24h-handelsvolym på $ 124.29K. Det cirkulerande utbudet av TCOM är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 56.78M.

TCOM Global Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05272
$ 0.05272$ 0.05272
lägsta under 24-timmar
$ 0.0608
$ 0.0608$ 0.0608
högsta under 24-timmar

$ 0.05272
$ 0.05272$ 0.05272

$ 0.0608
$ 0.0608$ 0.0608

--
----

--
----

-0.15%

-1.28%

+17.70%

+17.70%

TCOM Global (TCOM) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för TCOM Global idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0007362-1.28%
30 dagar$ +0.03035+114.83%
60 dagar$ +0.03993+236.97%
90 dagar$ +0.03678+183.90%
TCOM Global Prisförändring idag

Idag registrerade TCOM en förändring med $ -0.0007362 (-1.28%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

TCOM Global 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.03035 (+114.83%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

TCOM Global 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TCOM med $ +0.03993(+236.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

TCOM Global 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03678 (+183.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TCOM Global (TCOM)?

Kolla in sidan TCOM Global Prishistorik nu.

AI-analys för TCOM Global

AI-drivna insikter som analyserar TCOM Global senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar TCOM Globals priser?

Several key factors influence TCOM Global (TCOM) stock prices:

1. Travel demand trends - Domestic and international tourism recovery affects booking volumes
2. Revenue performance - Quarterly earnings, booking growth, and profit margins
3. Chinese market conditions - Economic growth, travel restrictions, and consumer spending
4. Competition - Market share battles with other travel platforms
5. Regulatory changes - Government policies affecting travel and tech companies
6. Global events - Pandemics, geopolitical tensions impacting travel
7. Currency fluctuations - USD/CNY exchange rates
8. Market sentiment - Investor confidence in Chinese stocks and travel sector recovery

Varför vill folk veta TCOM Globals pris idag?

People want to know TCOM Global price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment value. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för TCOM Global

TCOM Global (TCOM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TCOM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TCOM Global (TCOM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på TCOM Global potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som TCOM Global kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TCOM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TCOM Global Price Prediction.

Om TCOM Global

Tokenomy (TCOM) is a cryptocurrency that serves as the native utility token of the Tokenomy platform, a global value creation and distribution network. The platform provides a marketplace for valuable tokens to be listed and traded on the blockchain. TCOM is used for a variety of purposes within the Tokenomy ecosystem, including payment for transaction fees, participation in token sales, and access to premium features. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, encouraging holders to participate in network security. As a key component of the Tokenomy platform, TCOM plays a crucial role in facilitating tokenization and value exchange in the blockchain space.

Hur man köper och investerar TCOM Global

Är du redo att komma igång med TCOM Global? Att köpa TCOM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TCOM Global. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TCOM Global (TCOM) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TCOM Global krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper TCOM Global (TCOM) Guide

Vad kan du göra med TCOM Global

Genom att äga TCOM Global kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa TCOM Global (TCOM) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global Resurs

För en mer djupgående förståelse av TCOM Global kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell TCOM Global webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om TCOM Global

Hur mycket kommer 1 TCOM Global att vara värd år 2030?
Om TCOM Global skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TCOM Global-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:50:29 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om TCOM Global

TCOM USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TCOM med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TCOM med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla TCOM Global (TCOM) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se TCOM Global-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TCOM/USDT
$0.05678
$0.05678$0.05678
-1.42%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2987
$0.2987$0.2987

+49.35%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020000
$0.0020000$0.0020000

+185.71%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011400
$0.000011400$0.000011400

+128.00%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1088
$0.1088$0.1088

+117.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003743
$0.00003743$0.00003743

+90.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001863
$0.000000001863$0.000000001863

+67.68%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för TCOM-till-USD

Belopp

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.05678 USD