Livepriset för idag är 0.008275 USD. börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

0.00%1D
USD
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:53:55 (UTC+8)

Pris idag

Livepriset för () idag är $ 0.008275, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för till USD är$ 0.008275 per .

rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- . Under de senaste 24 timmarna handlades mellan $ 0.008207 (lägsta) och $ 0.008396 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig med -0.03% under den senaste timmen och -6.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 91.63K.

() Marknadsinformation

$ 91.63K
$ 91.63K$ 91.63K

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

Det aktuella börsvärdet för är --, med en 24h-handelsvolym på $ 91.63K. Det cirkulerande utbudet av är --, med ett totalt utbud på 500000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.14M.

Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.008207
$ 0.008207$ 0.008207
lägsta under 24-timmar
$ 0.008396
$ 0.008396$ 0.008396
högsta under 24-timmar

$ 0.008207
$ 0.008207$ 0.008207

$ 0.008396
$ 0.008396$ 0.008396

-0.03%

0.00%

-6.28%

-6.28%

() Prishistorik USD

Spåra prisändringar för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag--0.00%
30 dagar$ -0.001933-18.94%
60 dagar$ -0.004828-36.85%
90 dagar$ -0.031725-79.32%
Prisförändring idag

Idag registrerade en förändring med -- (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001933 (-18.94%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades med $ -0.004828(-36.85%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.031725 (-79.32%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ()?

Kolla in sidan Prishistorik nu.

AI-analys för

AI-drivna insikter som analyserar senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar s priser?

Several key factors influence Sunrise Layer (RISE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact RISE pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Sunrise Layer's blockchain infrastructure drives demand for RISE tokens.

Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features can boost token value.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with other projects or enterprises often trigger price movements.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.

Regulatory Environment: Government policies regarding blockchain and cryptocurrencies affect investor behavior.

Competition: Performance relative to other layer-1 and layer-2 blockchain solutions impacts market positioning.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity and demand dynamics.

Varför vill folk veta s pris idag?

People want to know Sunrise Layer (RISE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.

Om

RISE (RISE) is a decentralized blockchain platform that aims to provide developers, businesses, and individuals with a comprehensive ecosystem for the creation of decentralized applications (dApps). Built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism, RISE offers a unique model that allows for multiple programming languages, enhancing accessibility for developers. The platform's primary purpose is to simplify the blockchain technology adoption process by offering tools and features that make it easier to create, distribute, and monetize dApps. RISE's ecosystem includes a native token, also called RISE, which is used for transactions within the network, staking, and participating in the platform's governance.

Hur man köper och investerar

Är du redo att komma igång med ? Att köpa går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper . Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din () köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

Steg 4

Välj dina tokens

Steg 5

Slutför ditt köp

Vad kan du göra med

Genom att äga kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa () på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Avgifter för handel med terminer:
Vad är ()

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Resurs

För en mer djupgående förståelse av kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om

Hur mycket kommer 1 att vara värd år 2030?
Om skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella -priser och förväntad avkastning.
() Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

