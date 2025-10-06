BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för TAIX idag är 0.0000992 USD.TAIX börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för TAIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TAIX idag är 0.0000992 USD.TAIX börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för TAIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TAIX

TAIX prisinformation

Vad är TAIX

TAIX officiell webbplats

TAIX tokenomics

TAIX Prisförutsägelse

TAIX historik

TAIX Köpguide

TAIX-till-fiat valutaomvandlare

TAIX spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

TAIX Logotyp

TAIX-kurs(TAIX)

1 TAIX-till-USD pris i realtid:

$0.0000995
$0.0000995$0.0000995
+0.81%1D
USD
TAIX (TAIX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:48:56 (UTC+8)

TAIX Pris idag

Livepriset för TAIX (TAIX) idag är $ 0.0000992, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAIX till USD är$ 0.0000992 per TAIX.

TAIX rankas för närvarande nr.4376 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 TAIX. Under de senaste 24 timmarna handlades TAIX mellan $ 0.0000982 (lägsta) och $ 0.0001017 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000671960920599046, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000092353350247618.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAIX med -1.49% under den senaste timmen och -23.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.55K.

TAIX (TAIX) Marknadsinformation

No.4376

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.55K
$ 52.55K$ 52.55K

$ 992.00K
$ 992.00K$ 992.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

Det aktuella börsvärdet för TAIX är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 52.55K. Det cirkulerande utbudet av TAIX är 0.00, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 992.00K.

TAIX Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000982
$ 0.0000982$ 0.0000982
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001017
$ 0.0001017$ 0.0001017
högsta under 24-timmar

$ 0.0000982
$ 0.0000982$ 0.0000982

$ 0.0001017
$ 0.0001017$ 0.0001017

$ 0.000671960920599046
$ 0.000671960920599046$ 0.000671960920599046

$ 0.000092353350247618
$ 0.000092353350247618$ 0.000092353350247618

-1.49%

+0.81%

-23.93%

-23.93%

TAIX (TAIX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för TAIX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000799+0.81%
30 dagar$ -0.0002999-75.15%
60 dagar$ -0.0001008-50.40%
90 dagar$ -0.0001008-50.40%
TAIX Prisförändring idag

Idag registrerade TAIX en förändring med $ +0.000000799 (+0.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

TAIX 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002999 (-75.15%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

TAIX 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TAIX med $ -0.0001008(-50.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

TAIX 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0001008 (-50.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för TAIX (TAIX)?

Kolla in sidan TAIX Prishistorik nu.

AI-analys för TAIX

AI-drivna insikter som analyserar TAIX senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar TAIXs priser?

TAIX price is influenced by several key factors: market sentiment and investor confidence, trading volume and liquidity on exchanges, overall cryptocurrency market trends, regulatory developments affecting AI tokens, project fundamentals including partnerships and technological progress, supply and demand dynamics, Bitcoin and major altcoin performance correlation, media coverage and social media buzz, adoption rate of TAIX ecosystem, and macroeconomic factors like inflation and interest rates affecting risk assets.

Varför vill folk veta TAIXs pris idag?

People want to know TAIX price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Prisförutsägelse för TAIX

TAIX (TAIX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TAIX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TAIX (TAIX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på TAIX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som TAIX kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TAIX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på TAIX Price Prediction.

Om TAIX

TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.

Hur man köper och investerar TAIX

Är du redo att komma igång med TAIX? Att köpa TAIX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper TAIX. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din TAIX (TAIX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och TAIX krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper TAIX (TAIX) Guide

Vad kan du göra med TAIX

Genom att äga TAIX kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa TAIX (TAIX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

TAIX Resurs

För en mer djupgående förståelse av TAIX kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell TAIX webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om TAIX

Hur mycket kommer 1 TAIX att vara värd år 2030?
Om TAIX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella TAIX-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:48:56 (UTC+8)

TAIX (TAIX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om TAIX

TAIX USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TAIX med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TAIX med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla TAIX (TAIX) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se TAIX-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TAIX/USDT
$0.0000995
$0.0000995$0.0000995
+0.81%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2915
$0.2915$0.2915

+45.75%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1031
$0.1031$0.1031

+106.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022084
$0.0022084$0.0022084

+215.48%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004638
$0.00004638$0.00004638

+135.43%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000017395
$0.0000017395$0.0000017395

+137.53%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1031
$0.1031$0.1031

+106.20%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001983
$0.000000001983$0.000000001983

+78.48%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för TAIX-till-USD

Belopp

TAIX
TAIX
USD
USD

1 TAIX = 0.0000992 USD