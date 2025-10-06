Sogni AI Pris idag

Livepriset för Sogni AI (SOGNI) idag är $ 0.004113, med en förändring på 0.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOGNI till USD är$ 0.004113 per SOGNI.

Sogni AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOGNI. Under de senaste 24 timmarna handlades SOGNI mellan $ 0.004103 (lägsta) och $ 0.004247 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOGNI med 0.00% under den senaste timmen och -11.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.70K.

Sogni AI (SOGNI) Marknadsinformation

Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

