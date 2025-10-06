Livepriset för Pandu Pandas idag är 0.00005781 USD.PANDU börsvärdet är 5,571,241.03211127 USD. Följ prisuppdateringar för PANDU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Pandu Pandas idag är 0.00005781 USD.PANDU börsvärdet är 5,571,241.03211127 USD. Följ prisuppdateringar för PANDU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Pandu Pandas (PANDU) idag är $ 0.00005781, med en förändring på 1.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PANDU till USD är$ 0.00005781 per PANDU.
Pandu Pandas rankas för närvarande nr.1329 enligt marknadsvärde på $ 5.57M, med ett cirkulerande utbud på 96.37B PANDU. Under de senaste 24 timmarna handlades PANDU mellan $ 0.00005615 (lägsta) och $ 0.00006535 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0002790700975526, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000048806902605.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PANDU med +1.51% under den senaste timmen och -11.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 163.32K.
Pandu Pandas (PANDU) Marknadsinformation
$ 5.57M
$ 163.32K
$ 5.78M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%
SOL
Det aktuella börsvärdet för Pandu Pandas är $ 5.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 163.32K. Det cirkulerande utbudet av PANDU är 96.37B, med ett totalt utbud på 99999377352. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.78M.
Pandu Pandas Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00005615
lägsta under 24-timmar
$ 0.00006535
högsta under 24-timmar
$ 0.00005615
$ 0.00006535
$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
+1.51%
-1.78%
-11.22%
-11.22%
Pandu Pandas (PANDU) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Pandu Pandas idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.000001048
-1.78%
30 dagar
$ -0.00010414
-64.31%
60 dagar
$ +0.00003781
+189.05%
90 dagar
$ +0.00003781
+189.05%
Pandu Pandas Prisförändring idag
Idag registrerade PANDU en förändring med $ -0.000001048 (-1.78%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Pandu Pandas 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00010414 (-64.31%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Pandu Pandas 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PANDU med $ +0.00003781(+189.05%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Pandu Pandas 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00003781 (+189.05%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Pandu Pandas (PANDU)?
AI-drivna insikter som analyserar Pandu Pandas senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Pandu Pandass priser?
PANDU token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.
Utility & Use Cases: The token's practical applications within its ecosystem affect demand and long-term value.
Community Engagement: Active community support, social media presence, and holder participation influence market perception.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token adoption.
Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility.
Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules impact scarcity and value.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all tokens.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence long-term prospects.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility in either direction.
These factors interact dynamically, making PANDU prices subject to both short-term speculation and long-term fundamental value drivers typical of emerging cryptocurrency projects.
Varför vill folk veta Pandu Pandass pris idag?
People want to know PANDU price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Prisförutsägelse för Pandu Pandas
Pandu Pandas (PANDU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PANDU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Pandu Pandas (PANDU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Pandu Pandas potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Pandu Pandas kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PANDU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Pandu Pandas Price Prediction.
Om Pandu Pandas
PANDU is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border transfers. The PANDU token is built on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure secure and transparent transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The token's issuance model is pre-mined, meaning all tokens were created at the inception of the project. PANDU's ecosystem is geared towards fostering financial inclusion and democratizing access to financial services, particularly in regions where traditional banking systems are less accessible.
Hur man köper och investerar Pandu Pandas
Är du redo att komma igång med Pandu Pandas? Att köpa PANDU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Pandu Pandas. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Pandu Pandas (PANDU) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 96.37B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Pandu Pandas krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Pandu Pandas
Genom att äga Pandu Pandas kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Pandu Pandas (PANDU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Pandu Pandas att vara värd år 2030?
Om Pandu Pandas skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Pandu Pandas-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Pandu Pandas idag?
Priset för Pandu Pandas är idag $ 0.00005781. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Pandu Pandas fortfarande en bra investering?
Pandu Pandas förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PANDU, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Pandu Pandas?
Pandu Pandas till ett värde av $ 163.32K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Pandu Pandas?
Livepriset för PANDU uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Pandu Pandas i den valuta du föredrar, besök PANDU Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Pandu Pandas?
Priset på PANDU påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,382.65
+0.65%
ETH
3,404.96
+0.83%
SOL
158.09
+0.89%
UCN
1,496.73
-0.01%
ZEC
603.1
+17.64%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PANDU på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PANDU/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Pandu Pandass kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Pandu Pandas-priset att stiga i år?
Pandu Pandas priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Pandu Pandas (PANDU) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:51:08 (UTC+8)
Pandu Pandas (PANDU) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.