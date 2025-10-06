Portal To Bitcoin Pris idag

Livepriset för Portal To Bitcoin (PTB) idag är $ 0.02796, med en förändring på 1.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PTB till USD är$ 0.02796 per PTB.

Portal To Bitcoin rankas för närvarande nr.481 enligt marknadsvärde på $ 48.76M, med ett cirkulerande utbud på 1.74B PTB. Under de senaste 24 timmarna handlades PTB mellan $ 0.02789 (lägsta) och $ 0.032 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08213221598557312, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02361778534168146.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PTB med -2.41% under den senaste timmen och -5.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.16M.

Portal To Bitcoin (PTB) Marknadsinformation

Rank No.481 Marknadsvärde $ 48.76M$ 48.76M $ 48.76M Volym (24H) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Marknadsvärde efter full utspädning $ 234.86M$ 234.86M $ 234.86M Cirkulationsutbud 1.74B 1.74B 1.74B Maxutbud 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 Totalt utbud 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 Cirkulationshastighet 20.76% Offentlig blockkedja ETH

