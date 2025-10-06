Livepriset för PEPECASH idag är 0.00000000858 USD.PECH börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PECH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PEPECASH idag är 0.00000000858 USD.PECH börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för PECH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PEPECASH (PECH) idag är $ 0.00000000858, med en förändring på 0.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PECH till USD är$ 0.00000000858 per PECH.
PEPECASH rankas för närvarande nr.4144 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 PECH. Under de senaste 24 timmarna handlades PECH mellan $ 0.00000000805 (lägsta) och $ 0.0000000092 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000000107956974447, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000000136555085.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PECH med 0.00% under den senaste timmen och +162.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 111.76K.
PEPECASH (PECH) Marknadsinformation
No.4144
$ 0.00
$ 111.76K
$ 858.00K
0.00
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000
0.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för PEPECASH är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 111.76K. Det cirkulerande utbudet av PECH är 0.00, med ett totalt utbud på 100000000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 858.00K.
PEPECASH Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000000805
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000000092
högsta under 24-timmar
$ 0.00000000805
$ 0.0000000092
$ 0.000000107956974447
$ 0.00000000136555085
0.00%
+0.70%
+162.38%
+162.38%
PEPECASH (PECH) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för PEPECASH idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000000000596
+0.70%
30 dagar
$ +0.00000000546
+175.00%
60 dagar
$ -0.00000000839
-49.45%
90 dagar
$ -0.00000003642
-80.94%
PEPECASH Prisförändring idag
Idag registrerade PECH en förändring med $ +0.0000000000596 (+0.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
PEPECASH 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00000000546 (+175.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
PEPECASH 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PECH med $ -0.00000000839(-49.45%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
PEPECASH 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00000003642 (-80.94%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PEPECASH (PECH)?
AI-drivna insikter som analyserar PEPECASH senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar PEPECASHs priser?
PEPECASH (PECH) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Limited token supply and trading volume directly affect price movements.
Community Activity: Active community engagement and social media buzz drive interest and adoption.
Meme Culture: As a meme-based token, viral trends and internet culture heavily influence its value.
Exchange Listings: New exchange listings increase accessibility and trading volume.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.
Bitcoin Correlation: PECH often follows Bitcoin and major altcoin price patterns.
Utility and Use Cases: Real-world applications and platform integrations impact long-term value.
Varför vill folk veta PEPECASHs pris idag?
People want to know PEPECASH (PECH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. As a cryptocurrency tied to the Pepe meme culture, PECH attracts traders seeking profit opportunities from price volatility.
Prisförutsägelse för PEPECASH
PEPECASH (PECH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PECH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PEPECASH (PECH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PEPECASH potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PEPECASH kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PECH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PEPECASH Price Prediction.
Om PEPECASH
PECH is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. PECH uses a proof-of-stake consensus model, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, providing users with a secure, private, and efficient means of transferring value. It is important to note that PECH's emphasis on privacy does not encourage illicit activities but rather aims to protect users' data and transaction details from potential breaches and misuse.
Hur man köper och investerar PEPECASH
Är du redo att komma igång med PEPECASH? Att köpa PECH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper PEPECASH. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din PEPECASH (PECH) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och PEPECASH krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med PEPECASH
Genom att äga PEPECASH kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa PEPECASH (PECH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.
PEPECASH Resurs
För en mer djupgående förståelse av PEPECASH kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 PEPECASH att vara värd år 2030?
Om PEPECASH skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PEPECASH-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PEPECASH idag?
Priset för PEPECASH är idag $ 0.00000000858. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PEPECASH fortfarande en bra investering?
PEPECASH förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PECH, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PEPECASH?
PEPECASH till ett värde av $ 111.76K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PEPECASH?
Livepriset för PECH uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PEPECASH i den valuta du föredrar, besök PECH Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PEPECASH?
Priset på PECH påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,347.23
+0.62%
ETH
3,407.88
+0.92%
SOL
158.25
+1.00%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
602.16
+17.46%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PECH på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PECH/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om PEPECASHs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer PEPECASH-priset att stiga i år?
PEPECASH priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PEPECASH (PECH) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:39:36 (UTC+8)
