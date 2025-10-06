BörsDEX+
Livepriset för Illusion of Life idag är 0.003781 USD.SPARK börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SPARK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Illusion of Life Logotyp

Illusion of Life-kurs(SPARK)

1 SPARK-till-USD pris i realtid:

$0.003781
+10.62%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:47:27 (UTC+8)

Illusion of Life Pris idag

Livepriset för Illusion of Life (SPARK) idag är $ 0.003781, med en förändring på 10.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPARK till USD är$ 0.003781 per SPARK.

Illusion of Life rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SPARK. Under de senaste 24 timmarna handlades SPARK mellan $ 0.003141 (lägsta) och $ 0.003885 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPARK med +10.84% under den senaste timmen och +32.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.78K.

Illusion of Life (SPARK) Marknadsinformation

$ 58.78K
$ 0.00
SOL

Det aktuella börsvärdet för Illusion of Life är --, med en 24h-handelsvolym på $ 58.78K. Det cirkulerande utbudet av SPARK är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Illusion of Life Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003141
lägsta under 24-timmar
$ 0.003885
högsta under 24-timmar

$ 0.003141
$ 0.003885
+10.84%

+10.62%

+32.89%

+32.89%

Illusion of Life (SPARK) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Illusion of Life idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00036299+10.62%
30 dagar$ -0.002374-38.58%
60 dagar$ -0.024179-86.48%
90 dagar$ -0.02348-86.14%
Illusion of Life Prisförändring idag

Idag registrerade SPARK en förändring med $ +0.00036299 (+10.62%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Illusion of Life 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.002374 (-38.58%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Illusion of Life 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SPARK med $ -0.024179(-86.48%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Illusion of Life 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02348 (-86.14%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Illusion of Life (SPARK)?

Kolla in sidan Illusion of Life Prishistorik nu.

AI-analys för Illusion of Life

AI-drivna insikter som analyserar Illusion of Life senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Illusion of Lifes priser?

Several key factors influence Illusion of Life (SPARK) token prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, roadmap progress, and technical improvements affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence SPARK pricing.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user engagement drive fundamental value.

Regulatory News: Government policies and compliance developments can cause significant price volatility.

Competition: Performance relative to similar gaming or metaverse tokens affects market positioning.

Varför vill folk veta Illusion of Lifes pris idag?

People want to know Illusion of Life (SPARK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors determine entry/exit points, calculate profits/losses, and stay updated on market volatility that could impact their investments.

Prisförutsägelse för Illusion of Life

Illusion of Life (SPARK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPARK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Illusion of Life (SPARK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Illusion of Life potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Illusion of Life kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPARK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Illusion of Life Price Prediction.

Om Illusion of Life

Spark (SPARK) is a digital asset native to the Flare Network, a decentralized platform designed to enable the creation of smart contracts for digital assets. The primary function of SPARK is to act as collateral for the trustless issuance of assets from non-Turing complete chains, such as XRP, onto the Flare Network. It also plays a role in network governance, allowing holders to vote on changes to the network's parameters. The Flare Network uses a modified Federated Byzantine Agreement consensus mechanism, which aims to provide scalability without compromising security. The issuance of SPARK tokens is based on a distribution model to XRP holders.

Hur man köper och investerar Illusion of Life

Är du redo att komma igång med Illusion of Life? Att köpa SPARK går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Illusion of Life. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Illusion of Life (SPARK) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Illusion of Life krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Illusion of Life (SPARK) Guide

Vad kan du göra med Illusion of Life

Genom att äga Illusion of Life kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Illusion of Life (SPARK) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Illusion of Life (SPARK)

SPARK är ett experimentellt projekt initierat av IllusionOfLife, centrerat kring berättelsen "AI-empowerment + community-driven tillväxt", med syftet att skapa den första entreprenöriella virtuella organismen och utforska gränserna för AI-berättande.

Illusion of Life Resurs

För en mer djupgående förståelse av Illusion of Life kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Illusion of Life webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Illusion of Life

Hur mycket kommer 1 Illusion of Life att vara värd år 2030?
Om Illusion of Life skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Illusion of Life-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:47:27 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Illusion of Life

SPARK USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SPARK med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SPARK med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Illusion of Life (SPARK) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Illusion of Life-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SPARK/USDT
$0.003781
+10.52%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

