Radio Caca (RACA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Radio Caca(RACA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Radio Caca (RACA) Information
RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
Radio Caca (RACA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Radio Caca (RACA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet RACA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många RACA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår RACA:s tokenomics, utforska RACA-tokens pris i realtid!
Radio Caca (RACA) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för RACA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för RACA
Vill du veta vart RACA kan vara på väg? På RACA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn
