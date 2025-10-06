Livepriset för STBL idag är 0.07426 USD.STBL börsvärdet är 37,130,000 USD. Följ prisuppdateringar för STBL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för STBL idag är 0.07426 USD.STBL börsvärdet är 37,130,000 USD. Följ prisuppdateringar för STBL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för STBL (STBL) idag är $ 0.07426, med en förändring på 2.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STBL till USD är$ 0.07426 per STBL.
STBL rankas för närvarande nr.580 enligt marknadsvärde på $ 37.13M, med ett cirkulerande utbud på 500.00M STBL. Under de senaste 24 timmarna handlades STBL mellan $ 0.07195 (lägsta) och $ 0.08116 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.6107798696411226, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05027366108223707.
I kortsiktigt resultat, rörde sig STBL med +0.31% under den senaste timmen och -21.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 413.61K.
STBL (STBL) Marknadsinformation
No.580
$ 37.13M
$ 37.13M$ 37.13M
$ 413.61K
$ 413.61K$ 413.61K
$ 742.60M
$ 742.60M$ 742.60M
500.00M
500.00M 500.00M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
5.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för STBL är $ 37.13M, med en 24h-handelsvolym på $ 413.61K. Det cirkulerande utbudet av STBL är 500.00M, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 742.60M.
STBL Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.07195
$ 0.07195$ 0.07195
lägsta under 24-timmar
$ 0.08116
$ 0.08116$ 0.08116
högsta under 24-timmar
$ 0.07195
$ 0.07195$ 0.07195
$ 0.08116
$ 0.08116$ 0.08116
$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226
$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707
+0.31%
+2.30%
-21.80%
-21.80%
STBL (STBL) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för STBL idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0016696
+2.30%
30 dagar
$ -0.13832
-65.07%
60 dagar
$ +0.06926
+1,385.20%
90 dagar
$ +0.06926
+1,385.20%
STBL Prisförändring idag
Idag registrerade STBL en förändring med $ +0.0016696 (+2.30%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
STBL 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.13832 (-65.07%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
STBL 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades STBL med $ +0.06926(+1,385.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
STBL 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.06926 (+1,385.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för STBL (STBL)?
AI-drivna insikter som analyserar STBL senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar STBLs priser?
STBL price is influenced by several key factors:
1. Stability Mechanism: As a stablecoin, STBL's price depends on its pegging mechanism and collateral backing 2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect price stability 3. Collateral Health: The value and quality of underlying assets securing STBL 4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins impact investor confidence 5. Market Sentiment: Overall crypto market conditions and risk appetite 6. Liquidity: Available trading pairs and exchange listings 7. Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC 8. Technical Factors: Smart contract security and protocol updates
Varför vill folk veta STBLs pris idag?
People want to know STBL price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance 3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points 4. Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement 5. Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges create profit potential
Prisförutsägelse för STBL
STBL (STBL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STBL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
STBL (STBL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på STBL potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som STBL kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för STBL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på STBL Price Prediction.
Om STBL
STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.
STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.
Hur man köper och investerar STBL
Är du redo att komma igång med STBL? Att köpa STBL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper STBL. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din STBL (STBL) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 500.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och STBL krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med STBL
Genom att äga STBL kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa STBL (STBL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.
STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.
STBL Resurs
För en mer djupgående förståelse av STBL kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om STBL skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella STBL-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar STBL idag?
Priset för STBL är idag $ 0.07426. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är STBL fortfarande en bra investering?
STBL förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i STBL, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för STBL?
STBL till ett värde av $ 413.61K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på STBL?
Livepriset för STBL uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för STBL i den valuta du föredrar, besök STBL Pris för mer information.
Vad påverkar priset för STBL?
Priset på STBL påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,311.16
+0.58%
ETH
3,405.25
+0.84%
SOL
158.25
+1.00%
UCN
1,496.81
-0.01%
ZEC
604.1
+17.84%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för STBL på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret STBL/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om STBLs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer STBL-priset att stiga i år?
STBL priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för STBL (STBL) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:48:27 (UTC+8)
STBL (STBL) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.