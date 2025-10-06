STBL Pris idag

Livepriset för STBL (STBL) idag är $ 0.07426, med en förändring på 2.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STBL till USD är$ 0.07426 per STBL.

STBL rankas för närvarande nr.580 enligt marknadsvärde på $ 37.13M, med ett cirkulerande utbud på 500.00M STBL. Under de senaste 24 timmarna handlades STBL mellan $ 0.07195 (lägsta) och $ 0.08116 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6107798696411226, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05027366108223707.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STBL med +0.31% under den senaste timmen och -21.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 413.61K.

STBL (STBL) Marknadsinformation

Rank No.580 Marknadsvärde $ 37.13M$ 37.13M $ 37.13M Volym (24H) $ 413.61K$ 413.61K $ 413.61K Marknadsvärde efter full utspädning $ 742.60M$ 742.60M $ 742.60M Cirkulationsutbud 500.00M 500.00M 500.00M Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 5.00% Offentlig blockkedja BSC

