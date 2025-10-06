Quack AI Pris idag

Livepriset för Quack AI (Q) idag är $ 0.02148, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för Q till USD är$ 0.02148 per Q.

Quack AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- Q. Under de senaste 24 timmarna handlades Q mellan $ 0.020996 (lägsta) och $ 0.02497 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig Q med +0.78% under den senaste timmen och -5.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 109.83K.

Quack AI (Q) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 109.83K$ 109.83K $ 109.83K Marknadsvärde efter full utspädning $ 214.80M$ 214.80M $ 214.80M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Quack AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 109.83K. Det cirkulerande utbudet av Q är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 214.80M.