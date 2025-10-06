BörsDEX+
Livepriset för POLYX idag är 0.0784 USD.POLYX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för POLYX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0784
+2.21%1D
USD
POLYX (POLYX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:40:55 (UTC+8)

POLYX Pris idag

Livepriset för POLYX (POLYX) idag är $ 0.0784, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POLYX till USD är$ 0.0784 per POLYX.

POLYX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- POLYX. Under de senaste 24 timmarna handlades POLYX mellan $ 0.0767 (lägsta) och $ 0.0808 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig POLYX med +1.55% under den senaste timmen och -6.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.69K.

POLYX (POLYX) Marknadsinformation

$ 1.69K
$ 93.92M
1,197,990,594
POLYMESH

Det aktuella börsvärdet för POLYX är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.69K. Det cirkulerande utbudet av POLYX är --, med ett totalt utbud på 1197990594. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 93.92M.

POLYX Prishistorik USD

$ 0.0767
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+1.55%

+2.21%

-6.00%

-6.00%

POLYX (POLYX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för POLYX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.001695+2.21%
30 dagar$ -0.0358-31.35%
60 dagar$ +0.0184+30.66%
90 dagar$ +0.0184+30.66%
POLYX Prisförändring idag

Idag registrerade POLYX en förändring med $ +0.001695 (+2.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

POLYX 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0358 (-31.35%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

POLYX 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades POLYX med $ +0.0184(+30.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

POLYX 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0184 (+30.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för POLYX (POLYX)?

Kolla in sidan POLYX Prishistorik nu.

AI-analys för POLYX

AI-drivna insikter som analyserar POLYX senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar POLYXs priser?

POLYX prices are influenced by several key factors:

1. Adoption and Usage: Real-world implementation of Polymesh blockchain for security tokens drives demand.

2. Regulatory Environment: Compliance-focused nature makes it sensitive to securities regulations globally.

3. Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

4. Token Utility: POLYX is required for network fees, staking, and governance, creating utility-based demand.

5. Institutional Partnerships: Collaborations with financial institutions and enterprises boost adoption.

6. Network Activity: Transaction volume and active users on Polymesh platform.

7. Competition: Performance relative to other blockchain platforms targeting institutional markets.

8. Supply Dynamics: Token distribution, staking rates, and circulation affect price pressure.

Varför vill folk veta POLYXs pris idag?

People want to know POLYX price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance
3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. DeFi activities - Users need accurate pricing for staking, lending, or liquidity provision
6. Tax calculations - Real-time values help calculate gains, losses, and reporting requirements

POLYX price volatility makes regular monitoring essential for active participants.

Prisförutsägelse för POLYX

POLYX (POLYX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för POLYX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
POLYX (POLYX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på POLYX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som POLYX kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för POLYX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på POLYX Price Prediction.

Om POLYX

POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.

Hur man köper och investerar POLYX

Är du redo att komma igång med POLYX? Att köpa POLYX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper POLYX. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din POLYX (POLYX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och POLYX krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper POLYX (POLYX) Guide

Vad kan du göra med POLYX

Genom att äga POLYX kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa POLYX (POLYX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är POLYX (POLYX)

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

POLYX Resurs

För en mer djupgående förståelse av POLYX kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell POLYX webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om POLYX

Hur mycket kommer 1 POLYX att vara värd år 2030?
Om POLYX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella POLYX-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:40:55 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för POLYX-till-USD

Belopp

POLYX
POLYX
USD
USD

1 POLYX = 0.0784 USD