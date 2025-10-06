Livepriset för Portal To Bitcoin idag är 0.02796 USD.PTB börsvärdet är 48,758,755.52208091548 USD. Följ prisuppdateringar för PTB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Portal To Bitcoin idag är 0.02796 USD.PTB börsvärdet är 48,758,755.52208091548 USD. Följ prisuppdateringar för PTB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Portal To Bitcoin (PTB) idag är $ 0.02796, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PTB till USD är$ 0.02796 per PTB.
Portal To Bitcoin rankas för närvarande nr.481 enligt marknadsvärde på $ 48.76M, med ett cirkulerande utbud på 1.74B PTB. Under de senaste 24 timmarna handlades PTB mellan $ 0.02789 (lägsta) och $ 0.032 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08213221598557312, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02361778534168146.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PTB med -2.41% under den senaste timmen och -5.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.16M.
Portal To Bitcoin (PTB) Marknadsinformation
No.481
$ 48.76M
$ 48.76M$ 48.76M
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
$ 234.86M
$ 234.86M$ 234.86M
1.74B
1.74B 1.74B
8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000
5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000
20.76%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Portal To Bitcoin är $ 48.76M, med en 24h-handelsvolym på $ 1.16M. Det cirkulerande utbudet av PTB är 1.74B, med ett totalt utbud på 5258400000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 234.86M.
Portal To Bitcoin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02789
$ 0.02789$ 0.02789
lägsta under 24-timmar
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
högsta under 24-timmar
$ 0.02789
$ 0.02789$ 0.02789
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312
$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146
-2.41%
-1.92%
-5.26%
-5.26%
Portal To Bitcoin (PTB) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Portal To Bitcoin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0005473
-1.92%
30 dagar
$ -0.0245
-46.71%
60 dagar
$ -0.04111
-59.52%
90 dagar
$ +0.01796
+179.60%
Portal To Bitcoin Prisförändring idag
Idag registrerade PTB en förändring med $ -0.0005473 (-1.92%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Portal To Bitcoin 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0245 (-46.71%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Portal To Bitcoin 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PTB med $ -0.04111(-59.52%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Portal To Bitcoin 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01796 (+179.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Portal To Bitcoin (PTB)?
AI-drivna insikter som analyserar Portal To Bitcoin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Portal To Bitcoins priser?
Portal To Bitcoin (PTB) prices are influenced by several key factors:
1. Bitcoin correlation - As a Bitcoin-related token, PTB often moves with BTC price trends 2. Market sentiment - Overall crypto market mood affects investor demand 3. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements 4. Supply and demand dynamics - Token scarcity versus buying pressure 5. Project development - Updates, partnerships, and roadmap progress 6. Regulatory news - Government policies on crypto can impact prices 7. Exchange listings - New exchange availability increases accessibility 8. Community engagement - Active user base and social media presence
Varför vill folk veta Portal To Bitcoins pris idag?
People want to know Portal To Bitcoin (PTB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, analyzing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively and assess market sentiment.
Prisförutsägelse för Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin (PTB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PTB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Portal To Bitcoin (PTB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Portal To Bitcoin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Portal To Bitcoin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PTB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Portal To Bitcoin Price Prediction.
Om Portal To Bitcoin
PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.
PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.
Hur man köper och investerar Portal To Bitcoin
Är du redo att komma igång med Portal To Bitcoin? Att köpa PTB går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Portal To Bitcoin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Portal To Bitcoin (PTB) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.74B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Portal To Bitcoin krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Portal To Bitcoin
Genom att äga Portal To Bitcoin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Portal To Bitcoin (PTB) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.
PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.
Portal To Bitcoin Resurs
För en mer djupgående förståelse av Portal To Bitcoin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Portal To Bitcoin
Hur mycket kommer 1 Portal To Bitcoin att vara värd år 2030?
Om Portal To Bitcoin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Portal To Bitcoin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Portal To Bitcoin idag?
Priset för Portal To Bitcoin är idag $ 0.02796. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Portal To Bitcoin fortfarande en bra investering?
Portal To Bitcoin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PTB, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Portal To Bitcoin?
Portal To Bitcoin till ett värde av $ 1.16M handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Portal To Bitcoin?
Livepriset för PTB uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Portal To Bitcoin i den valuta du föredrar, besök PTB Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Portal To Bitcoin?
Priset på PTB påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,385.26
+0.66%
ETH
3,407.08
+0.90%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
606.84
+18.37%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PTB på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PTB/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Portal To Bitcoins kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Portal To Bitcoin-priset att stiga i år?
Portal To Bitcoin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Portal To Bitcoin (PTB) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:05 (UTC+8)
Portal To Bitcoin (PTB) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.