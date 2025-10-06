Livepriset för TCOM Global idag är 0.05678 USD.TCOM börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TCOM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TCOM Global idag är 0.05678 USD.TCOM börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TCOM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för TCOM Global (TCOM) idag är $ 0.05678, med en förändring på 1.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TCOM till USD är$ 0.05678 per TCOM.
TCOM Global rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TCOM. Under de senaste 24 timmarna handlades TCOM mellan $ 0.05272 (lägsta) och $ 0.0608 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TCOM med -0.15% under den senaste timmen och +17.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 124.29K.
TCOM Global (TCOM) Marknadsinformation
$ 124.29K
$ 124.29K$ 124.29K
$ 56.78M
$ 56.78M$ 56.78M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för TCOM Global är --, med en 24h-handelsvolym på $ 124.29K. Det cirkulerande utbudet av TCOM är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 56.78M.
TCOM Global Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.05272
$ 0.05272$ 0.05272
lägsta under 24-timmar
$ 0.0608
$ 0.0608$ 0.0608
högsta under 24-timmar
$ 0.05272
$ 0.05272$ 0.05272
$ 0.0608
$ 0.0608$ 0.0608
-0.15%
-1.28%
+17.70%
+17.70%
Spåra prisändringar för TCOM Global idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0007362
-1.28%
30 dagar
$ +0.03035
+114.83%
60 dagar
$ +0.03993
+236.97%
90 dagar
$ +0.03678
+183.90%
TCOM Global Prisförändring idag
Idag registrerade TCOM en förändring med $ -0.0007362 (-1.28%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
TCOM Global 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.03035 (+114.83%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
TCOM Global 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TCOM med $ +0.03993(+236.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
TCOM Global 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03678 (+183.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TCOM Global (TCOM)?
AI-drivna insikter som analyserar TCOM Global senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar TCOM Globals priser?
Prisförutsägelse för TCOM Global
TCOM Global (TCOM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TCOM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TCOM Global (TCOM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på TCOM Global potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Om TCOM Global
Tokenomy (TCOM) is a cryptocurrency that serves as the native utility token of the Tokenomy platform, a global value creation and distribution network. The platform provides a marketplace for valuable tokens to be listed and traded on the blockchain. TCOM is used for a variety of purposes within the Tokenomy ecosystem, including payment for transaction fees, participation in token sales, and access to premium features. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, encouraging holders to participate in network security. As a key component of the Tokenomy platform, TCOM plays a crucial role in facilitating tokenization and value exchange in the blockchain space.
Hur man köper och investerar TCOM Global
TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.
TCOM Global Resurs
För en mer djupgående förståelse av TCOM Global kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 TCOM Global att vara värd år 2030?
Om TCOM Global skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TCOM Global-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar TCOM Global idag?
Priset för TCOM Global är idag $ 0.05678. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är TCOM Global fortfarande en bra investering?
TCOM Global förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TCOM, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för TCOM Global?
TCOM Global till ett värde av $ 124.29K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på TCOM Global?
Livepriset för TCOM uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för TCOM Global i den valuta du föredrar, besök TCOM Pris för mer information.
Vad påverkar priset för TCOM Global?
Priset på TCOM påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,373.75
+0.65%
ETH
3,406.3
+0.87%
SOL
158.41
+1.10%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
603.64
+17.75%
Kommer TCOM Global-priset att stiga i år?
TCOM Global priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för TCOM Global (TCOM) för en mer djupgående analys.
