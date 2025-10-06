Recall Pris idag

Livepriset för Recall (RECALL) idag är $ 0.2026, med en förändring på 0.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RECALL till USD är$ 0.2026 per RECALL.

Recall rankas för närvarande nr.545 enligt marknadsvärde på $ 40.74M, med ett cirkulerande utbud på 201.07M RECALL. Under de senaste 24 timmarna handlades RECALL mellan $ 0.2008 (lägsta) och $ 0.2337 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8448301237691339, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.19764914901472713.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RECALL med -1.75% under den senaste timmen och -33.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 114.97K.

Recall (RECALL) Marknadsinformation

Rank No.545 Marknadsvärde $ 40.74M$ 40.74M $ 40.74M Volym (24H) $ 114.97K$ 114.97K $ 114.97K Marknadsvärde efter full utspädning $ 202.60M$ 202.60M $ 202.60M Cirkulationsutbud 201.07M 201.07M 201.07M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 20.10% Offentlig blockkedja BASE

