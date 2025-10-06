Livepriset för OpenxAI Network idag är 0.3792 USD.OPENX börsvärdet är 3,793,204.334310341136 USD. Följ prisuppdateringar för OPENX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för OpenxAI Network idag är 0.3792 USD.OPENX börsvärdet är 3,793,204.334310341136 USD. Följ prisuppdateringar för OPENX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för OpenxAI Network (OPENX) idag är $ 0.3792, med en förändring på 33.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPENX till USD är$ 0.3792 per OPENX.
OpenxAI Network rankas för närvarande nr.1625 enligt marknadsvärde på $ 3.79M, med ett cirkulerande utbud på 10.00M OPENX. Under de senaste 24 timmarna handlades OPENX mellan $ 0.275 (lägsta) och $ 0.38 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.0299262343053925, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0939673303769838.
I kortsiktigt resultat, rörde sig OPENX med +13.56% under den senaste timmen och -8.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 69.47K.
OpenxAI Network (OPENX) Marknadsinformation
No.1625
$ 3.79M
$ 69.47K
$ 37.92M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%
BASE
Det aktuella börsvärdet för OpenxAI Network är $ 3.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 69.47K. Det cirkulerande utbudet av OPENX är 10.00M, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 37.92M.
OpenxAI Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.275
lägsta under 24-timmar
$ 0.38
högsta under 24-timmar
$ 0.275
$ 0.38
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
+13.56%
+33.89%
-8.72%
-8.72%
OpenxAI Network (OPENX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för OpenxAI Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.095982
+33.89%
30 dagar
$ -0.1768
-31.80%
60 dagar
$ -0.1208
-24.16%
90 dagar
$ -0.1208
-24.16%
OpenxAI Network Prisförändring idag
Idag registrerade OPENX en förändring med $ +0.095982 (+33.89%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
OpenxAI Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1768 (-31.80%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
OpenxAI Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OPENX med $ -0.1208(-24.16%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
OpenxAI Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1208 (-24.16%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OpenxAI Network (OPENX)?
AI-drivna insikter som analyserar OpenxAI Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar OpenxAI Networks priser?
Several key factors influence OpenxAI Network (OPENX) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Development progress and technical updates 4. Partnership announcements and adoption rates 5. Regulatory news affecting AI-focused cryptocurrencies 6. Competition from other AI blockchain projects 7. Token utility and use cases within the ecosystem 8. Community engagement and social media buzz 9. Whale movements and large holder activities 10. General economic conditions and investor risk appetite
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrency projects.
Varför vill folk veta OpenxAI Networks pris idag?
People want to know OpenxAI Network (OPENX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för OpenxAI Network
OpenxAI Network (OPENX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OPENX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OpenxAI Network (OPENX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på OpenxAI Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som OpenxAI Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OPENX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OpenxAI Network Price Prediction.
Om OpenxAI Network
OPENX is a cryptocurrency asset that operates within the broader digital asset ecosystem. It is designed to facilitate transactions and data exchanges across various platforms, providing a decentralized solution for interoperability. OPENX employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the security of its network, although specific details about its chain design or supply/issuance model are not widely known. The asset's primary use is to enable seamless interaction between different blockchain networks, thereby enhancing the overall efficiency and functionality of the crypto space. As such, OPENX plays a crucial role in the ongoing development and expansion of the digital asset landscape.
Hur man köper och investerar OpenxAI Network
Är du redo att komma igång med OpenxAI Network? Att köpa OPENX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OpenxAI Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OpenxAI Network (OPENX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 10.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OpenxAI Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med OpenxAI Network
Genom att äga OpenxAI Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa OpenxAI Network (OPENX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Folk frågar också: Andra frågor om OpenxAI Network
Hur mycket kommer 1 OpenxAI Network att vara värd år 2030?
Om OpenxAI Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OpenxAI Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar OpenxAI Network idag?
Priset för OpenxAI Network är idag $ 0.3792. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är OpenxAI Network fortfarande en bra investering?
OpenxAI Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i OPENX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för OpenxAI Network?
OpenxAI Network till ett värde av $ 69.47K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på OpenxAI Network?
Livepriset för OPENX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för OpenxAI Network i den valuta du föredrar, besök OPENX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för OpenxAI Network?
Priset på OPENX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för OPENX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret OPENX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om OpenxAI Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer OpenxAI Network-priset att stiga i år?
OpenxAI Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för OpenxAI Network (OPENX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:46 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.