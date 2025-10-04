Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PXR(PXR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många PXR-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet PXR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i PXR (PXR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper PXR Är du intresserad av att lägga till PXR(PXR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PXR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper PXR på MEXC nu!

PXR (PXR) Prishistorik Att analysera prishistoriken för PXR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för PXR nu!