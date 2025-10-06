BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Pipe Network idag är 0.07731 USD.PIPE börsvärdet är 7,731,000 USD. Följ prisuppdateringar för PIPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Pipe Network idag är 0.07731 USD.PIPE börsvärdet är 7,731,000 USD. Följ prisuppdateringar för PIPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om PIPE

PIPE prisinformation

Vad är PIPE

PIPE whitepaper

PIPE officiell webbplats

PIPE tokenomics

PIPE Prisförutsägelse

PIPE historik

PIPE Köpguide

PIPE-till-fiat valutaomvandlare

PIPE spot

PIPE USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Pipe Network Logotyp

Pipe Network-kurs(PIPE)

1 PIPE-till-USD pris i realtid:

$0.07728
$0.07728$0.07728
-1.70%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:45:00 (UTC+8)

Pipe Network Pris idag

Livepriset för Pipe Network (PIPE) idag är $ 0.07731, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PIPE till USD är$ 0.07731 per PIPE.

Pipe Network rankas för närvarande nr.1223 enligt marknadsvärde på $ 7.73M, med ett cirkulerande utbud på 100.00M PIPE. Under de senaste 24 timmarna handlades PIPE mellan $ 0.07472 (lägsta) och $ 0.09694 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.34291515733046557, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05288812467524619.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PIPE med -0.10% under den senaste timmen och -1.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 119.93K.

Pipe Network (PIPE) Marknadsinformation

No.1223

$ 7.73M
$ 7.73M$ 7.73M

$ 119.93K
$ 119.93K$ 119.93K

$ 77.31M
$ 77.31M$ 77.31M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för Pipe Network är $ 7.73M, med en 24h-handelsvolym på $ 119.93K. Det cirkulerande utbudet av PIPE är 100.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 77.31M.

Pipe Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.07472
$ 0.07472$ 0.07472
lägsta under 24-timmar
$ 0.09694
$ 0.09694$ 0.09694
högsta under 24-timmar

$ 0.07472
$ 0.07472$ 0.07472

$ 0.09694
$ 0.09694$ 0.09694

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-0.10%

-1.70%

-1.72%

-1.72%

Pipe Network (PIPE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Pipe Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0013365-1.70%
30 dagar$ -0.06889-47.13%
60 dagar$ +0.02731+54.62%
90 dagar$ +0.02731+54.62%
Pipe Network Prisförändring idag

Idag registrerade PIPE en förändring med $ -0.0013365 (-1.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Pipe Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06889 (-47.13%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Pipe Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PIPE med $ +0.02731(+54.62%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Pipe Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.02731 (+54.62%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Pipe Network (PIPE)?

Kolla in sidan Pipe Network Prishistorik nu.

AI-analys för Pipe Network

AI-drivna insikter som analyserar Pipe Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Pipe Networks priser?

Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.

Technology Development: Protocol upgrades, security improvements, and new feature releases affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence PIPE prices.

Partnerships: Strategic alliances with other projects, exchanges, or enterprises can drive price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and DeFi protocols impact trading activity.

Competition: Performance relative to similar blockchain networks and DeFi protocols affects market positioning.

Tokenomics: Emission schedules, burning mechanisms, and governance decisions influence long-term value.

Varför vill folk veta Pipe Networks pris idag?

People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Prisförutsägelse för Pipe Network

Pipe Network (PIPE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PIPE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pipe Network (PIPE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Pipe Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Pipe Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PIPE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pipe Network Price Prediction.

Om Pipe Network

PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.

Hur man köper och investerar Pipe Network

Är du redo att komma igång med Pipe Network? Att köpa PIPE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Pipe Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Pipe Network (PIPE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 100.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Pipe Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Pipe Network (PIPE) Guide

Vad kan du göra med Pipe Network

Genom att äga Pipe Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Pipe Network (PIPE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network Resurs

För en mer djupgående förståelse av Pipe Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Pipe Network webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Pipe Network

Hur mycket kommer 1 Pipe Network att vara värd år 2030?
Om Pipe Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pipe Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:45:00 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Pipe Network

PIPE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på PIPE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av PIPE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Pipe Network (PIPE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Pipe Network-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
PIPE/USDT
$0.07728
$0.07728$0.07728
-1.70%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2871
$0.2871$0.2871

+43.55%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0890
$0.0890$0.0890

+78.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023062
$0.0023062$0.0023062

+229.45%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004717
$0.00004717$0.00004717

+139.44%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000017685
$0.0000017685$0.0000017685

+141.49%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0890
$0.0890$0.0890

+78.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001983
$0.000000001983$0.000000001983

+78.48%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för PIPE-till-USD

Belopp

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07731 USD