Pipe Network Pris idag

Livepriset för Pipe Network (PIPE) idag är $ 0.07731, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIPE till USD är$ 0.07731 per PIPE.

Pipe Network rankas för närvarande nr.1223 enligt marknadsvärde på $ 7.73M, med ett cirkulerande utbud på 100.00M PIPE. Under de senaste 24 timmarna handlades PIPE mellan $ 0.07472 (lägsta) och $ 0.09694 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.34291515733046557, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05288812467524619.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PIPE med -0.10% under den senaste timmen och -1.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.93K.

Pipe Network (PIPE) Marknadsinformation

Rank No.1223 Marknadsvärde $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M Volym (24H) $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Marknadsvärde efter full utspädning $ 77.31M$ 77.31M $ 77.31M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 10.00% Offentlig blockkedja SOL

