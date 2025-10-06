LETSTOP Pris idag

Livepriset för LETSTOP (STOP) idag är $ 0.03372, med en förändring på 7.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STOP till USD är$ 0.03372 per STOP.

LETSTOP rankas för närvarande nr.1724 enligt marknadsvärde på $ 2.22M, med ett cirkulerande utbud på 65.78M STOP. Under de senaste 24 timmarna handlades STOP mellan $ 0.03058 (lägsta) och $ 0.04886 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02770163701207271.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STOP med +6.64% under den senaste timmen och -25.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 210.17K.

LETSTOP (STOP) Marknadsinformation

Rank No.1724 Marknadsvärde $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volym (24H) $ 210.17K$ 210.17K $ 210.17K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Cirkulationsutbud 65.78M 65.78M 65.78M Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 99,999,250.81406645 99,999,250.81406645 99,999,250.81406645 Cirkulationshastighet 65.77% Offentlig blockkedja SOL

