Livepriset för TCOM Global (TCOM) idag är $ 0.05678, med en förändring på 1.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TCOM till USD är$ 0.05678 per TCOM.

TCOM Global rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TCOM. Under de senaste 24 timmarna handlades TCOM mellan $ 0.05272 (lägsta) och $ 0.0608 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TCOM med -0.15% under den senaste timmen och +17.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 124.29K.

TCOM Global (TCOM) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 124.29K$ 124.29K $ 124.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 56.78M$ 56.78M $ 56.78M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

