Qualcomm Pris idag

Livepriset för Qualcomm (QCOMON) idag är $ 174.44, med en förändring på 0.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QCOMON till USD är$ 174.44 per QCOMON.

Qualcomm rankas för närvarande nr.2223 enligt marknadsvärde på $ 845.50K, med ett cirkulerande utbud på 4.85K QCOMON. Under de senaste 24 timmarna handlades QCOMON mellan $ 165.29 (lägsta) och $ 185.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 204.5997025830302, medan det lägsta priset någonsin var $ 153.0239195419269.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QCOMON med +3.98% under den senaste timmen och -3.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 145.60K.

Qualcomm (QCOMON) Marknadsinformation

Rank No.2223 Marknadsvärde $ 845.50K$ 845.50K $ 845.50K Volym (24H) $ 145.60K$ 145.60K $ 145.60K Marknadsvärde efter full utspädning $ 845.50K$ 845.50K $ 845.50K Cirkulationsutbud 4.85K 4.85K 4.85K Totalt utbud 4,846.91772042 4,846.91772042 4,846.91772042 Offentlig blockkedja ETH

