Livepriset för Sogni AI idag är 0.004113 USD.SOGNI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SOGNI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Sogni AI-kurs(SOGNI)

1 SOGNI-till-USD pris i realtid:

$0.004108
$0.004108
-0.79%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:39 (UTC+8)

Sogni AI Pris idag

Livepriset för Sogni AI (SOGNI) idag är $ 0.004113, med en förändring på 0.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOGNI till USD är$ 0.004113 per SOGNI.

Sogni AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOGNI. Under de senaste 24 timmarna handlades SOGNI mellan $ 0.004103 (lägsta) och $ 0.004247 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOGNI med 0.00% under den senaste timmen och -11.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.70K.

Sogni AI (SOGNI) Marknadsinformation

--
----

$ 55.70K
$ 55.70K

$ 41.13M
$ 41.13M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för Sogni AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 55.70K. Det cirkulerande utbudet av SOGNI är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 41.13M.

Sogni AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004103
$ 0.004103
lägsta under 24-timmar
$ 0.004247
$ 0.004247
högsta under 24-timmar

$ 0.004103
$ 0.004103

$ 0.004247
$ 0.004247

--
----

--
----

0.00%

-0.79%

-11.53%

-11.53%

Sogni AI (SOGNI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Sogni AI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00003271-0.79%
30 dagar$ -0.000695-14.46%
60 dagar$ -0.000766-15.70%
90 dagar$ +0.001122+37.51%
Sogni AI Prisförändring idag

Idag registrerade SOGNI en förändring med $ -0.00003271 (-0.79%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Sogni AI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000695 (-14.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Sogni AI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SOGNI med $ -0.000766(-15.70%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Sogni AI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.001122 (+37.51%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Sogni AI (SOGNI)?

Kolla in sidan Sogni AI Prishistorik nu.

AI-analys för Sogni AI

AI-drivna insikter som analyserar Sogni AI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Sogni AIs priser?

Several key factors influence Sogni AI (SOGNI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SOGNI's value.

Adoption & Utility: Real-world use cases, platform adoption, and AI technology developments drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce volatility.

Varför vill folk veta Sogni AIs pris idag?

People want to know Sogni AI (SOGNI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Prisförutsägelse för Sogni AI

Sogni AI (SOGNI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SOGNI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sogni AI (SOGNI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Sogni AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Sogni AI

SOGNI is a crypto asset that operates on a decentralized blockchain platform. The primary purpose of SOGNI is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native token. It employs a consensus mechanism that is designed to maintain the integrity and security of the network while allowing for scalability. The SOGNI ecosystem is typically used for a range of applications, including digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps). Its issuance model is designed to control the supply of tokens in circulation, thereby preventing inflation. The asset's role in the broader crypto economy is to provide a decentralized solution for secure and efficient transactions.

Hur man köper och investerar Sogni AI

Hur man köper Sogni AI (SOGNI) Guide

Vad kan du göra med Sogni AI

Vad är Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI Resurs

För en mer djupgående förståelse av Sogni AI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Sogni AI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Sogni AI

Hur mycket kommer 1 Sogni AI att vara värd år 2030?
Om Sogni AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sogni AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:54:39 (UTC+8)

$0.004108
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.3002

$0.2003

$0.0021777

$0.000014209

$0.000000001869

$0.03801

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

