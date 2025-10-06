TAIX Pris idag

Livepriset för TAIX (TAIX) idag är $ 0.0000992, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAIX till USD är$ 0.0000992 per TAIX.

TAIX rankas för närvarande nr.4376 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 TAIX. Under de senaste 24 timmarna handlades TAIX mellan $ 0.0000982 (lägsta) och $ 0.0001017 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000671960920599046, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000092353350247618.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAIX med -1.49% under den senaste timmen och -23.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.55K.

TAIX (TAIX) Marknadsinformation

Rank No.4376 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 52.55K$ 52.55K $ 52.55K Marknadsvärde efter full utspädning $ 992.00K$ 992.00K $ 992.00K Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BASE

