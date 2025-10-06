BörsDEX+
Livepriset för Spheron Network idag är 0.01259 USD.SPON börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SPON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Spheron Network Logotyp

Spheron Network-kurs(SPON)

1 SPON-till-USD pris i realtid:

Spheron Network (SPON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:47:44 (UTC+8)

Spheron Network Pris idag

Livepriset för Spheron Network (SPON) idag är $ 0.01259, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPON till USD är$ 0.01259 per SPON.

Spheron Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SPON. Under de senaste 24 timmarna handlades SPON mellan $ 0.01238 (lägsta) och $ 0.01321 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPON med +0.23% under den senaste timmen och -18.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 97.93K.

Spheron Network (SPON) Marknadsinformation

$ 97.93K
$ 97.93K$ 97.93K

$ 12.59M
$ 12.59M$ 12.59M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Spheron Network är --, med en 24h-handelsvolym på $ 97.93K. Det cirkulerande utbudet av SPON är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.59M.

Spheron Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
+0.23%

+0.23%

-18.62%

-18.62%

Spheron Network (SPON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Spheron Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000289+0.23%
30 dagar$ -0.01944-60.70%
60 dagar$ -0.04635-78.64%
90 dagar$ -0.02953-70.11%
Spheron Network Prisförändring idag

Idag registrerade SPON en förändring med $ +0.0000289 (+0.23%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Spheron Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01944 (-60.70%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Spheron Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SPON med $ -0.04635(-78.64%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Spheron Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02953 (-70.11%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Spheron Network (SPON)?

Kolla in sidan Spheron Network Prishistorik nu.

AI-analys för Spheron Network

AI-drivna insikter som analyserar Spheron Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Spheron Networks priser?

Several factors influence Spheron Network (SPON) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.

Platform Adoption: Growth in decentralized computing services usage and developer activity on the network.

Technology Development: Updates to infrastructure, partnerships with cloud providers, and protocol improvements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence in DePIN projects.

Competition: Performance relative to other decentralized computing networks like Akash or Render.

Tokenomics: Reward mechanisms, burning schedules, and governance token utility.

Varför vill folk veta Spheron Networks pris idag?

People want to know Spheron Network (SPON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need current prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make rebalancing decisions.

Prisförutsägelse för Spheron Network

Spheron Network (SPON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Spheron Network (SPON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Spheron Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Spheron Network

SPON (SponsorCoin) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate the sponsorship of various events, projects, and initiatives by providing a secure and transparent means of transaction. SPON's primary role is to streamline the process of sponsorship, making it more efficient and accessible for both sponsors and those seeking sponsorship. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. Typical uses of SPON include funding for sports events, arts and culture projects, and various community initiatives. Its ecosystem is built around the idea of democratizing sponsorship and making it a more inclusive and straightforward process.

Hur man köper och investerar Spheron Network

Är du redo att komma igång med Spheron Network? Att köpa SPON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Spheron Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Spheron Network (SPON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Spheron Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Spheron Network (SPON) Guide

Vad kan du göra med Spheron Network

Genom att äga Spheron Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Spheron Network (SPON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av Spheron Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Spheron Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Spheron Network

Hur mycket kommer 1 Spheron Network att vara värd år 2030?
Om Spheron Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Spheron Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:47:44 (UTC+8)

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018723
$0.000018723$0.000018723

+274.46%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020569
$0.0020569$0.0020569

+193.84%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1080
$0.1080$0.1080

+116.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003706
$0.00003706$0.00003706

+88.12%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03862
$0.03862$0.03862

+64.97%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

