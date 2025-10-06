Livepriset för Smart Pocket idag är 0.007268 USD.SP börsvärdet är 7,563,190.61948 USD. Följ prisuppdateringar för SP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Smart Pocket idag är 0.007268 USD.SP börsvärdet är 7,563,190.61948 USD. Följ prisuppdateringar för SP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Smart Pocket (SP) idag är $ 0.007268, med en förändring på 2.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SP till USD är$ 0.007268 per SP.
Smart Pocket rankas för närvarande nr.1187 enligt marknadsvärde på $ 7.56M, med ett cirkulerande utbud på 1.04B SP. Under de senaste 24 timmarna handlades SP mellan $ 0.0065 (lägsta) och $ 0.008357 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.023315600067172444, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002919119255657682.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SP med -0.06% under den senaste timmen och -16.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 176.67K.
Smart Pocket (SP) Marknadsinformation
No.1187
$ 7.56M
$ 176.67K
$ 726.80M
1.04B
100,000,000,000
100,000,000,000
1.04%
SOL
Det aktuella börsvärdet för Smart Pocket är $ 7.56M, med en 24h-handelsvolym på $ 176.67K. Det cirkulerande utbudet av SP är 1.04B, med ett totalt utbud på 100000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 726.80M.
Smart Pocket Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0065
lägsta under 24-timmar
$ 0.008357
högsta under 24-timmar
$ 0.0065
$ 0.008357
$ 0.023315600067172444
$ 0.002919119255657682
-0.06%
+2.19%
-16.12%
-16.12%
Smart Pocket (SP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Smart Pocket idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00015578
+2.19%
30 dagar
$ -0.005314
-42.24%
60 dagar
$ +0.007018
+2,807.20%
90 dagar
$ +0.007018
+2,807.20%
Smart Pocket Prisförändring idag
Idag registrerade SP en förändring med $ +0.00015578 (+2.19%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Smart Pocket 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.005314 (-42.24%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Smart Pocket 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SP med $ +0.007018(+2,807.20%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Smart Pocket 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.007018 (+2,807.20%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Smart Pocket (SP)?
AI-drivna insikter som analyserar Smart Pocket senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Smart Pockets priser?
Smart Pocket (SP) prices are influenced by several key factors:
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.
Technology Updates: Protocol improvements and new features impact investor confidence.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem expansion.
Regulatory News: Government policies affecting crypto markets.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules.
Varför vill folk veta Smart Pockets pris idag?
People want to know Smart Pocket (SP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.
Prisförutsägelse för Smart Pocket
Smart Pocket (SP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Smart Pocket (SP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Smart Pocket potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Smart Pocket kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Smart Pocket Price Prediction.
Om Smart Pocket
SP is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of SP is to facilitate transactions across this network, providing a medium of exchange between participants. It uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. SP's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. This asset is typically used for peer-to-peer transactions, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its role in the broader cryptocurrency ecosystem is significant, as it provides a foundational layer for various decentralized applications and financial services.
Hur man köper och investerar Smart Pocket
Är du redo att komma igång med Smart Pocket? Att köpa SP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Smart Pocket. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Smart Pocket (SP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.04B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Smart Pocket krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Smart Pocket
Genom att äga Smart Pocket kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Smart Pocket (SP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.
Smart Pocket Resurs
För en mer djupgående förståelse av Smart Pocket kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Smart Pocket att vara värd år 2030?
Om Smart Pocket skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Smart Pocket-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Smart Pocket idag?
Priset för Smart Pocket är idag $ 0.007268. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Smart Pocket fortfarande en bra investering?
Smart Pocket förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Smart Pocket?
Smart Pocket till ett värde av $ 176.67K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Smart Pocket?
Livepriset för SP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Smart Pocket i den valuta du föredrar, besök SP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Smart Pocket?
Priset på SP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,379.91
+0.65%
ETH
3,409.76
+0.98%
SOL
158.24
+0.99%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
602.56
+17.54%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Smart Pockets kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Smart Pocket-priset att stiga i år?
Smart Pocket priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Smart Pocket (SP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:55:00 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.