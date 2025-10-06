Hyperion Pris idag

Livepriset för Hyperion (RION) idag är $ 0.4447, med en förändring på 0.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RION till USD är$ 0.4447 per RION.

Hyperion rankas för närvarande nr.1186 enligt marknadsvärde på $ 8.45M, med ett cirkulerande utbud på 19.00M RION. Under de senaste 24 timmarna handlades RION mellan $ 0.4315 (lägsta) och $ 0.4608 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.2065187860831725, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02813140542022481.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RION med +0.06% under den senaste timmen och +5.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 68.38K.

Hyperion (RION) Marknadsinformation

Rank No.1186 Marknadsvärde $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Volym (24H) $ 68.38K$ 68.38K $ 68.38K Marknadsvärde efter full utspädning $ 44.47M$ 44.47M $ 44.47M Cirkulationsutbud 19.00M 19.00M 19.00M Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 19.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Hyperion är $ 8.45M, med en 24h-handelsvolym på $ 68.38K. Det cirkulerande utbudet av RION är 19.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 44.47M.