Livepriset för Recall idag är 0.2026 USD.RECALL börsvärdet är 40,737,150.732 USD. Följ prisuppdateringar för RECALL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.2031
-0.48%1D
Recall Pris idag

Livepriset för Recall (RECALL) idag är $ 0.2026, med en förändring på 0.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RECALL till USD är$ 0.2026 per RECALL.

Recall rankas för närvarande nr.545 enligt marknadsvärde på $ 40.74M, med ett cirkulerande utbud på 201.07M RECALL. Under de senaste 24 timmarna handlades RECALL mellan $ 0.2008 (lägsta) och $ 0.2337 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8448301237691339, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.19764914901472713.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RECALL med -1.75% under den senaste timmen och -33.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 114.97K.

$ 40.74M
$ 114.97K
$ 202.60M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
Det aktuella börsvärdet för Recall är $ 40.74M, med en 24h-handelsvolym på $ 114.97K. Det cirkulerande utbudet av RECALL är 201.07M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 202.60M.

Recall Prishistorik USD

$ 0.2008
$ 0.2337
$ 0.2008
$ 0.2337
$ 0.8448301237691339
$ 0.19764914901472713
Recall (RECALL) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Recall idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00098-0.48%
30 dagar$ +0.0526+35.06%
60 dagar$ +0.0526+35.06%
90 dagar$ +0.0526+35.06%
Recall Prisförändring idag

Idag registrerade RECALL en förändring med $ -0.00098 (-0.48%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Recall 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0526 (+35.06%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Recall 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RECALL med $ +0.0526(+35.06%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Recall 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0526 (+35.06%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Recall (RECALL)?

Kolla in sidan Recall Prishistorik nu.

AI-analys för Recall

AI-drivna insikter som analyserar Recall senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Recalls priser?

Several key factors influence RECALL token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements
3. Supply and demand - Token scarcity vs buying pressure
4. Project developments - Updates, partnerships, and roadmap progress
5. Exchange listings - New exchange availability increases accessibility
6. Community growth - Active user base and social media engagement
7. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets
8. Bitcoin correlation - Most altcoins follow BTC price movements
9. Utility adoption - Real-world use cases and platform integration
10. Market manipulation - Whale movements and coordinated trading

These factors interact dynamically to determine RECALL's market value.

Varför vill folk veta Recalls pris idag?

People want to know Recall (RECALL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Real-time price data helps investors assess profit/loss, determine entry/exit points, and evaluate investment performance against other cryptocurrencies.

Prisförutsägelse för Recall

Recall (RECALL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RECALL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Recall (RECALL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Recall potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Recall kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RECALL prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Recall Price Prediction.

Hur man köper och investerar Recall

Är du redo att komma igång med Recall? Att köpa RECALL går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Recall. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Recall (RECALL) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 201.07M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Recall krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Recall (RECALL) Guide

Vad kan du göra med Recall

Genom att äga Recall kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Recall (RECALL) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

--
--
Vad är Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

För en mer djupgående förståelse av Recall kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Recall

Hur mycket kommer 1 Recall att vara värd år 2030?
Om Recall skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Recall-priser och förväntad avkastning.
Recall (RECALL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

