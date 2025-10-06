Livepriset för Shping idag är 0.003242 USD.SHPING börsvärdet är 7,413,777.926288 USD. Följ prisuppdateringar för SHPING till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Shping idag är 0.003242 USD.SHPING börsvärdet är 7,413,777.926288 USD. Följ prisuppdateringar för SHPING till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Shping rankas för närvarande nr.1242 enligt marknadsvärde på $ 7.41M, med ett cirkulerande utbud på 2.29B SHPING. Under de senaste 24 timmarna handlades SHPING mellan $ 0.003171 (lägsta) och $ 0.003242 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09883818226512335, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SHPING med +0.03% under den senaste timmen och -7.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.06K.
Shping (SHPING) Marknadsinformation
No.1242
$ 7.41M
$ 58.06K
$ 32.42M
2.29B
10,000,000,000
10,000,000,000
22.86%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Shping är $ 7.41M, med en 24h-handelsvolym på $ 58.06K. Det cirkulerande utbudet av SHPING är 2.29B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.42M.
Shping Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.003171
lägsta under 24-timmar
$ 0.003242
högsta under 24-timmar
$ 0.003171
$ 0.003242
$ 0.09883818226512335
$ 0
+0.03%
+0.03%
-7.46%
-7.46%
Shping (SHPING) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Shping idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00000097
+0.03%
30 dagar
$ -0.00089
-21.54%
60 dagar
$ -0.001423
-30.51%
90 dagar
$ +0.001242
+62.10%
Shping Prisförändring idag
Idag registrerade SHPING en förändring med $ +0.00000097 (+0.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Shping 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00089 (-21.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Shping 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SHPING med $ -0.001423(-30.51%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Shping 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.001242 (+62.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Shping (SHPING)?
AI-drivna insikter som analyserar Shping senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Shpings priser?
Several key factors influence SHPING token prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.
Platform Adoption: Growth in Shping app users, merchant partnerships, and shopping rewards program participation drives demand.
Utility Usage: Real-world application for product verification, reviews, and cashback rewards affects token value.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz influence price volatility.
Partnerships: Strategic alliances with retailers, brands, and blockchain projects can boost token value.
Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and consumer data platforms impact investor sentiment.
Competition: Performance relative to other shopping and rewards-based cryptocurrencies affects market position.
Technology Updates: Platform improvements, new features, and blockchain developments influence long-term value.
Economic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and consumer spending patterns affect adoption and usage.
Varför vill folk veta Shpings pris idag?
People want to know SHPING price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and calculate gains or losses.
Market Timing: Real-time pricing helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk Assessment: Current prices allow investors to evaluate their exposure and make informed risk management decisions.
Market Sentiment: Daily price movements indicate market confidence and adoption trends for the SHPING ecosystem.
Volatility Monitoring: Cryptocurrency prices change rapidly, making up-to-date information crucial for decision-making.
Prisförutsägelse för Shping
Shping (SHPING) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SHPING $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Shping (SHPING) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Shping potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Shping kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SHPING prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Shping Price Prediction.
Om Shping
SHPING (SHPING) is a cryptocurrency that powers the Shping platform, a global product database that allows consumers to scan barcodes to learn more about products. The Shping platform is designed to improve brand engagement and consumer confidence by providing detailed product information and incentivizing user interaction with SHPING tokens. Users can earn SHPING by scanning barcodes, submitting product reviews, and participating in other platform activities, while brands can use SHPING to reward consumers and gather valuable consumer insights. The SHPING token operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is used for transactions within the Shping ecosystem, serving as a medium of exchange between consumers and brands.
Vad kan du göra med Shping
Genom att äga Shping kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Shping (SHPING) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.
Shping Resurs
För en mer djupgående förståelse av Shping kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Shping skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Shping-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Shping idag?
Priset för Shping är idag $ 0.003242. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Shping fortfarande en bra investering?
Shping förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SHPING, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Shping?
Shping till ett värde av $ 58.06K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Shping?
Livepriset för SHPING uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Shping i den valuta du föredrar, besök SHPING Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Shping?
Priset på SHPING påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer Shping-priset att stiga i år?
Shping priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Shping (SHPING) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:45:53 (UTC+8)
