Livepriset för OpenxAI Network idag är 0.3792 USD.OPENX börsvärdet är 3,793,204.334310341136 USD. Följ prisuppdateringar för OPENX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

OpenxAI Network Logotyp

OpenxAI Network-kurs(OPENX)

1 OPENX-till-USD pris i realtid:

$0.3792
$0.3792
+33.89%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:46 (UTC+8)

OpenxAI Network Pris idag

Livepriset för OpenxAI Network (OPENX) idag är $ 0.3792, med en förändring på 33.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPENX till USD är$ 0.3792 per OPENX.

OpenxAI Network rankas för närvarande nr.1625 enligt marknadsvärde på $ 3.79M, med ett cirkulerande utbud på 10.00M OPENX. Under de senaste 24 timmarna handlades OPENX mellan $ 0.275 (lägsta) och $ 0.38 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.0299262343053925, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0939673303769838.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OPENX med +13.56% under den senaste timmen och -8.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.47K.

OpenxAI Network (OPENX) Marknadsinformation

No.1625

$ 3.79M
$ 3.79M

$ 69.47K
$ 69.47K

$ 37.92M
$ 37.92M

10.00M
10.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

10.00%

BASE

Det aktuella börsvärdet för OpenxAI Network är $ 3.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 69.47K. Det cirkulerande utbudet av OPENX är 10.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 37.92M.

OpenxAI Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.275
$ 0.275
lägsta under 24-timmar
$ 0.38
$ 0.38
högsta under 24-timmar

$ 0.275
$ 0.275

$ 0.38
$ 0.38

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838

+13.56%

+33.89%

-8.72%

-8.72%

OpenxAI Network (OPENX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för OpenxAI Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.095982+33.89%
30 dagar$ -0.1768-31.80%
60 dagar$ -0.1208-24.16%
90 dagar$ -0.1208-24.16%
OpenxAI Network Prisförändring idag

Idag registrerade OPENX en förändring med $ +0.095982 (+33.89%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

OpenxAI Network 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1768 (-31.80%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

OpenxAI Network 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OPENX med $ -0.1208(-24.16%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

OpenxAI Network 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1208 (-24.16%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OpenxAI Network (OPENX)?

Kolla in sidan OpenxAI Network Prishistorik nu.

AI-analys för OpenxAI Network

AI-drivna insikter som analyserar OpenxAI Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar OpenxAI Networks priser?

Several key factors influence OpenxAI Network (OPENX) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Development progress and technical updates
4. Partnership announcements and adoption rates
5. Regulatory news affecting AI-focused cryptocurrencies
6. Competition from other AI blockchain projects
7. Token utility and use cases within the ecosystem
8. Community engagement and social media buzz
9. Whale movements and large holder activities
10. General economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrency projects.

Varför vill folk veta OpenxAI Networks pris idag?

People want to know OpenxAI Network (OPENX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för OpenxAI Network

OpenxAI Network (OPENX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OPENX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OpenxAI Network (OPENX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OpenxAI Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som OpenxAI Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OPENX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OpenxAI Network Price Prediction.

Om OpenxAI Network

OPENX is a cryptocurrency asset that operates within the broader digital asset ecosystem. It is designed to facilitate transactions and data exchanges across various platforms, providing a decentralized solution for interoperability. OPENX employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the security of its network, although specific details about its chain design or supply/issuance model are not widely known. The asset's primary use is to enable seamless interaction between different blockchain networks, thereby enhancing the overall efficiency and functionality of the crypto space. As such, OPENX plays a crucial role in the ongoing development and expansion of the digital asset landscape.

Hur man köper och investerar OpenxAI Network

Folk frågar också: Andra frågor om OpenxAI Network

Hur mycket kommer 1 OpenxAI Network att vara värd år 2030?
Om OpenxAI Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OpenxAI Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:46 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.3792
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2995

$0.2537

$0.0020280

$0.000014761

$0.000000001941

$0.03816

Friskrivning

