Livepriset för PUP idag är 0.004919 USD.PUP börsvärdet är 4,919,000 USD. Följ prisuppdateringar för PUP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PUP

PUP prisinformation

Vad är PUP

PUP officiell webbplats

PUP tokenomics

PUP Prisförutsägelse

PUP historik

PUP Köpguide

PUP-till-fiat valutaomvandlare

PUP spot

PUP USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

PUP Logotyp

PUP-kurs(PUP)

1 PUP-till-USD pris i realtid:

$0.004919
+6.93%1D
USD
PUP (PUP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:41:31 (UTC+8)

PUP Pris idag

Livepriset för PUP (PUP) idag är $ 0.004919, med en förändring på 6.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PUP till USD är$ 0.004919 per PUP.

PUP rankas för närvarande nr.1377 enligt marknadsvärde på $ 4.92M, med ett cirkulerande utbud på 1.00B PUP. Under de senaste 24 timmarna handlades PUP mellan $ 0.004564 (lägsta) och $ 0.005687 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.031040685718077, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000095540290490576.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PUP med -3.69% under den senaste timmen och -40.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.27K.

PUP (PUP) Marknadsinformation

No.1377

$ 4.92M
$ 111.27K
$ 4.92M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för PUP är $ 4.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 111.27K. Det cirkulerande utbudet av PUP är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.92M.

PUP Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.004564
lägsta under 24-timmar
$ 0.005687
högsta under 24-timmar

$ 0.004564
$ 0.005687
$ 0.031040685718077
$ 0.000095540290490576
-3.69%

+6.93%

-40.63%

-40.63%

PUP (PUP) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PUP idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00031879+6.93%
30 dagar$ -0.008805-64.16%
60 dagar$ +0.002919+145.95%
90 dagar$ +0.002919+145.95%
PUP Prisförändring idag

Idag registrerade PUP en förändring med $ +0.00031879 (+6.93%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PUP 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.008805 (-64.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PUP 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PUP med $ +0.002919(+145.95%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PUP 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.002919 (+145.95%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PUP (PUP)?

Kolla in sidan PUP Prishistorik nu.

AI-analys för PUP

AI-drivna insikter som analyserar PUP senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar PUPs priser?

PUP token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PUP pricing.

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.

Competition: Performance relative to similar gaming/NFT tokens influences investor preference.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements due to lower liquidity.

Varför vill folk veta PUPs pris idag?

People want to know PUP price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Prisförutsägelse för PUP

PUP (PUP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PUP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PUP (PUP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PUP potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som PUP kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PUP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PUP Price Prediction.

Om PUP

PuppyDAO (PUP) is a decentralized autonomous organization (DAO) that operates on the Ethereum blockchain. The primary purpose of PUP is to facilitate the creation and management of decentralized applications (dApps) related to digital pet games and pet NFTs (Non-Fungible Tokens). PUP uses a governance token model, where PUP token holders can participate in the decision-making process of the DAO, influencing the development and direction of the platform and its projects. The token operates under an issuance model that rewards active participation and contribution to the DAO. PUP's ecosystem is designed to foster a community-driven approach to digital pet gaming and NFTs, promoting innovation and user engagement in this niche sector of the crypto market.

Hur man köper och investerar PUP

Är du redo att komma igång med PUP? Att köpa PUP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PUP. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PUP (PUP) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PUP krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PUP

Genom att äga PUP kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa PUP (PUP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är PUP (PUP)

PUP är ett meme-mynt centrerat kring visuella associationer mellan hundar och Binance, vilket vänder BNB upp och ner för att bilda PUP.

PUP Resurs

För en mer djupgående förståelse av PUP kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell PUP webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PUP

Hur mycket kommer 1 PUP att vara värd år 2030?
Om PUP skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PUP-priser och förväntad avkastning.
PUP (PUP) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

