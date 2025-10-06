Livepriset för Zypher Network idag är 0.001119 USD.POP börsvärdet är 1,683,162.499254 USD. Följ prisuppdateringar för POP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Zypher Network idag är 0.001119 USD.POP börsvärdet är 1,683,162.499254 USD. Följ prisuppdateringar för POP till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Zypher Network (POP) idag är $ 0.001119, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POP till USD är$ 0.001119 per POP.
Zypher Network rankas för närvarande nr.1868 enligt marknadsvärde på $ 1.68M, med ett cirkulerande utbud på 1.50B POP. Under de senaste 24 timmarna handlades POP mellan $ 0.001079 (lägsta) och $ 0.001243 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0122852444917876, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000910956106492917.
I kortsiktigt resultat, rörde sig POP med +1.35% under den senaste timmen och -81.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 68.03K.
Zypher Network (POP) Marknadsinformation
No.1868
$ 1.68M
$ 68.03K
$ 11.19M
1.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
15.04%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Zypher Network är $ 1.68M, med en 24h-handelsvolym på $ 68.03K. Det cirkulerande utbudet av POP är 1.50B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.19M.
Zypher Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001079
lägsta under 24-timmar
$ 0.001243
högsta under 24-timmar
$ 0.001079
$ 0.001243
$ 0.0122852444917876
$ 0.000910956106492917
+1.35%
-0.26%
-81.18%
-81.18%
Zypher Network (POP) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Zypher Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00000292
-0.26%
30 dagar
$ -0.006643
-85.59%
60 dagar
$ +0.000119
+11.90%
90 dagar
$ +0.000119
+11.90%
Zypher Network Prisförändring idag
Idag registrerade POP en förändring med $ -0.00000292 (-0.26%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Zypher Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.006643 (-85.59%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Zypher Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades POP med $ +0.000119(+11.90%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Zypher Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.000119 (+11.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Zypher Network (POP)?
AI-drivna insikter som analyserar Zypher Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Zypher Networks priser?
Zypher Network (POP) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact POP pricing.
Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.
Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market behavior.
Competition: Performance relative to similar blockchain gaming and infrastructure projects.
Varför vill folk veta Zypher Networks pris idag?
People want to know Zypher Network (POP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.
Prisförutsägelse för Zypher Network
Zypher Network (POP) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för POP $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Zypher Network (POP) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Zypher Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Zypher Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för POP prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Zypher Network Price Prediction.
Om Zypher Network
POP Network Token (POP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions within the POP Network, a decentralized media platform. The network aims to disrupt the traditional media industry by enabling direct, decentralized exchange of digital content, with POP serving as the medium of exchange. Users can earn, stake, and spend POP tokens within the ecosystem, which supports various forms of digital content such as videos, music, podcasts, and more. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, aligning with the network's goal of decentralization and democratization of content distribution.
Hur man köper och investerar Zypher Network
Är du redo att komma igång med Zypher Network? Att köpa POP går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Zypher Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Zypher Network (POP) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.50B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Zypher Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Zypher Network
Genom att äga Zypher Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Zypher Network (POP) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.
Zypher Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av Zypher Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Zypher Network att vara värd år 2030?
Om Zypher Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Zypher Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Zypher Network idag?
Priset för Zypher Network är idag $ 0.001119. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Zypher Network fortfarande en bra investering?
Zypher Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i POP, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Zypher Network?
Zypher Network till ett värde av $ 68.03K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Zypher Network?
Livepriset för POP uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Zypher Network i den valuta du föredrar, besök POP Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Zypher Network?
Priset på POP påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,385.26
+0.66%
ETH
3,407.09
+0.90%
SOL
158.13
+0.92%
UCN
1,496.85
-0.01%
ZEC
606.84
+18.37%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för POP på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret POP/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Zypher Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Zypher Network-priset att stiga i år?
Zypher Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Zypher Network (POP) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:58 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.