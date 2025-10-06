Livepriset för idag är 0.008275 USD. börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för idag är 0.008275 USD. börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för () idag är $ 0.008275, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för till USD är$ 0.008275 per .
rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- . Under de senaste 24 timmarna handlades mellan $ 0.008207 (lägsta) och $ 0.008396 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig med -0.03% under den senaste timmen och -6.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 91.63K.
() Marknadsinformation
--
----
$ 91.63K
$ 91.63K$ 91.63K
$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M
--
----
500,000,000
500,000,000 500,000,000
SUNRISE
Det aktuella börsvärdet för är --, med en 24h-handelsvolym på $ 91.63K. Det cirkulerande utbudet av är --, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.14M.
Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.008207
$ 0.008207$ 0.008207
lägsta under 24-timmar
$ 0.008396
$ 0.008396$ 0.008396
högsta under 24-timmar
$ 0.008207
$ 0.008207$ 0.008207
$ 0.008396
$ 0.008396$ 0.008396
--
----
--
----
-0.03%
0.00%
-6.28%
-6.28%
() Prishistorik USD
Spåra prisändringar för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
--
0.00%
30 dagar
$ -0.001933
-18.94%
60 dagar
$ -0.004828
-36.85%
90 dagar
$ -0.031725
-79.32%
Prisförändring idag
Idag registrerade en förändring med -- (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001933 (-18.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades med $ -0.004828(-36.85%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.031725 (-79.32%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ()?
AI-drivna insikter som analyserar senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar s priser?
Several key factors influence Sunrise Layer (RISE) token prices:
Adoption Rate: Increased usage of Sunrise Layer's blockchain infrastructure drives demand for RISE tokens.
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features can boost token value.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with other projects or enterprises often trigger price movements.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.
Regulatory Environment: Government policies regarding blockchain and cryptocurrencies affect investor behavior.
Competition: Performance relative to other layer-1 and layer-2 blockchain solutions impacts market positioning.
Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity and demand dynamics.
Varför vill folk veta s pris idag?
People want to know Sunrise Layer (RISE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.
Om
RISE (RISE) is a decentralized blockchain platform that aims to provide developers, businesses, and individuals with a comprehensive ecosystem for the creation of decentralized applications (dApps). Built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism, RISE offers a unique model that allows for multiple programming languages, enhancing accessibility for developers. The platform's primary purpose is to simplify the blockchain technology adoption process by offering tools and features that make it easier to create, distribute, and monetize dApps. RISE's ecosystem includes a native token, also called RISE, which is used for transactions within the network, staking, and participating in the platform's governance.
RISE (RISE) is a decentralized blockchain platform that aims to provide developers, businesses, and individuals with a comprehensive ecosystem for the creation of decentralized applications (dApps). Built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism, RISE offers a unique model that allows for multiple programming languages, enhancing accessibility for developers. The platform's primary purpose is to simplify the blockchain technology adoption process by offering tools and features that make it easier to create, distribute, and monetize dApps. RISE's ecosystem includes a native token, also called RISE, which is used for transactions within the network, staking, and participating in the platform's governance.
Hur man köper och investerar
Är du redo att komma igång med ? Att köpa går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper . Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din () köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med
Genom att äga kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.
Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.
Resurs
För en mer djupgående förståelse av kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella -priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar idag?
Priset för är idag $ 0.008275. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är fortfarande en bra investering?
förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i , som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för ?
till ett värde av $ 91.63K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på ?
Livepriset för uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för i den valuta du föredrar, besök Pris för mer information.
Vad påverkar priset för ?
Priset på påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,433.95
+0.70%
ETH
3,411.33
+1.02%
SOL
158.35
+1.06%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
607.45
+18.49%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret /USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om s kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer -priset att stiga i år?
priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för () för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:53:55 (UTC+8)
() Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.