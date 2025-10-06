Oracle Pris idag

Livepriset för Oracle (ORCLON) idag är $ 239.58, med en förändring på 1.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ORCLON till USD är$ 239.58 per ORCLON.

Oracle rankas för närvarande nr.2330 enligt marknadsvärde på $ 690.46K, med ett cirkulerande utbud på 2.88K ORCLON. Under de senaste 24 timmarna handlades ORCLON mellan $ 232.03 (lägsta) och $ 246.02 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 344.869728008825, medan det lägsta priset någonsin var $ 223.2148184410282.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ORCLON med +0.18% under den senaste timmen och -7.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 105.09K.

Oracle (ORCLON) Marknadsinformation

Rank No.2330 Marknadsvärde $ 690.46K$ 690.46K $ 690.46K Volym (24H) $ 105.09K$ 105.09K $ 105.09K Marknadsvärde efter full utspädning $ 690.46K$ 690.46K $ 690.46K Cirkulationsutbud 2.88K 2.88K 2.88K Totalt utbud 2,881.97210217 2,881.97210217 2,881.97210217 Offentlig blockkedja ETH

