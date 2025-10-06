Livepriset för POLYX idag är 0.0784 USD.POLYX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för POLYX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för POLYX idag är 0.0784 USD.POLYX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för POLYX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för POLYX (POLYX) idag är $ 0.0784, med en förändring på 2.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för POLYX till USD är$ 0.0784 per POLYX.
POLYX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- POLYX. Under de senaste 24 timmarna handlades POLYX mellan $ 0.0767 (lägsta) och $ 0.0808 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig POLYX med +1.55% under den senaste timmen och -6.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.69K.
POLYX (POLYX) Marknadsinformation
--
----
$ 1.69K
$ 1.69K$ 1.69K
$ 93.92M
$ 93.92M$ 93.92M
--
----
1,197,990,594
1,197,990,594 1,197,990,594
POLYMESH
Det aktuella börsvärdet för POLYX är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.69K. Det cirkulerande utbudet av POLYX är --, med ett totalt utbud på 1197990594. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 93.92M.
POLYX Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0767
$ 0.0767$ 0.0767
lägsta under 24-timmar
$ 0.0808
$ 0.0808$ 0.0808
högsta under 24-timmar
$ 0.0767
$ 0.0767$ 0.0767
$ 0.0808
$ 0.0808$ 0.0808
--
----
--
----
+1.55%
+2.21%
-6.00%
-6.00%
POLYX (POLYX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för POLYX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.001695
+2.21%
30 dagar
$ -0.0358
-31.35%
60 dagar
$ +0.0184
+30.66%
90 dagar
$ +0.0184
+30.66%
POLYX Prisförändring idag
Idag registrerade POLYX en förändring med $ +0.001695 (+2.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
POLYX 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0358 (-31.35%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
POLYX 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades POLYX med $ +0.0184(+30.66%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
POLYX 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.0184 (+30.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för POLYX (POLYX)?
AI-drivna insikter som analyserar POLYX senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar POLYXs priser?
POLYX prices are influenced by several key factors:
1. Adoption and Usage: Real-world implementation of Polymesh blockchain for security tokens drives demand.
2. Regulatory Environment: Compliance-focused nature makes it sensitive to securities regulations globally.
People want to know POLYX price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance 3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. DeFi activities - Users need accurate pricing for staking, lending, or liquidity provision 6. Tax calculations - Real-time values help calculate gains, losses, and reporting requirements
POLYX price volatility makes regular monitoring essential for active participants.
Prisförutsägelse för POLYX
POLYX (POLYX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för POLYX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
POLYX (POLYX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på POLYX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som POLYX kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för POLYX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på POLYX Price Prediction.
Om POLYX
POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.
POLYX is a native utility token of the Polymath network, a blockchain-based system designed to simplify the process of creating, issuing, and managing security tokens. The Polymath platform aims to provide a bridge between financial securities and blockchain, making it easier for businesses to issue security tokens in a regulatory-compliant manner. POLYX is used within the Polymath ecosystem to pay for transactions and services, incentivize participation, and access certain features of the platform. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply, with issuance details outlined in the Polymath whitepaper. As a key component of the Polymath network, POLYX plays a crucial role in facilitating the platform's goal of bringing securities into the blockchain era.
Hur man köper och investerar POLYX
Är du redo att komma igång med POLYX? Att köpa POLYX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper POLYX. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din POLYX (POLYX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och POLYX krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med POLYX
Genom att äga POLYX kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa POLYX (POLYX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.
Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.
POLYX Resurs
För en mer djupgående förståelse av POLYX kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om POLYX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella POLYX-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar POLYX idag?
Priset för POLYX är idag $ 0.0784. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är POLYX fortfarande en bra investering?
POLYX förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i POLYX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för POLYX?
POLYX till ett värde av $ 1.69K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på POLYX?
Livepriset för POLYX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för POLYX i den valuta du föredrar, besök POLYX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för POLYX?
Priset på POLYX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,378.49
+0.65%
ETH
3,407.5
+0.91%
SOL
158.35
+1.06%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
609.29
+18.85%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för POLYX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret POLYX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om POLYXs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer POLYX-priset att stiga i år?
POLYX priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för POLYX (POLYX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:40:55 (UTC+8)
POLYX (POLYX) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.