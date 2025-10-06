Livepriset för Recall idag är 0.2026 USD.RECALL börsvärdet är 40,737,150.732 USD. Följ prisuppdateringar för RECALL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Recall idag är 0.2026 USD.RECALL börsvärdet är 40,737,150.732 USD. Följ prisuppdateringar för RECALL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Recall (RECALL) idag är $ 0.2026, med en förändring på 0.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RECALL till USD är$ 0.2026 per RECALL.
Recall rankas för närvarande nr.545 enligt marknadsvärde på $ 40.74M, med ett cirkulerande utbud på 201.07M RECALL. Under de senaste 24 timmarna handlades RECALL mellan $ 0.2008 (lägsta) och $ 0.2337 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8448301237691339, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.19764914901472713.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RECALL med -1.75% under den senaste timmen och -33.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 114.97K.
Recall (RECALL) Marknadsinformation
No.545
$ 40.74M
$ 40.74M
$ 114.97K
$ 114.97K
$ 202.60M
$ 202.60M
201.07M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%
BASE
Det aktuella börsvärdet för Recall är $ 40.74M, med en 24h-handelsvolym på $ 114.97K. Det cirkulerande utbudet av RECALL är 201.07M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 202.60M.
Recall Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.2008
$ 0.2008
lägsta under 24-timmar
$ 0.2337
$ 0.2337
högsta under 24-timmar
$ 0.2008
$ 0.2008
$ 0.2337
$ 0.2337
$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339
$ 0.19764914901472713
$ 0.19764914901472713
-1.75%
-0.48%
-33.34%
-33.34%
Recall (RECALL) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Recall idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00098
-0.48%
30 dagar
$ +0.0526
+35.06%
60 dagar
$ +0.0526
+35.06%
90 dagar
$ +0.0526
+35.06%
Recall Prisförändring idag
Idag registrerade RECALL en förändring med $ -0.00098 (-0.48%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Recall 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0526 (+35.06%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Recall 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RECALL med $ +0.0526(+35.06%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Recall 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0526 (+35.06%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Recall (RECALL)?
Vilka faktorer påverkar Recalls priser?
Several key factors influence RECALL token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements 3. Supply and demand - Token scarcity vs buying pressure 4. Project developments - Updates, partnerships, and roadmap progress 5. Exchange listings - New exchange availability increases accessibility 6. Community growth - Active user base and social media engagement 7. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets 8. Bitcoin correlation - Most altcoins follow BTC price movements 9. Utility adoption - Real-world use cases and platform integration 10. Market manipulation - Whale movements and coordinated trading
These factors interact dynamically to determine RECALL's market value.
Varför vill folk veta Recalls pris idag?
People want to know Recall (RECALL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Real-time price data helps investors assess profit/loss, determine entry/exit points, and evaluate investment performance against other cryptocurrencies.
Prisförutsägelse för Recall
Recall (RECALL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RECALL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Recall (RECALL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Recall potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Hur man köper och investerar Recall
Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.
Recall Resurs
För en mer djupgående förståelse av Recall kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Recall skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Recall-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Recall idag?
Priset för Recall är idag $ 0.2026. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Recall fortfarande en bra investering?
Recall förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RECALL, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Recall?
Recall till ett värde av $ 114.97K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Recall?
Livepriset för RECALL uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Recall i den valuta du föredrar, besök RECALL Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Recall?
Priset på RECALL påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,580.42
-0.12%
ETH
3,367.57
-0.26%
SOL
155.64
-0.66%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0001
0.00%
Kommer Recall-priset att stiga i år?
Recall priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Recall (RECALL) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:46:15 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.