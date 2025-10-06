OpenxAI Network Pris idag

Livepriset för OpenxAI Network (OPENX) idag är $ 0.3792, med en förändring på 33.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPENX till USD är$ 0.3792 per OPENX.

OpenxAI Network rankas för närvarande nr.1625 enligt marknadsvärde på $ 3.79M, med ett cirkulerande utbud på 10.00M OPENX. Under de senaste 24 timmarna handlades OPENX mellan $ 0.275 (lägsta) och $ 0.38 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.0299262343053925, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0939673303769838.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OPENX med +13.56% under den senaste timmen och -8.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.47K.

OpenxAI Network (OPENX) Marknadsinformation

Rank No.1625 Marknadsvärde $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Volym (24H) $ 69.47K$ 69.47K $ 69.47K Marknadsvärde efter full utspädning $ 37.92M$ 37.92M $ 37.92M Cirkulationsutbud 10.00M 10.00M 10.00M Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 10.00% Offentlig blockkedja BASE

