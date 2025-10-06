Solaxy Pris idag

Livepriset för Solaxy (SOLAXY) idag är $ 0.0002477, med en förändring på 9.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOLAXY till USD är$ 0.0002477 per SOLAXY.

Solaxy rankas för närvarande nr.3412 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOLAXY. Under de senaste 24 timmarna handlades SOLAXY mellan $ 0.0002233 (lägsta) och $ 0.0002494 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.001838649580592757, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00058806293830282.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOLAXY med +9.65% under den senaste timmen och -8.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 259.42K.

Solaxy (SOLAXY) Marknadsinformation

Rank No.3412 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 259.42K$ 259.42K $ 259.42K Marknadsvärde efter full utspädning $ 25.51M$ 25.51M $ 25.51M Cirkulationsutbud ---- -- Maxutbud 102,999,999,899 102,999,999,899 102,999,999,899 Totalt utbud 82,999,999,899 82,999,999,899 82,999,999,899 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Solaxy är --, med en 24h-handelsvolym på $ 259.42K. Det cirkulerande utbudet av SOLAXY är --, med ett totalt utbud på 82999999899. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 25.51M.