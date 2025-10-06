Spheron Network Pris idag

Livepriset för Spheron Network (SPON) idag är $ 0.01259, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPON till USD är$ 0.01259 per SPON.

Spheron Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SPON. Under de senaste 24 timmarna handlades SPON mellan $ 0.01238 (lägsta) och $ 0.01321 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPON med +0.23% under den senaste timmen och -18.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 97.93K.

Spheron Network (SPON) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 97.93K$ 97.93K $ 97.93K Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.59M$ 12.59M $ 12.59M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

