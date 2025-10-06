Illusion of Life Pris idag

Livepriset för Illusion of Life (SPARK) idag är $ 0.003781, med en förändring på 10.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPARK till USD är$ 0.003781 per SPARK.

Illusion of Life rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SPARK. Under de senaste 24 timmarna handlades SPARK mellan $ 0.003141 (lägsta) och $ 0.003885 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPARK med +10.84% under den senaste timmen och +32.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.78K.

Illusion of Life (SPARK) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 58.78K$ 58.78K $ 58.78K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Illusion of Life är --, med en 24h-handelsvolym på $ 58.78K. Det cirkulerande utbudet av SPARK är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.