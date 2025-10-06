Livepriset för LETSTOP idag är 0.03372 USD.STOP börsvärdet är 2,218,039.9196659690704 USD. Följ prisuppdateringar för STOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för LETSTOP idag är 0.03372 USD.STOP börsvärdet är 2,218,039.9196659690704 USD. Följ prisuppdateringar för STOP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för LETSTOP (STOP) idag är $ 0.03372, med en förändring på 7.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STOP till USD är$ 0.03372 per STOP.
LETSTOP rankas för närvarande nr.1724 enligt marknadsvärde på $ 2.22M, med ett cirkulerande utbud på 65.78M STOP. Under de senaste 24 timmarna handlades STOP mellan $ 0.03058 (lägsta) och $ 0.04886 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02770163701207271.
I kortsiktigt resultat, rörde sig STOP med +6.64% under den senaste timmen och -25.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 210.17K.
LETSTOP (STOP) Marknadsinformation
No.1724
$ 2.22M
$ 210.17K
$ 3.37M
65.78M
100,000,000
99,999,250.81406645
65.77%
SOL
Det aktuella börsvärdet för LETSTOP är $ 2.22M, med en 24h-handelsvolym på $ 210.17K. Det cirkulerande utbudet av STOP är 65.78M, med ett totalt utbud på 99999250.81406645. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.37M.
LETSTOP Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03058
lägsta under 24-timmar
$ 0.04886
högsta under 24-timmar
$ 0.03058
$ 0.04886
$ 1
$ 0.02770163701207271
+6.64%
-7.04%
-25.40%
-25.40%
LETSTOP (STOP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för LETSTOP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0025568
-7.04%
30 dagar
$ -0.03838
-53.24%
60 dagar
$ -0.10973
-76.50%
90 dagar
$ -0.18044
-84.26%
LETSTOP Prisförändring idag
Idag registrerade STOP en förändring med $ -0.0025568 (-7.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
LETSTOP 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03838 (-53.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
LETSTOP 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades STOP med $ -0.10973(-76.50%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
LETSTOP 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.18044 (-84.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för LETSTOP (STOP)?
AI-drivna insikter som analyserar LETSTOP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar LETSTOPs priser?
LETSTOP (STOP) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrency affect investor behavior.
Community Engagement: Active development, social media presence, and user participation create momentum.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Varför vill folk veta LETSTOPs pris idag?
People want to know LETSTOP (STOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för LETSTOP
LETSTOP (STOP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STOP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
LETSTOP (STOP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på LETSTOP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som LETSTOP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för STOP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på LETSTOP Price Prediction.
Om LETSTOP
STOP (STOP) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, primarily serving as a governance token for the StopLimit platform. The platform is designed to provide users with advanced trading features not typically found on traditional decentralized exchanges, such as stop limit orders, trailing stop orders, and take profit orders. STOP tokens are used to vote on proposals and updates within the platform, allowing holders to influence its development and future direction. The token follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design aims to create a balance between supply and demand while maintaining the token's value.
Hur man köper och investerar LETSTOP
Är du redo att komma igång med LETSTOP? Att köpa STOP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper LETSTOP. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din LETSTOP (STOP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 65.78M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och LETSTOP krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med LETSTOP
Genom att äga LETSTOP kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa LETSTOP (STOP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 LETSTOP att vara värd år 2030?
Om LETSTOP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella LETSTOP-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar LETSTOP idag?
Priset för LETSTOP är idag $ 0.03372. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är LETSTOP fortfarande en bra investering?
LETSTOP förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i STOP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för LETSTOP?
LETSTOP till ett värde av $ 210.17K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på LETSTOP?
Livepriset för STOP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för LETSTOP i den valuta du föredrar, besök STOP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för LETSTOP?
Priset på STOP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,379.9
+0.65%
ETH
3,409.77
+0.98%
SOL
158.24
+0.99%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
602.72
+17.57%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för STOP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret STOP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om LETSTOPs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer LETSTOP-priset att stiga i år?
LETSTOP priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för LETSTOP (STOP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:14 (UTC+8)
LETSTOP (STOP) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
