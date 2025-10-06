Shping Pris idag

Livepriset för Shping (SHPING) idag är $ 0.003242, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHPING till USD är$ 0.003242 per SHPING.

Shping rankas för närvarande nr.1242 enligt marknadsvärde på $ 7.41M, med ett cirkulerande utbud på 2.29B SHPING. Under de senaste 24 timmarna handlades SHPING mellan $ 0.003171 (lägsta) och $ 0.003242 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09883818226512335, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHPING med +0.03% under den senaste timmen och -7.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.06K.

Shping (SHPING) Marknadsinformation

Rank No.1242 Marknadsvärde $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M Volym (24H) $ 58.06K$ 58.06K $ 58.06K Marknadsvärde efter full utspädning $ 32.42M$ 32.42M $ 32.42M Cirkulationsutbud 2.29B 2.29B 2.29B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 22.86% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Shping är $ 7.41M, med en 24h-handelsvolym på $ 58.06K. Det cirkulerande utbudet av SHPING är 2.29B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.42M.