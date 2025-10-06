BörsDEX+
Livepriset för Solaxy idag är 0.0002477 USD.SOLAXY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SOLAXY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Solaxy Logotyp

Solaxy-kurs(SOLAXY)

1 SOLAXY-till-USD pris i realtid:

$0.0002477
$0.0002477
+9.60%1D
USD
Solaxy (SOLAXY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:46:45 (UTC+8)

Solaxy Pris idag

Livepriset för Solaxy (SOLAXY) idag är $ 0.0002477, med en förändring på 9.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOLAXY till USD är$ 0.0002477 per SOLAXY.

Solaxy rankas för närvarande nr.3412 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOLAXY. Under de senaste 24 timmarna handlades SOLAXY mellan $ 0.0002233 (lägsta) och $ 0.0002494 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.001838649580592757, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00058806293830282.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOLAXY med +9.65% under den senaste timmen och -8.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 259.42K.

Solaxy (SOLAXY) Marknadsinformation

No.3412

--
----

$ 259.42K
$ 259.42K

$ 25.51M
$ 25.51M

--
----

102,999,999,899
102,999,999,899

82,999,999,899
82,999,999,899

ETH

Det aktuella börsvärdet för Solaxy är --, med en 24h-handelsvolym på $ 259.42K. Det cirkulerande utbudet av SOLAXY är --, med ett totalt utbud på 82999999899. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 25.51M.

Solaxy Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0002233
$ 0.0002233
lägsta under 24-timmar
$ 0.0002494
$ 0.0002494
högsta under 24-timmar

$ 0.0002233
$ 0.0002233

$ 0.0002494
$ 0.0002494

$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757

$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282

+9.65%

+9.60%

-8.91%

-8.91%

Solaxy (SOLAXY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Solaxy idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000021696+9.60%
30 dagar$ -0.0000885-26.33%
60 dagar$ -0.000094-27.51%
90 dagar$ -0.0003111-55.68%
Solaxy Prisförändring idag

Idag registrerade SOLAXY en förändring med $ +0.000021696 (+9.60%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Solaxy 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000885 (-26.33%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Solaxy 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SOLAXY med $ -0.000094(-27.51%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Solaxy 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0003111 (-55.68%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Solaxy (SOLAXY)?

Kolla in sidan Solaxy Prishistorik nu.

AI-analys för Solaxy

AI-drivna insikter som analyserar Solaxy senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Solaxys priser?

Several key factors influence Solaxy (SOLAXY) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SOLAXY's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity, and whale movements create price volatility.

Varför vill folk veta Solaxys pris idag?

People want to know Solaxy (SOLAXY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Prisförutsägelse för Solaxy

Solaxy (SOLAXY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SOLAXY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Solaxy (SOLAXY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Solaxy potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Solaxy kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SOLAXY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Solaxy Price Prediction.

Om Solaxy

SOLAXY is a digital asset operating on a decentralized platform designed to facilitate and streamline cross-chain transactions. It aims to provide a seamless and efficient solution for interoperability between different blockchain networks, thereby enhancing the overall functionality and utility of the blockchain ecosystem. SOLAXY operates on a consensus mechanism that ensures the security and integrity of transactions across multiple chains. Its primary use case is to enable swift and secure transactions between different blockchain networks, thereby reducing the complexity and time involved in cross-chain transactions. This makes SOLAXY a vital component in the broader context of blockchain interoperability and cross-chain communication.

Hur man köper och investerar Solaxy

Är du redo att komma igång med Solaxy? Att köpa SOLAXY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Solaxy. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Solaxy (SOLAXY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Solaxy krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Solaxy (SOLAXY) Guide

Vad kan du göra med Solaxy

Genom att äga Solaxy kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Solaxy Resurs

För en mer djupgående förståelse av Solaxy kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Solaxy webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Solaxy

Hur mycket kommer 1 Solaxy att vara värd år 2030?
Om Solaxy skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Solaxy-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:46:45 (UTC+8)

Solaxy (SOLAXY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.0002477
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

