Smart Pocket Pris idag

Livepriset för Smart Pocket (SP) idag är $ 0.007268, med en förändring på 2.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SP till USD är$ 0.007268 per SP.

Smart Pocket rankas för närvarande nr.1187 enligt marknadsvärde på $ 7.56M, med ett cirkulerande utbud på 1.04B SP. Under de senaste 24 timmarna handlades SP mellan $ 0.0065 (lägsta) och $ 0.008357 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.023315600067172444, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.002919119255657682.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SP med -0.06% under den senaste timmen och -16.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 176.67K.

Smart Pocket (SP) Marknadsinformation

Rank No.1187 Marknadsvärde $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M Volym (24H) $ 176.67K$ 176.67K $ 176.67K Marknadsvärde efter full utspädning $ 726.80M$ 726.80M $ 726.80M Cirkulationsutbud 1.04B 1.04B 1.04B Maxutbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Totalt utbud 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Cirkulationshastighet 1.04% Offentlig blockkedja SOL

