Zypher Network Pris idag

Livepriset för Zypher Network (POP) idag är $ 0.001119, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POP till USD är$ 0.001119 per POP.

Zypher Network rankas för närvarande nr.1868 enligt marknadsvärde på $ 1.68M, med ett cirkulerande utbud på 1.50B POP. Under de senaste 24 timmarna handlades POP mellan $ 0.001079 (lägsta) och $ 0.001243 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0122852444917876, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000910956106492917.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POP med +1.35% under den senaste timmen och -81.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 68.03K.

Zypher Network (POP) Marknadsinformation

Rank No.1868 Marknadsvärde $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volym (24H) $ 68.03K$ 68.03K $ 68.03K Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.19M$ 11.19M $ 11.19M Cirkulationsutbud 1.50B 1.50B 1.50B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 15.04% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Zypher Network är $ 1.68M, med en 24h-handelsvolym på $ 68.03K. Det cirkulerande utbudet av POP är 1.50B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.19M.