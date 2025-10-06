Pandu Pandas Pris idag

Livepriset för Pandu Pandas (PANDU) idag är $ 0.00005781, med en förändring på 1.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PANDU till USD är$ 0.00005781 per PANDU.

Pandu Pandas rankas för närvarande nr.1329 enligt marknadsvärde på $ 5.57M, med ett cirkulerande utbud på 96.37B PANDU. Under de senaste 24 timmarna handlades PANDU mellan $ 0.00005615 (lägsta) och $ 0.00006535 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0002790700975526, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000048806902605.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PANDU med +1.51% under den senaste timmen och -11.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 163.32K.

Pandu Pandas (PANDU) Marknadsinformation

Rank No.1329 Marknadsvärde $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Volym (24H) $ 163.32K$ 163.32K $ 163.32K Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Cirkulationsutbud 96.37B 96.37B 96.37B Maxutbud 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Totalt utbud 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Cirkulationshastighet 96.37% Offentlig blockkedja SOL

