SP500 xStock Pris idag

Livepriset för SP500 xStock (SPYX) idag är $ 667.05, med en förändring på 0.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPYX till USD är$ 667.05 per SPYX.

SP500 xStock rankas för närvarande nr.911 enligt marknadsvärde på $ 16.11M, med ett cirkulerande utbud på 24.15K SPYX. Under de senaste 24 timmarna handlades SPYX mellan $ 655.61 (lägsta) och $ 673.79 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 692.479563624506, medan det lägsta priset någonsin var $ 594.884270877716.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPYX med +0.07% under den senaste timmen och -1.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.66K.

SP500 xStock (SPYX) Marknadsinformation

Rank No.911 Marknadsvärde $ 16.11M$ 16.11M $ 16.11M Volym (24H) $ 56.66K$ 56.66K $ 56.66K Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.11M$ 16.11M $ 16.11M Cirkulationsutbud 24.15K 24.15K 24.15K Maxutbud ---- -- Totalt utbud 24,149.14299911 24,149.14299911 24,149.14299911 Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för SP500 xStock är $ 16.11M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.66K. Det cirkulerande utbudet av SPYX är 24.15K, med ett totalt utbud på 24149.14299911. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.11M.