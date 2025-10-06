BörsDEX+
Livepriset för PEPECASH idag är 0.00000000858 USD.PECH börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PECH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PEPECASH Logotyp

PEPECASH-kurs(PECH)

1 PECH-till-USD pris i realtid:

$0.00000000858
+0.70%1D
USD
PEPECASH (PECH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:36 (UTC+8)

PEPECASH Pris idag

Livepriset för PEPECASH (PECH) idag är $ 0.00000000858, med en förändring på 0.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PECH till USD är$ 0.00000000858 per PECH.

PEPECASH rankas för närvarande nr.4144 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PECH. Under de senaste 24 timmarna handlades PECH mellan $ 0.00000000805 (lägsta) och $ 0.0000000092 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000107956974447, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000000136555085.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PECH med 0.00% under den senaste timmen och +162.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.76K.

PEPECASH (PECH) Marknadsinformation

No.4144

$ 0.00
$ 111.76K
$ 858.00K
0.00
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000
0.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för PEPECASH är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 111.76K. Det cirkulerande utbudet av PECH är 0.00, med ett totalt utbud på 100000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 858.00K.

PEPECASH Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000000805
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000092
högsta under 24-timmar

$ 0.00000000805
$ 0.0000000092
$ 0.000000107956974447
$ 0.00000000136555085
0.00%

+0.70%

+162.38%

+162.38%

PEPECASH (PECH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PEPECASH idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000000000596+0.70%
30 dagar$ +0.00000000546+175.00%
60 dagar$ -0.00000000839-49.45%
90 dagar$ -0.00000003642-80.94%
PEPECASH Prisförändring idag

Idag registrerade PECH en förändring med $ +0.0000000000596 (+0.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PEPECASH 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00000000546 (+175.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PEPECASH 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PECH med $ -0.00000000839(-49.45%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PEPECASH 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00000003642 (-80.94%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PEPECASH (PECH)?

Kolla in sidan PEPECASH Prishistorik nu.

AI-analys för PEPECASH

AI-drivna insikter som analyserar PEPECASH senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar PEPECASHs priser?

PEPECASH (PECH) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact PECH pricing.

Supply and Demand: Limited token supply and trading volume directly affect price movements.

Community Activity: Active community engagement and social media buzz drive interest and adoption.

Meme Culture: As a meme-based token, viral trends and internet culture heavily influence its value.

Exchange Listings: New exchange listings increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.

Bitcoin Correlation: PECH often follows Bitcoin and major altcoin price patterns.

Utility and Use Cases: Real-world applications and platform integrations impact long-term value.

Varför vill folk veta PEPECASHs pris idag?

People want to know PEPECASH (PECH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. As a cryptocurrency tied to the Pepe meme culture, PECH attracts traders seeking profit opportunities from price volatility.

Prisförutsägelse för PEPECASH

PEPECASH (PECH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PECH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PEPECASH (PECH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PEPECASH potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som PEPECASH kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PECH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PEPECASH Price Prediction.

Om PEPECASH

PECH is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. PECH uses a proof-of-stake consensus model, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, providing users with a secure, private, and efficient means of transferring value. It is important to note that PECH's emphasis on privacy does not encourage illicit activities but rather aims to protect users' data and transaction details from potential breaches and misuse.

Hur man köper och investerar PEPECASH

Är du redo att komma igång med PEPECASH? Att köpa PECH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PEPECASH. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PEPECASH (PECH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PEPECASH krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper PEPECASH (PECH) Guide

Vad kan du göra med PEPECASH

Genom att äga PEPECASH kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa PEPECASH (PECH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är PEPECASH (PECH)

PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.

PEPECASH Resurs

För en mer djupgående förståelse av PEPECASH kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell PEPECASH webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PEPECASH

Hur mycket kommer 1 PEPECASH att vara värd år 2030?
Om PEPECASH skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PEPECASH-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:36 (UTC+8)

PEPECASH (PECH) Viktiga branschuppdateringar

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

