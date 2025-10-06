Livepriset för PUP idag är 0.004919 USD.PUP börsvärdet är 4,919,000 USD. Följ prisuppdateringar för PUP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PUP idag är 0.004919 USD.PUP börsvärdet är 4,919,000 USD. Följ prisuppdateringar för PUP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PUP (PUP) idag är $ 0.004919, med en förändring på 6.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUP till USD är$ 0.004919 per PUP.
PUP rankas för närvarande nr.1377 enligt marknadsvärde på $ 4.92M, med ett cirkulerande utbud på 1.00B PUP. Under de senaste 24 timmarna handlades PUP mellan $ 0.004564 (lägsta) och $ 0.005687 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.031040685718077, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000095540290490576.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PUP med -3.69% under den senaste timmen och -40.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.27K.
PUP (PUP) Marknadsinformation
No.1377
$ 4.92M
$ 111.27K
$ 4.92M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för PUP är $ 4.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 111.27K. Det cirkulerande utbudet av PUP är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.92M.
PUP Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004564
lägsta under 24-timmar
$ 0.005687
högsta under 24-timmar
$ 0.004564
$ 0.005687
$ 0.031040685718077
$ 0.000095540290490576
-3.69%
+6.93%
-40.63%
-40.63%
PUP (PUP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för PUP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00031879
+6.93%
30 dagar
$ -0.008805
-64.16%
60 dagar
$ +0.002919
+145.95%
90 dagar
$ +0.002919
+145.95%
PUP Prisförändring idag
Idag registrerade PUP en förändring med $ +0.00031879 (+6.93%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
PUP 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.008805 (-64.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
PUP 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PUP med $ +0.002919(+145.95%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
PUP 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.002919 (+145.95%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PUP (PUP)?
AI-drivna insikter som analyserar PUP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar PUPs priser?
PUP token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.
Competition: Performance relative to similar gaming/NFT tokens influences investor preference.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements due to lower liquidity.
Varför vill folk veta PUPs pris idag?
People want to know PUP price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Prisförutsägelse för PUP
PUP (PUP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PUP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PUP (PUP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PUP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PUP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PUP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PUP Price Prediction.
Om PUP
PuppyDAO (PUP) is a decentralized autonomous organization (DAO) that operates on the Ethereum blockchain. The primary purpose of PUP is to facilitate the creation and management of decentralized applications (dApps) related to digital pet games and pet NFTs (Non-Fungible Tokens). PUP uses a governance token model, where PUP token holders can participate in the decision-making process of the DAO, influencing the development and direction of the platform and its projects. The token operates under an issuance model that rewards active participation and contribution to the DAO. PUP's ecosystem is designed to foster a community-driven approach to digital pet gaming and NFTs, promoting innovation and user engagement in this niche sector of the crypto market.
Hur man köper och investerar PUP
Är du redo att komma igång med PUP? Att köpa PUP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PUP. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PUP (PUP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PUP krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PUP
Genom att äga PUP kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa PUP (PUP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om PUP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PUP-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PUP idag?
Priset för PUP är idag $ 0.004919. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PUP fortfarande en bra investering?
PUP förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PUP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PUP?
PUP till ett värde av $ 111.27K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PUP?
Livepriset för PUP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PUP i den valuta du föredrar, besök PUP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PUP?
Priset på PUP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,374.75
+0.65%
ETH
3,407.49
+0.91%
SOL
158.36
+1.07%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
608.61
+18.72%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PUP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PUP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om PUPs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer PUP-priset att stiga i år?
PUP priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PUP (PUP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:41:31 (UTC+8)
