Livepriset för SP500 xStock idag är 667.05 USD.SPYX börsvärdet är 16,108,685.8375563255 USD.
Livepriset för SP500 xStock (SPYX) idag är $ 667.05, med en förändring på 0.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPYX till USD är$ 667.05 per SPYX.
SP500 xStock rankas för närvarande nr.911 enligt marknadsvärde på $ 16.11M, med ett cirkulerande utbud på 24.15K SPYX. Under de senaste 24 timmarna handlades SPYX mellan $ 655.61 (lägsta) och $ 673.79 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 692.479563624506, medan det lägsta priset någonsin var $ 594.884270877716.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SPYX med +0.07% under den senaste timmen och -1.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.66K.
SP500 xStock (SPYX) Marknadsinformation
No.911
$ 16.11M
$ 56.66K
$ 16.11M
24.15K
--
24,149.14299911
SOL
Det aktuella börsvärdet för SP500 xStock är $ 16.11M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.66K. Det cirkulerande utbudet av SPYX är 24.15K, med ett totalt utbud på 24149.14299911. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.11M.
SP500 xStock Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 655.61
lägsta under 24-timmar
$ 673.79
högsta under 24-timmar
$ 655.61
$ 673.79
$ 692.479563624506
$ 594.884270877716
+0.07%
+0.69%
-1.56%
-1.56%
SP500 xStock (SPYX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för SP500 xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +4.5712
+0.69%
30 dagar
$ -11.09
-1.64%
60 dagar
$ +31.9
+5.02%
90 dagar
$ +39
+6.20%
SP500 xStock Prisförändring idag
Idag registrerade SPYX en förändring med $ +4.5712 (+0.69%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
SP500 xStock 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -11.09 (-1.64%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
SP500 xStock 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SPYX med $ +31.9(+5.02%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
SP500 xStock 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +39 (+6.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SP500 xStock (SPYX)?
AI-drivna insikter som analyserar SP500 xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar SP500 xStocks priser?
SPYX prices are influenced by several key factors:
Market Performance: Since SPYX tracks the S&P 500, broader U.S. stock market movements directly impact its price.
Economic Indicators: GDP growth, inflation rates, employment data, and Federal Reserve policy decisions affect underlying stock valuations.
Sector Rotation: Changes in investor preferences between growth/value stocks or different sectors influence the index composition performance.
Corporate Earnings: Quarterly earnings reports from S&P 500 companies drive individual stock prices and overall index movement.
Interest Rates: Rising rates typically pressure stock valuations, while lower rates support higher prices.
Geopolitical Events: Trade wars, political uncertainty, and global conflicts create market volatility.
Investor Sentiment: Market psychology, fear/greed cycles, and risk appetite influence buying and selling pressure.
ETF-Specific Factors: Fund flows, expense ratios, and tracking efficiency can cause minor price deviations from the underlying index.
Varför vill folk veta SP500 xStocks pris idag?
People want to know SPYX price today because it's an ETF that provides inverse exposure to the S&P 500, meaning it rises when the S&P 500 falls. Traders use it for hedging portfolios, short-term speculation during market downturns, or portfolio protection strategies.
Prisförutsägelse för SP500 xStock
SP500 xStock (SPYX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPYX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SP500 xStock (SPYX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på SP500 xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som SP500 xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPYX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SP500 xStock Price Prediction.
Om SP500 xStock
SPYX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to provide users with a decentralized and secure method of conducting transactions. The primary purpose of SPYX is to serve as a utility token within its ecosystem, facilitating various operations and services. It is often used in decentralized applications (dApps) and for transactions within the crypto community. The issuance of SPYX is determined by smart contracts, ensuring transparency and predictability in its supply. As a part of the broader Ethereum ecosystem, SPYX contributes to the expansion of blockchain technology and its applications in various sectors.
Hur man köper och investerar SP500 xStock
Är du redo att komma igång med SP500 xStock? Att köpa SPYX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SP500 xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SP500 xStock (SPYX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 24.15K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SP500 xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med SP500 xStock
Genom att äga SP500 xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa SP500 xStock (SPYX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
SP500 xStock Resurs
För en mer djupgående förståelse av SP500 xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 SP500 xStock att vara värd år 2030?
Om SP500 xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SP500 xStock-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar SP500 xStock idag?
Priset för SP500 xStock är idag $ 667.05. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är SP500 xStock fortfarande en bra investering?
SP500 xStock förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SPYX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för SP500 xStock?
SP500 xStock till ett värde av $ 56.66K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på SP500 xStock?
Livepriset för SPYX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för SP500 xStock i den valuta du föredrar, besök SPYX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för SP500 xStock?
Priset på SPYX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,311.17
+0.58%
ETH
3,404.38
+0.82%
SOL
158.24
+0.99%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
603.69
+17.76%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SPYX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SPYX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om SP500 xStocks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer SP500 xStock-priset att stiga i år?
SP500 xStock priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för SP500 xStock (SPYX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:48:06 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.