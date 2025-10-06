Livepriset för TAIX idag är 0.0000992 USD.TAIX börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för TAIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för TAIX idag är 0.0000992 USD.TAIX börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för TAIX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för TAIX (TAIX) idag är $ 0.0000992, med en förändring på 0.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAIX till USD är$ 0.0000992 per TAIX.
TAIX rankas för närvarande nr.4376 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 TAIX. Under de senaste 24 timmarna handlades TAIX mellan $ 0.0000982 (lägsta) och $ 0.0001017 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000671960920599046, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000092353350247618.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TAIX med -1.49% under den senaste timmen och -23.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.55K.
TAIX (TAIX) Marknadsinformation
No.4376
$ 0.00
$ 52.55K
$ 992.00K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%
BASE
Det aktuella börsvärdet för TAIX är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 52.55K. Det cirkulerande utbudet av TAIX är 0.00, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 992.00K.
TAIX Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000982
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001017
högsta under 24-timmar
$ 0.0000982
$ 0.0001017
$ 0.000671960920599046
$ 0.000092353350247618
-1.49%
+0.81%
-23.93%
-23.93%
TAIX (TAIX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för TAIX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000000799
+0.81%
30 dagar
$ -0.0002999
-75.15%
60 dagar
$ -0.0001008
-50.40%
90 dagar
$ -0.0001008
-50.40%
TAIX Prisförändring idag
Idag registrerade TAIX en förändring med $ +0.000000799 (+0.81%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
TAIX 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0002999 (-75.15%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
TAIX 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TAIX med $ -0.0001008(-50.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
TAIX 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0001008 (-50.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vilka faktorer påverkar TAIXs priser?
TAIX price is influenced by several key factors: market sentiment and investor confidence, trading volume and liquidity on exchanges, overall cryptocurrency market trends, regulatory developments affecting AI tokens, project fundamentals including partnerships and technological progress, supply and demand dynamics, Bitcoin and major altcoin performance correlation, media coverage and social media buzz, adoption rate of TAIX ecosystem, and macroeconomic factors like inflation and interest rates affecting risk assets.
Varför vill folk veta TAIXs pris idag?
People want to know TAIX price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Prisförutsägelse för TAIX
TAIX (TAIX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TAIX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
TAIX (TAIX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på TAIX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Om TAIX
TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.
TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.
TAIX Resurs
Hur mycket kostar TAIX idag?
Priset för TAIX är idag $ 0.0000992. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är TAIX fortfarande en bra investering?
TAIX förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TAIX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för TAIX?
TAIX till ett värde av $ 52.55K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på TAIX?
Livepriset för TAIX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för TAIX i den valuta du föredrar, besök TAIX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för TAIX?
Priset på TAIX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,619.61
-0.09%
ETH
3,371.89
-0.14%
SOL
155.77
-0.58%
UCN
1,496.67
-0.02%
USDC
1.0001
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TAIX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TAIX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om TAIXs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer TAIX-priset att stiga i år?
TAIX priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för TAIX (TAIX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:48:56 (UTC+8)
TAIX (TAIX) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
