Livepriset för PUP (PUP) idag är $ 0.004919, med en förändring på 6.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUP till USD är$ 0.004919 per PUP.

PUP rankas för närvarande nr.1377 enligt marknadsvärde på $ 4.92M, med ett cirkulerande utbud på 1.00B PUP. Under de senaste 24 timmarna handlades PUP mellan $ 0.004564 (lägsta) och $ 0.005687 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.031040685718077, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000095540290490576.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUP med -3.69% under den senaste timmen och -40.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.27K.

PUP (PUP) Marknadsinformation

Rank No.1377 Marknadsvärde $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Volym (24H) $ 111.27K$ 111.27K $ 111.27K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för PUP är $ 4.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 111.27K. Det cirkulerande utbudet av PUP är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.92M.