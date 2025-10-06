Livepriset för Pipe Network idag är 0.07731 USD.PIPE börsvärdet är 7,731,000 USD. Följ prisuppdateringar för PIPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Pipe Network idag är 0.07731 USD.PIPE börsvärdet är 7,731,000 USD. Följ prisuppdateringar för PIPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Pipe Network (PIPE) idag är $ 0.07731, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIPE till USD är$ 0.07731 per PIPE.
Pipe Network rankas för närvarande nr.1223 enligt marknadsvärde på $ 7.73M, med ett cirkulerande utbud på 100.00M PIPE. Under de senaste 24 timmarna handlades PIPE mellan $ 0.07472 (lägsta) och $ 0.09694 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.34291515733046557, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05288812467524619.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PIPE med -0.10% under den senaste timmen och -1.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.93K.
Pipe Network (PIPE) Marknadsinformation
No.1223
$ 7.73M
$ 119.93K
$ 77.31M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%
SOL
Det aktuella börsvärdet för Pipe Network är $ 7.73M, med en 24h-handelsvolym på $ 119.93K. Det cirkulerande utbudet av PIPE är 100.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 77.31M.
Pipe Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.07472
lägsta under 24-timmar
$ 0.09694
högsta under 24-timmar
$ 0.07472
$ 0.09694
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
-0.10%
-1.70%
-1.72%
-1.72%
Pipe Network (PIPE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Pipe Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0013365
-1.70%
30 dagar
$ -0.06889
-47.13%
60 dagar
$ +0.02731
+54.62%
90 dagar
$ +0.02731
+54.62%
Pipe Network Prisförändring idag
Idag registrerade PIPE en förändring med $ -0.0013365 (-1.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Pipe Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06889 (-47.13%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Pipe Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PIPE med $ +0.02731(+54.62%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Pipe Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02731 (+54.62%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Pipe Network (PIPE)?
AI-drivna insikter som analyserar Pipe Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Pipe Networks priser?
Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.
Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.
Technology Development: Protocol upgrades, security improvements, and new feature releases affect investor confidence.
People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Prisförutsägelse för Pipe Network
Pipe Network (PIPE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PIPE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pipe Network (PIPE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Pipe Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Pipe Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PIPE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pipe Network Price Prediction.
Om Pipe Network
PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.
Hur man köper och investerar Pipe Network
Är du redo att komma igång med Pipe Network? Att köpa PIPE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Pipe Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Pipe Network (PIPE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 100.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Pipe Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Pipe Network
Genom att äga Pipe Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Pipe Network (PIPE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.
Pipe Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av Pipe Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Pipe Network att vara värd år 2030?
Om Pipe Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pipe Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Pipe Network idag?
Priset för Pipe Network är idag $ 0.07731. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Pipe Network fortfarande en bra investering?
Pipe Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PIPE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Pipe Network?
Pipe Network till ett värde av $ 119.93K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Pipe Network?
Livepriset för PIPE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Pipe Network i den valuta du föredrar, besök PIPE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Pipe Network?
Priset på PIPE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,646.35
-0.06%
ETH
3,370.15
-0.19%
SOL
155.75
-0.59%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0001
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PIPE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PIPE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Pipe Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Pipe Network-priset att stiga i år?
Pipe Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Pipe Network (PIPE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:45:00 (UTC+8)
Pipe Network (PIPE) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.